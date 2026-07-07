Verletzungsupdate Luca Nierychlo (KTM) nach schwerem Jinin-Crash
Nach seinem Crash im ersten Lauf zur 85er Junioren-WM in Jinin musste die deutsche Nachwuchshoffnung Luca Nierychlo (KTM) mit Rücken und Handverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.
Die
Schwerer Crash im ersten Lauf
Nach dem Start zum ersten Lauf rangierte Luca auf Platz 15, doch schon in der ersten Runde stürzte er nach einem weiten Sprung und musste am Streckenrand medizinisch versorgt werden. Der Zwölfjährige wurde in ein Krankenhaus nach Ceske Budějovice gebracht, wo ein Bruch der linken Hand sowie noch nicht näher beschriebene Rückenverletzungen diagnostiziert wurden. Sein Zustand wurde als stabil bezeichnet. Luca hatte zum Glück Gefühl in beiden Beinen, so dass Rückenmarksverletzungen und neurologische Folgen ausgeschlossen werden konnten. In den kommenden Tagen soll er wieder nach Deutschland zurückkehren.
Abruptes Ende einer erfolgreichen Saison
Die Verletzungen werden wahrscheinlich ein frühes Ende seiner herausragenden Saison 2026 markierten. Der Zwölfjährige gewann in diesem Jahr die Dutch Masters der 85er Klasse und rangiert zur Zeit auf Platz drei des ADAC Junior Cups 85. Außerdem dominierte er das Qualifikationsrennen für das EMX85-Finale, das in weniger als drei Wochen in Loket ausgetragen wird. Im Namen aller Leser von SPEEDWEEK.com wünschen wir Luca von dieser Stelle aus bestmögliche und schnelle Genesung!
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