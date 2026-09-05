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Afyonkarahisar: Guillem Farres (Triumph) gewinnt MX2-Qualifikationsrennen

Der spanische MX2-WM-Leader Guillem Farres (Triumph) gewann das Qualifikationsrennen zum MXGP of Turkiye in Afyonkarahisar vor Sacha Coenen (KTM), Liam Everts (Husqvarna) und Simon Längenfelder (KTM)

Motocross-WM MX2

Guillem Farres geht außen an Sacha Coenen vorbei in Führung
Guillem Farres geht außen an Sacha Coenen vorbei in Führung
Foto: MXGP-TV
Guillem Farres geht außen an Sacha Coenen vorbei in Führung
© MXGP-TV

Im Artikel erwähnt

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Qualifikationsrennen zum MXGP of Turkiye in Afyonkarahisar: Der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen war im Qualifying der Schnellste und startete von der Pole-Position. WM-Leader Guillem Farres (Triumph), der im Gesicht noch immer von seinem heftigen Abflug in Schweden gezeichnet ist, startete von Platz 5 ins Rennen.

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Zeittraining Afyonkarahisar

  1. Sacha Coenen (B), KTM, 1:54.513

  2. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, +0.235

  3. Liam Everts (B), Husqvarna, +0.306

  4. Simon Längenfelder (D), KTM, +0.821

  5. Guillem Farres (E), Triumph, +1.231

  6. Janis M. Reisulis (LV), Yamaha, +1.476

Guillem Farres entschlossen

Sacha Coenen zog den Holeshot. Kay Karssemakers blieb bereits am Start stehen und versuchte, seine Kawasaki anzuschieben. Guillem Farres (Triumph) startete im Bereich von Platz 4, zog aber auf den Außenlinien an Simon Längenfelder (KTM) und Liam Everts (Husqvarna) vorbei. Der Spanier verlor keine Zeit, ging engagiert zur Sache und kämpfte sich noch in der ersten Runde entschlossen am Belgier vorbei in Führung. Coenen konnte Farres zwar folgen, aber er kam nicht in Schlagdistanz, um einen Angriff starten zu können.

Im Artikel erwähnt

Guillem Farres gewann mit einem Vorsprung von 1,8 Sekunden vor Coenen, Everts und Längenfelder. Damit baute Guillem Farres seinen Vorsprung von 25 auf 26 Punkte aus.

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Längenfelder auf Platz 4

Titelverteidiger Simon Längenfeder kam mit 14 Sekunden Rückstand auf Platz 4 ins Ziel. Camden Mc Lellan, der in der Tabelle vor dem Deutschen rangiert, erreichte das Ziel auf Platz 5.

Qualifikationsrennen Afyonkarahisar

  1. Guillem Farres (E), Triumph, 25:20.146

  2. Sacha Coenen (B), KTM, +1.837

  3. Liam Everts (B), Husqvarna, +3.253

  4. Simon Längenfelder (D), KTM, +14.215

  5. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, +23.330

  6. Janis M. Reisulis (LV), Yamaha, +24.413

  7. Maxime Grau (F), Honda, +46.806

  8. Karlis A. Reisulis (LV), Yamaha, +49.086

  9. Julius Mikula (CZ), KTM, +59.204

  10. Scott Smulders (NL), Husqvarna, +1:05.348

MX2 WM-Stand:

  1. Guillem Farres (E), Triumph, 759 Punkte

  2. Sacha Coenen (B), KTM, 733, (-26)

  3. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 718, (-41)

  4. Simon Längenfelder (D), KTM, 681, (-78)

  5. Liam Everts (B), Husqvarna, 656, (-103)

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Liam Everts

Liam Everts

26

9

2:04,025

02

Simon Längenfelder

Simon Längenfelder

1

8

+0,456

03

Sacha Coenen

Sacha Coenen

19

8

+0,996

04

Camden McLellan

Camden McLellan

8

8

+1,143

05

Janis Reisulis

Janis Reisulis

772

8

+1,543

06

Maxime Grau

Maxime Grau

83

10

+1,767

07

Kārlis Alberts Reišulis

Kārlis Alberts Reišulis

47

10

+1,995

08

Julius Mikula

Julius Mikula

20

7

+2,571

09

Guillem Farres

Guillem Farres

99

9

+2,597

10

Kay Karssemakers

Kay Karssemakers

33

9

+3,607

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