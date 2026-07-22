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FIM Supercross-WM: Saisonfinale am 6. Dezember in Christchurch - Neuseeland

Wenige Tage vor dem Beginn der Supercross-WM am 8. August in Calgary (Kanada) wurde heute der Veranstaltungsort des Saisonfinales bekanntgegeben: Christchurch – Neuseeland.

Thoralf Abgarjan

Von

MotocrossSupercross

In Christchurch - Neuseeland wird das WSX Saisonfinale stattfinden
In Christchurch - Neuseeland wird das WSX Saisonfinale stattfinden
Foto: WSX
In Christchurch - Neuseeland wird das WSX Saisonfinale stattfinden
© WSX

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Termin des Finales der FIM Supercross-WM (WSX) ist Samstag, der 5. Dezember 2026. Das 30.000 Plätze fassende 'One NZ Stadium' in Christchurch wurde erst im März dieses Jahres eröffnet und liegt mitten im Stadtzentrum. Die moderne Einrichtungen und seine Lage sollen Fans und Besuchern ein besonderes Erlebnis verschaffen.

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«Wir freuen uns unglaublich, zum ersten Mal nach Neuseeland zu kommen», erklärte WSX Renndirektor Thomas Covington. «Christchurch ist der perfekte Rahmen für das WSX-Finale. Die Titel werden vor einem begeisterten Motorsportpublikum vergeben. Neuseeland verfügt über eine lange Motorsport-Tradition und das 'One New Zealand Stadium' bietet uns eine erstklassige Plattform, um den Fans einen unvergesslichen Erlebnis zu bieten.»

Der Termin der 5. Etappe in Südafrika ist weiterhin offen.

Kalender WSX 2026 (Stand 22. Juli 2026)

  • 08.08.2026 - Kanada, McMahon Stadium Calgary: Canadian GP

  • 10.10.2026 - Großbritannien, Alexander Stadium Birmingham: British GP

  • 24.10.2026 - Argentinien, Oscar & Juan Gálvez Racetrack: Buenos Aires City GP

  • 21.11.2026 - Australien, Cbus Super Stadium Gold Coast: Australian GP

  • TBA - Südafrika: South African GP

  • 06.12.2026 – Neussland, One NZ Stadium Christchurch

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