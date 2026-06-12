WMX-Legende Kiara Fontanesi: «Ich würde auch wieder in die USA gehen»

Kiara Fontanesi ist mit 6 WM-Titeln (2012, 2013, 2014, 2015, 2017 und 2018) die erfolgreichste Frau im Motocross. Nach der Geburt ihrer Töchter Skyler (2019) und Alaska (2022) kehrte sie wieder in die WMX zurück, beendete die WM 2023 auf Platz 6 und die WM 2024 auf Rang 3. Im vergangenen Jahr wurde sie hinter Lotte van Drunen Vizeweltmeisterin. In der Saison 2026 rangiert Kiara Fontanesi nach 2 von 5 Etappen hinter der Spanierin Daniela Guillen (GASGAS) auf Platz 2 der WMX-Weltrangliste.

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Frauen-Motocross in Europa und den USA

Bereits 2013 nahm Kiara an den X-Games in Los Angeles teil. Sie kam damals als zweifache WMX-Weltmeisterin in die USA und gehörte zu den prominentesten internationalen Starterinnen im Feld. Gegenüber SPEEDWEEK.com berichtete sie über ihre Erlebnisse: «Ich bin in die USA gegangen, um dort ein paar Events zu bestreiten, einfach um die Erfahrung zu haben. Früher habe ich auch an den X-Games teilgenommen. Das letzte Mal war ich 2015 in den USA, aber das war ehrlich gesagt nicht gut. Es gab während dieser Zeit auch ein paar Unterbrechungen. Ich wurde damals von Christina [Denney] betreut. Sie ist die frühere Teammanagerin von Rock River Yamaha.»

Kiara Fontanesi beim Deutschland-Grand-Prix vor Lotte van Drunen Foto: Thoralf Abgarjan Kiara Fontanesi beim Deutschland-Grand-Prix vor Lotte van Drunen © Thoralf Abgarjan

Neuauflage der WMX in den USA

Seit dem Comeback der WMX 2024 war Christina Denney stark involviert und wurde im Februar dieses Jahres zur 'WMX Series Director' ernannt. «Durch ihr Engagement wurde die WMX jetzt wieder in den Kalender der US Nationals aufgenommen», erklärt Kiara. «Es sieht wirklich so aus, als wäre es jetzt wieder eine sehr gute Meisterschaft. Wenn ich die Gelegenheit hätte, würde ich das wieder machen, vielleicht für ein paar Rennen oder sogar eine ganze Saison.»

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Es sieht wirklich so aus, als hätten sie jetzt in den USA wieder eine gute Meisterschaft. Kiara Fontanesi

Thema der Woche Lewis Hamilton (Ferrari) enthüllt: «Red Bull hat den kraftvollsten Motor!» So ganz beiläufig hat Ferrari-Superstar Lewis Hamilton in Monaco erklärt, dass Red Bull derzeit den kraftvollsten Motor habe. «Dann kommt Mercedes, dann erst wir. Also dürfen wir mehr entwickeln.» Mathias Brunner Weiterlesen

Der US-Exkurs von Lotte van Drunen

Die zweifache Weltmeisterin Lotte van Drunen wird in Thunder Valley und eine Woche später in High Point an den US-WMX-Meisterschaftsläufen teilnehmen. Was erwartet Kiara von der Niederländerin? «Das ist schwierig zu sagen», sagt Kiara. «Lotte hat ein paar schwierige Rennen hinter sich und ich denke, Fahrerinnen wie Charli Cannon sind sehr stark. Ich kenne das andere Mädchen nicht [Anm.: Lachlan Turner], die die Meisterschaften im Moment anführt, aber ich denke, dass Lotte schon die Fähigkeit mitbringt, auch dort um Siege zu kämpfen. Es sind ganz andere Bedingungen, ein anderes Land, andere Strecken und die Konkurrenz ist zweifellos hart.»