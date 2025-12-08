R.I.P: 17-jähriger Enzo Badenas stirbt nach Trainingsunfall
Der spanische EMX-Pilot Enzo Badenas (FME GASGAS) verstarb im Alter von nur 17 Jahren an den Folgen eines tragischen Trainingsunfalls. Er gewann 2022 die spanischen 85er Motocross-Meisterschaften.
Enzo Badenas aus Valencia galt als aufstrebendes Talent aus Spanien. Er starb im Alter von nur 17 Jahren an den Folgen eines tragischen Trainingsunfalls.
2022 gewann Enzo Badenas die spanische 85er Meisterschaft. 2025 startete er für das Team RFME GASGAS in der EMX125 Europameisterschaft und plante den Wechsel in die EMX250 im kommenden Jahr. Dieser Schritt sollte das Vertrauen des spanischen Verbandes in seine Zukunft und in sein Talent unterstreichen.
Enzo trainierte am Specialized Centre for Motorsport Training auf dem Circuit Ricardo Tormo. Im Namen aller Leser von SPEEDWEEK.com möchten Enzos Familie, seinen Freunden, Bekannten und Teammitgliedern unser aufrichtiges und tiefstes Beileid aussprechen. R.I.P.
