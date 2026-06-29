Tom Vialle (HRC) startet bei WSX Etappe 2, British GP in Birmingham
Der französische HRC-Werksfahrer, zweifache Weltmeister und zweifache US-Champion Tom Vialle (HRC) startet am 10. Oktober zur 2. Etappe der FIM-Supercross-WM in Birmingham mit einer Wildcard.
Am 10. Oktober findet im Alexander Stadium von Birmingham die zweite Etappe der FIM-Supercross-WM WSX statt. Der zweifache MX2-Motocross-Weltmeister und zweifache AMA-SX-East-Champion Tom Vialle (Honda) wurde von Serienvermarkter Global SX als Wildcardfahrer engagiert.
Die Meisterschaft, die nach wie vor um ihre Daseinsberechtigung kämpft, beginnt am 8. August in Kanada. Doch der Kalender für dieses Jahr ist (Stand 29. Juni 2026) immer noch nicht vollständig. Etappe 5 und 6 sind weiterhin als «tba» gekennzeichnet, «to be announced».
WSX fristet weiter Schattendasein
Weder die Werksteams noch die Top-Athleten haben seit der Gründung der WSX nennenswertes Interesse an dieser Serie gezeigt und deshalb wurden immer wieder Fahrer für einzelne Rennen verpflichtet: Ken Roczen, Haiden Deegan oder Eli Tomac wurden engagiert, um der Serie eine gewisse Bedeutung zu geben.
Rennleiter Thomas Covington erklärte: «Tom wird in Birmingham sein World-Supercross-Debüt geben und das verleiht dem Feld echte Qualität. Der GP von Großbritannien entwickelt sich zu einem wichtigen Event im Kalender.»
Ich bin bereit, rauszugehen und eine gute Show abzuliefern.
Tom Vialle
Statement Tom Vialle
«Ich freue mich auf das Rennen», sagt auch Tom Vialle. «Es ist immer aufregend, in einer neuen Umgebung und vor verschiedenen Fans anzutreten. Großbritannien hat eine große Leidenschaft für den Sport. World Supercross wächst weiter und es ist toll, zum ersten Mal dabei zu sein. Ich bin bereit, rauszugehen und eine gute Show abzuliefern, in der ich gegen die Weltelite antreten werde.»
WSX Kalender 2026:
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08.08.2026 - Kanada, McMahon Stadium Calgary: Canadian GP
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10.10.2026 - Großbritannien, Alexander Stadium Birmingham: British GP
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24.10.2026 - Argentinien, Oscar & Juan Gálvez Racetrack: Buenos Aires City GP
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21.11.2026 - Australien, Cbus Super Stadium Gold Coast: Australian GP
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TBA - Südafrika: South African GP
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TBA - Ort folgt: GP TBA
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