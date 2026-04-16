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Wegen Lärmgrenzwert: ECMX Cup von Genk nach Culitzsch verlegt

Nachdem im belgischen Genk ein Lärmgrenzwert für Classic-Veranstaltungen festgelegt wurde, musste der Auftakt des ECMX Cups 2026 abgesagt werden. Das Rennen wurde ins sächsische Culitzsch verlegt.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross

Der Auftakt des ECMX Cups findet in Culitzsch statt
Der Auftakt des ECMX Cups findet in Culitzsch statt
Foto: Thoralf Abgarjan
Der Auftakt des ECMX Cups findet in Culitzsch statt
© Thoralf Abgarjan

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Der ECMX Cup für Classic-Motorräder hat sich als feste Größe im europäischen Maßstab etabliert. Der Auftakt der ECMX-Europameisterschaften war am 2. Mai im belgischen Genk geplant, doch es gab neue Auflagen, die eine Verlegung des Events erforderlich gemacht haben. Der MC Culitzsch in Sachsen sprang in die Bresche und wird das Rennen am 2. Mai veranstalten.

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Absage wegen Lärmgrenzwert in Genk

«Nach dem Classic Training am 19.März 2026 in Genk wurden wir von den Fahrern informiert, dass dort Lärmmessungen für Classic Motorräder durchgeführt werden. Auf Nachfrage kam die Information, dass ein Grenzwert von 110 db eingehalten werden muss. Wer diesen Wert überschreitet, darf nicht starten. Bis heute hat es dieses Reglement bei Classic-Rennen nicht gegeben. Wir können nicht verantworten, dass Fahrer hunderte Kilometer aus aus ganz Europa anreisen und dann nicht starten können. Deshalb haben wir die Veranstaltung in Genk abgesagt und nach Culitzsch verlegt.»

Fragwürdige Grenzwerte für Classic Rennen

Besonders bei Classic-Veranstaltungen sind Lautstärke-Grenzwerte für historische Motorräder, die sich in möglichst originalem Zustand befinden sollen, kaum einzuhalten. Classic-Motorräder sind oft laut, aber genau das mach auch ihren Charme aus. Der Sound der Zwei- und Viertakter früherer Epochen ist das Salz in der Suppe einer jeden Classic-Veranstaltung. Die Absage des Rennens in Genk reiht sich in eine Liste von Vorgängen ein, die für Veranstalter in Belgien unter dem vorgehaltenen Argument des Umweltschutzes immer restriktiver werden.

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Kalender ECMX Cup 2026 (Stand 16. April 2026)

  • 02.5.26 Culitzsch

  • 23.5.26 Schwanenstadt

  • 20.6.26 Sverepec

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Weitere Informationen finden Sie auf der Seite des ECMX Cups.

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