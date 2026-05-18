Rückkehr nach Highspeedcrash: Tim Gajser siegte bei Gaststart in Italien

Tim Gajser hat sich von seinen schweren Rippenblessuren vom Highspeedcrash in Riola Sardo auf Sardinien gut erholt. Der 29-jährige Slowene bestritt nach einer längeren Rennpause am Sonntag wieder einen Renneinsatz zu Trainingszwecken. Der fünffache Weltmeister aus dem Yamaha-Werksteam nahm als Gastfahrer im Rahmen der Prestige-Serie in Fermo südlich von Ancona in Italien teil.

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Dort gewann Gajser beide Läufe im gut besetzten Feld vor seinem Landsmann Jan Pancar auf einer privaten KTM. Rang 3 im ersten Durchgang errang Ducati-Testpilot Alessandro Lupino. Im zweiten Durchgang sorgte der Deutsche Brian Hsu auf der Honda des Teams MCV Motorsport auf Platz 3 für Aufsehen, nachdem er in Durchgang 1 als Fünfter ins Ziel kam. Gesamt fixierte Hsu somit ebenfalls Platz 3. Lupino erreichte in Fermo die Ränge 4 und 5.

In der Qualifikation drehte Gajser die schnellste Runde mit 1,1 sec Vorsprung auf Pancar, Kawasaki-Privatier Ivo Monticelli und Lupino. In der MX2 war Honda-Ass Valerio Lata eine Klasse für sich. Pancar führt in der Gesamtwertung der Prestige-Serie nach drei Events, Hsu ist aktuell Vierter.

Übrigens: Gajser hatte vor dem Auftritt in Fermo bereits einige Tage in Italien trainiert. Der Slowene und seine Crew waren zunächst im «04 Cross Park» Faenza bei Andrea Dovizioso zu Gast. Danach fuhr er privat auch noch auf der WM-Piste in Cingoli, unweit von Fermo. Die Weltmeisterschaft geht am kommenden Wochenende in Lacapelle-Marival in Frankreich weiter. Gajser belegt in der MXGP-Tabelle aktuell Rang 4 und hat in Arco di Trento zuletzt seinen ersten Laufsieg für Yamaha errungen.

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