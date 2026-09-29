Yamaha YE-01: Vorstellung und Demonstrationsrunde am Nationencross

Das YE-01 Racing Concept wurde gemeinsam mit dem französischen Elektromotorrad-Hersteller Electric Motion entworfen und bereits im vergangenen Jahr auf der Mailänder Motorradmesse ausgestellt. Entwickelt unter dem Konzept «die Möglichkeiten von Fahrern und Maschinen erweitern». Die YE-01 Racing Concept basiert auf der Fahrwerkstechnologie der YZ450F, kombiniert mit der über Jahrzehnte im Rennsport gesammelten Erfahrung in Elektro-Antriebstechnik von Electric Motion.

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Ziel ist es, den grundlegenden Reiz des Motocross zu bewahren und gleichzeitig eine neue Form des Fahrspaßes vorzuschlagen, welche die einzigartigen Eigenschaften des Elektroantriebs nutzt. Ein Demonstrationslauf auf der Piste des Nationencross soll die Gelegenheit bieten, die Faszination der YE-01 sowie das Potenzial dieses Elektro-Motocrossers hautnah zu erleben. Längerfristig will Yamahaha mit diesem Motorrad an der MXEP teilnehmen, einer Rennserie für Elektro-Motocross, deren Start für die nahe Zukunft geplant ist.

Yamaha arbeitet offiziell seit dem März 2018, als der Prototyp des Trialmotorrads TY-E vorgestellt wurde, an der Entwicklung von Elektromotorrädern. Wer die Absicherungskultur japanischer Firmen kennt, welche uns Europäern als übertrieben erscheinen kann, der weiss: Japanische Firmen bringen ein Produkt erst auf den Markt, wenn die Entwickler ganz sicher sind, dass der Kunde damit zufrieden sein wird. Es sollen im Betrieb keinesfalls Mängel oder Schwächen zutage treten.

Bezüglich der YE-01 sieht Yamaha Motor Elektrofahrzeuge als eine neue Option, um die Bandbreite des Motocross-Sports zu erweitern. Unter Beibehaltung des Reizes und der Faszination dieses Sports möchte das Unternehmen durch Elektrifizierung neue Möglichkeiten eröffnen und eine größere Vielfalt an Nutzungs- und Erlebnisformen bieten.

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Im Einklang mit dem Umweltplan 2050 der Yamaha Motor Gruppe arbeitet Yamaha Motor darauf hin, bis zum Jahr 2050 Klimaneutralität in der gesamten Lieferkette – einschließlich aller Geschäftsaktivitäten des Unternehmens – zu erreichen. Das Unternehmen wird weiterhin Forschung und Entwicklung in verschiedenen Technologien betreiben, einschließlich der Elektrifizierung, die zur Nachhaltigkeit beitragen, und verfolgt dabei einen technologieoffenen Ansatz zur Erreichung der Klimaneutralität.