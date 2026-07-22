FIM Supercross-WM: Saisonfinale am 6. Dezember in Christchurch - Neuseeland

Termin des Finales der FIM Supercross-WM (WSX) ist Samstag, der 5. Dezember 2026. Das 30.000 Plätze fassende 'One NZ Stadium' in Christchurch wurde erst im März dieses Jahres eröffnet und liegt mitten im Stadtzentrum. Die moderne Einrichtungen und seine Lage sollen Fans und Besuchern ein besonderes Erlebnis verschaffen.

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«Wir freuen uns unglaublich, zum ersten Mal nach Neuseeland zu kommen», erklärte WSX Renndirektor Thomas Covington. «Christchurch ist der perfekte Rahmen für das WSX-Finale. Die Titel werden vor einem begeisterten Motorsportpublikum vergeben. Neuseeland verfügt über eine lange Motorsport-Tradition und das 'One New Zealand Stadium' bietet uns eine erstklassige Plattform, um den Fans einen unvergesslichen Erlebnis zu bieten.»

Der Termin der 5. Etappe in Südafrika ist weiterhin offen.

Kalender WSX 2026 (Stand 22. Juli 2026)

08.08.2026 - Kanada, McMahon Stadium Calgary: Canadian GP

10.10.2026 - Großbritannien, Alexander Stadium Birmingham: British GP

24.10.2026 - Argentinien, Oscar & Juan Gálvez Racetrack: Buenos Aires City GP

21.11.2026 - Australien, Cbus Super Stadium Gold Coast: Australian GP

TBA - Südafrika: South African GP

06.12.2026 – Neussland, One NZ Stadium Christchurch

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