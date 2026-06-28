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Agueda: Guillem Farres (Triumph) gewinnt MX2-Lauf 1, Längenfelder Platz 3

Polesetter Guillem Farres (Triumph) gewann den ersten Lauf der MX2-Klasse in Agueda, Grand Prix of Portugal. Sacha Coenen (KTM) stürzte und Simon Längenfelder erreichte nach hartem Kampf Platz 3.

Motocross-WM MX2

Guillem Farres gewann den ersten MX2-Lauf in Agueda
Guillem Farres gewann den ersten MX2-Lauf in Agueda
Foto: Infront Moto Racing
Guillem Farres gewann den ersten MX2-Lauf in Agueda
© Infront Moto Racing

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Erster MX2-Lauf, Grand Prix of Portugal in Agueda: Der tschechische Osicka-KTM-Pilot Julius Mikula, der beim Deutschland-Grand-Prix schwer gestürzt war und den letzten WM-Lauf in Kegums aussitzen musste, zog den ersten MX2-Holeshot seiner Karriere vor Polesetter Guillem Farres (Triumph), Sacha Coenen, Janis Reisulis und Simon Längenfelder. Farres setzte sich an der Spitze durch und übernahm die Führung, während WM-Leader Sacha Coenen in der Rhythmussektion die Kontrolle über sein Motorrad verlor und zu Boden ging. Bis er sein Bike wieder aufgehoben hatte, war das gesamte Feld vorbeigefahren, sodass der Belgier eine Aufholjagd von der letzten Position starten musste.

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Sacha Coenen stürzte in der Anfangsphase
Sacha Coenen stürzte in der Anfangsphase
Foto: MXGP-TV
Sacha Coenen stürzte in der Anfangsphase
© MXGP-TV

Aufholjagd nach Crash von Sacha Coenen

Nach 6 Runden hatte Sacha Coenen bereits wieder die Top-10 erreicht. Sacha ging volles Risiko und erreichte das Ziel schließlich auf Platz 6.

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Simon Längenfelder: Mit Kampfgeist auf Platz 3

Titelverteidiger Simon Längenfelder rangierte hinter Farres und Reisulis auf Platz 3, doch in den letzten Runden rückte Triumph-Werksfahrer Camden Mc Lellan immer näher. In seinem Schlepptau befand sich bereits Liam Everts. Längenfelder zeigte Kampfgeist, startete einen Endspurt und brachte Platz 3 über die Ziellinie.

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Guillem Farres 6. Saisonerfolg

Farres kontrollierte das Rennen und nahm am Ende sogar etwas Tempo heraus. Der Spanier gewann mit einem Vorsprung von 4,6 Sekunden vor Janis Martins Reisulis und Simon Längenfelder.

Lage an der Tabellenspitze

Mit seinem Sieg im ersten Lauf und WM-Leader Sacha Coenen auf Platz 6 konnte Guillem Farres seinen Rückstand auf Platz 2 um 10 Punkte von 40 auf 30 verkürzen. Auch Simon Längenfelder machte 5 Punkte gut und konnte seinen Rückstand zur Spitze von 60 auf 55 Punkte verkürzen.

Ergebnis Agueda, MX2-Lauf 1:

  1. Guillem Farres (E), Triumph, 35:01.379

  2. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +4.641

  3. Simon Längenfelder (D), KTM, +7.761

  4. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, +8.652

  5. Liam Everts (B), Husqvarna, +9.423

  6. Sacha Coenen (B), KTM, +33.661

  7. Julius Mikula (CZ), KTM, +40.674

  8. Valerio Lata (I), Honda, +54.120

  9. Ferruccio Zanchi (I), Ducati, +57.102

  10. Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, +1:05.493

  11. Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, +1:20.945

  12. Jens Walvoort (NL), KTM, +1:29.443

  13. Ben Mustoe (GB), GASGAS, +1:49.469

  14. Noel Zanocz (H), KTM, +2:00.749

  15. Ollie Colmer (GB), KTM, +1 Runde

WM-Stand nach Lauf 1:

  1. Sacha Coenen (B), KTM, 455

  2. Guillem Farres (E), Triumph, 425 (-30)

  3. Simon Längenfelder (D), KTM, 400 (-55)

  4. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 397 (-58)

  5. Liam Everts (B), Husqvarna, 377 (-78)

  6. Mathis Valin (F), Kawasaki, 352 (-103)

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