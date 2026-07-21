WSX Supercross-WM mit neuen und verbesserten Live-Streaming-Angeboten

Die FIM Supercross-WM beginnt am 8. August in Calgary (Kanada). Nun wurde die neue Streaming-Plattform und das Moderatorenteam vorgestellt. Über die neue Streaming-Plattform W+ können die Rennen live und 'on demand' verfolgt werden.

Werbung

Werbung

In der Vergangenheit war das Streamingangebot über das Streaming-Portal recast.tv – freundlich formuliert – etwas unübersichtlich, denn die Bezahlung erfolgte über 'credits' innerhalb der 'Recast Wallet'. Das soll sich künftig ändern.

Die Livestream-Preise von W+

W+ wird seinen Betrieb vor Beginn der neuen Saison aufnehmen und soll – vorbehaltlich möglicher Änderungen – weltweit verfügbar sein. Folgende Angebote stehen zur Auswahl:

Early-Bird W+ Championship Season Pass : 44,99 US-Dollar (endet am 25. Juli) *) W+ Championship Season Pass: 49,99 US-Dollar W+ Race Week Pass: 10,99 US-Dollar W+ Bonus Content Pass: 21,99 US-Dollar W+ Highlights Pass: 9,50 US-Dollar

Werbung

Werbung

*) Angaben ohne Gewähr

Moderatoren für junges Zielpublikum

Die Moderatoren Daniel Blair und Kristen Beat kehren werden durch Jase Macalpine verstärkt, der Gründer des erfolgreichen Podcast-Formats 'Gypsy Tales'. Die Übertragungen sollen durch Hintergrundberichte und Interviews ergänzt werden. Formate wie 'Kickstart' (Vorberichte) werden fortgesetzt. Die Qualifikationsübertragungen und die Sendung 'Debrief' sollen ebenfalls auf W+ verfügbar sein.

Daniel Blair

Daniel Blair kehrt als Experte und Moderator zurück. Der frühere Supercross-Profi zählt zu den angesehensten Medienpersönlichkeiten der Szene. Blair ist für sein technisches Fachwissen, seine präzisen Analysen und seine Fähigkeit bekannt, auch komplexe Rennsituationen sowohl eingefleischten Fans als auch Neueinsteigern verständlich zu erklären.

Neben seiner Tätigkeit als Kommentator und Moderator ist Blair General Manager der Trainingsanlage ClubMX, wo er einige der vielversprechendsten Nachwuchsfahrer des Sports betreut. Außerdem moderiert er 'The Daniel Blair Show' und den Podcast 'Main Event Moto'. Damit gehört er zu den einflussreichsten Stimmen der modernen Offroad-Medienlandschaft.

Werbung

Werbung

Kristen Beat

Die mit einem Emmy ausgezeichnete Moderatorin Kristen Beat bleibt Teil des World-Supercross-Teams. Sie soll den Zuschauern weiterhin die Fahrer, Teams und Geschichten hinter den Kulissen näherbringen. Sie war bereits für FOX Sports, NBC Sports, ABC und ESPN tätig und gilt als eine der vielseitigsten Motorsportmoderatorinnen.

Jase Macalpine

Bereits in der vergangenen Saison war Macalpine bei ausgewählten Veranstaltungen im Einsatz. Macalpine zählt zu den bekanntesten Medienpersönlichkeiten im Motocross- und Actionsport.

Bekannt wurde er vor allem als Betreiber der Plattform 'Gypsy Tales'. Mit ausführlichen und langen Interviews mit einigen der größten Namen aus Motocross, Supercross und Actionsport hat er sich eine treue Fangemeinde aufgebaut. Seine besondere Sichtweise, seine engen Verbindungen innerhalb der Szene und seine authentische Art haben ihn bei Fahrern und Fans zu einer anerkannten Stimme gemacht. Im Rahmen seiner neuen Aufgabe soll Macalpine frische Perspektiven, exklusive Interviews und zusätzliche Hintergrundgeschichten in die Rennübertragungen von W+ einbringen.