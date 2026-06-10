US-Exkurs: Lotte van Drunen startet in Thunder Valley und High Point
Die niederländische WMX-Frauen-Weltmeisterin Lotte van Drunen (Yamaha) wird in den USA bei den beiden WMX-Nationals in Thunder Valley (Colorado) und High Point (Pennsylvania) an den Start gehen.
Nicht nur die beiden Coenen-Brüder werden am kommenden Wochenende in Thunder Valley (Colorado) ihr US-Debüt geben, auch die niederländische Damen-Weltmeisterin Lotte van Drunen hat sich auf den Weg über den Atlantik gemacht, um am 13. Juni in Thunder Valley (Colorado) und eine Woche später auch in High Point (Pennsylvania) an den Start zu gehen.
Nachwirkungen ihres Talkessel-Crashs
Am 31. Mai ging Lotte im zweiten WMX-Rennen im Talkessel zu Boden, nachdem Amandine Verstappen in der ersten Runde direkt vor ihr während des Sprungs die Spur wechselte (Cross Jumping). Die beiden Kontrahentinnen kollidierten in der Luft. Verstappen konnte weiterfahren, Lotte blieb benommen am Boden liegen, konnte sich aber dennoch aufrappeln und das Rennen fortsetzen. Danach konnte die Titelverteidigerin nur noch Schadensbegrenzung betreiben und auf Platz 18 noch 3 WM-Punkte retten. Später humpelte sie sichtlich angeschlagen und sauer durchs Paddock.
2 US-Starts geplant
Nun also schlägt Lotte van Drunen mit ihrem US-Exkurs ein neues Kapitel ihrer Karriere auf. «Ich bin stolz darauf, zu sagen, dass ich bei der AMA WMX in Thunder Valley und High Point starten werde», kommentierte die 18-Jährige.
Auch Valentin Guillod wieder am Start
Im Trubel der Ereignisse der letzten Wochen ging etwas unter, dass auch der schweizerische Yamaha-Privatfahrer Valentin Guillod in Hangtown mit einem 14-11-Ergebnis Rang 12 der Gesamtwertung erreicht hat. Mit 19 Punkten rangiert Guillod nach 2 von 11 Etappen der US Nationals auf Tabellenplatz 16. «Hangtown hat eine Verbesserung gebracht», kommentierte Guillod. «Ich fühle mich zunehmend komfortabler.»
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach