Vorschau Lierop (NL): Ein letzter Test vor dem WM-Auftakt in Argentinien

Am kommenden Wochenende findet im niederländischen Lierop der Saisonauftakt der niederländischen MX-Saison statt. Mit dabei sind mehrere WM-Teams. Die Wetteraussichten sind gut.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross

Foto: copyright free
Eine Woche vor dem Auftakt der Motocross-WM in Argentinien findet am kommenden Wochenende im niederländischen Lierop ein letztes Saisonvorbereitungsrennen statt. Für einige Fahrer, wie zum Beispiel Husqvarna-Werksfahrer Liam Everts, ist es der erste Renneinsatz überhaupt in diesem Jahr.

Testen im Sand unter Rennbedingungen

Für die WM-Protagonisten geht es in erster Linie darum, den eigenen Körper an die Belastungen unter Wettkampfbedingungen einzustellen. Zu Saisonbeginn zeigen sich nach der Winterpause nicht selten Probleme durch Armkrämpfe, selbst bei maximalem Fitness-Level.

Gute Wetteraussichten

Am Sonntag soll es bei frühlingshaften Temperaturen oberhalb von 10 Grad sonnig werden. Fahrer und Zuschauer dürfen also auf gute Bedingungen hoffen.

Starkes Fahrerfeld angekündigt

Nicht nur die niederländischen Fans werden sich auf den ersten Auftritt von HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings auf heimischem Boden mit der Factory-Honda freuen. Sand ist sein Metier und in Lierop wird er direkt auf den Titelverteidiger Romain Febvre (Kawasaki) treffen. Auch MX2-Aufsteiger Kay de Wolf hat sich angemeldet. Vor einer Woche in Frankreich hatte er Pech, stürzte mehrfach und schied am Ende aus. Von Verletzungen ist bisher zum Glück nichts bekannt. Das Ducati-Werksteam hat sich mit Calvin Vlaanderen und Andrea Bonacorsi angemeldet. Das Fantic-Werksteam von Jacky Martens startet mit Alberto Forato und Brent van Doninck. In der MX2-Klasse steht neben Husqvarna-Werksfahrer Liam Everts auch Kawasaki-Werksfahrer und MX2-Mitfavorit Mathis Valin am Start.

Tom Vialle startet in Frankreich

HRC-Werksfahrer Tom Vialle startet am Wochenende in Castelnau-de-Lévis in Frankreich, wo die French Elite Serie ausgetragen wird.

