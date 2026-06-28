Agueda: Portugal-Grand-Prix in Perfektion für Guillem Farres (Triumph)

Zweiter Lauf der Klasse MX2 in Agueda, Grand-Prix of Portugal: Polesetter Guillem Farres (Triumph) zog den Holeshot und kontrollierte das Rennen von der Spitze vor Janis Martins Reisulis (Yamaha) und WM-Leader Sacha Coenen (KTM). Coenen, der nach dem Start auf der frisch gewässerten Strecke erneut zwei heikle Momente abfangen konnte, brauchte bis zur Hälfte des Rennens, um sich gegen Janis Reisulis durchzusetzen. Am Ende versuchte der Belgier, die Lücke zum Führenden zu schließen, doch Farres hatte sich an der Spitze schon fast 10 Sekunden abgesetzt und ließ dem WM-Leader keine Chance, noch einmal in seine Nähe zu kommen.

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Simon Längenfelder Platz 6

Nach Platz 3 im ersten Lauf kam die Hoffnung, dass Titelverteidiger Simon Längenfelder sein Formtief überwunden haben könnte, doch im zweiten Lauf wiederholten sich die Szenen: Simon startete im Bereich der Top-6, setzte sich in Runde 3 gegen den erneut gut gestarteten Julius Mikula durch und rangierte bis zur Halbzeit auf Platz 5, verlor aber in jeder Runde den Anschluss an die Spitzengruppe. Nach der Hälfte des Rennens rückte von hinten Camden Mc Lellan nach und überholte den Deutschen. Simon Längenfelder hatte am Ende auf Platz 6 einen Rückstand von 35 Sekunden zur Spitze. In der Tabelle vergrößerte sich sein Rückstand auf Platz 3 zur Spitze von 59 auf 62 Punkte.

Janis Reisulis auf dem Podium

Mit einem 2-4-Ergebnis holte Janis Martins Reisulis sein erstes MX2-Grand-Prix-Podium. «Vor ein paar Tagen habe ich davon geträumt, ein Podium zu erreichen», erklärte der Lette. «Heute habe ich es geschafft.»

Sacha Coenen gerät unter Druck

Mit einem 6-2-Ergebnis stand WM-Leader Sacha Coenen auf dem dritten Podiumsrang. Sein Vorsprung in der WM-Tabelle schmolz in Portugal von 41 auf 27 Punkte zusammen

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Perfektes Wochenende für Guillem Farres

Guillem Farres holte mit Siegen in allen 3 Rennen die Idealpunktzahl von 60 WM-Zählern und brachte sich damit in Position, zu den heißen Titelkandidaten zu avancieren.

Thema der Woche Europapolitik in der MotoGP: Italien gegen Spanien – Aprilia gegen Ducati Marc Marquez und Pedro Acosta fahren die nächsten Jahre für Ducati, Marco Bezzecchi und Pecco Bagnaia für Aprilia. Die Aufstellung zeigt auch den Wettkampf der Italo-Werke auf strategischer Ebene. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Liam Everts übersteht bizarre Situation

Der belgische Husqvarna-Werksfahrer kämpfte hart um Platz 3. Der Belgier sprang in der Rhythmussektion zu kurz, landete auf der Kuppe des folgenden Hügels, wurde zusammengestaucht und konnte einen Crash gerade noch verhindern. Als er auf Platz 3 den Zielhügel überquerte, flog der überrundete Schwede Nike Korsbeck direkt vor ihm ab. Sein Motorrad überschlug sich mehrfach und traf Everts am Kopf, so dass sein Helmschild abgerissen wurde. Dieser Crash hätte schwerwiegende Folgen haben können. Zum Glück passierte beiden Fahrern nichts.

Nächster Stopp Südafrika

Schon am kommenden Wochenende geht es im südafrikanischen Johannesburg mit WM-Etappe 11 weiter.

Ergebnis Grand-Prix of Portugal, Agueda

Guillem Farres (E), Triumph, 1-1 Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 2-4 Sacha Coenen (B), KTM, 6-2 Liam Everts (B), Husqvarna, 5-3 Simon Längenfelder (D), KTM, 3-6 Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 4-5 Julius Mikula (CZ), KTM, 7-9 Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, 10-7 Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, 13-8 Jens Walvoort (NL), KTM, 11-10

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MX2 WM-Stand nach Etappe 10 von 19: