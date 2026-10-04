Drama und Aus für Frankreich: Tom Vialle stürzt beim MXoN in Ernée

Zweites Finale zum Motocross der Nationen im französischen Ernée, MX2/Open: Der französische Lokalmatador, Open-Pilot Tom Vialle (Honda), ging unter dem Jubel der Fans in Führung, doch er blieb beim Scrubben noch in der ersten Runde beim Absprung zu einem Table mit der Fußraste am Boden hängen und flog heftig über den Lenker ab. Vialle musste das Rennen mit verbogenem Bike aufgeben, schien sich selbst aber nicht verletzt zu haben.

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Aus für Top-Favorit Frankreich

Damit ist die hoch favorisierte französische Mannschaft aus dem Rennen, denn im ersten Lauf war bereits Mathis Valin (Kawasaki) nach einem Crash ausgefallen. Jedes Team hat nur ein Streichresultat.