Almonte: Guillem Farres (Triumph) gewinnt Lauf 1 vor Heimpublikum
Nach einem Fehler von Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen übernahm der spanische Triumph-Werksfahrer Guillem Farres die Führung, gewann den ersten MX2-Lauf und übernahm die WM-Führung.
Guillem Farres gewann den ersten Lauf in AlmonteGuillem Farres gewann den ersten Lauf in AlmonteFoto: MXGP-TV
Erster Lauf der Klasse MX2 bei strahlendem Sonnenschein im andalusischen Sand von Almonte: Der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen zog den Holeshot, stürzte aber in der vierten Runde und fiel auf Platz 9 zurück.
Sacha Coenen stürzte in Führung liegendSacha Coenen stürzte in Führung liegendFoto: MXGP-TV
Lokalmatador Guillem Farres 'on fire' Profiteur des Sturzes von Sacha Coenen war Lokalmatador Guillem Farres. In seinem Schlepptau befand sich zunächst Titelverteidiger Simon Längenfelder, der mehrmals nach der Führungsposition griff, aber sich nicht entscheidend durchsetzen konnte. Am Ende musste sich Längenfelder gegen den nachrückenden Mathis Valin zur Wehr setzen, brachte aber Platz 3 über die Ziellinie.
Triumph-Duo an der Spitze Hinter Längenfelder schloss Guillems Triumph-Teamkollege Camden Mc Lellan die Lücke und ging in Runde 8 am Deutschen vorbei auf Platz 2. Danach übte der Südafrikaner Druck auf seinen spanischen Triumph-Teamkollegen aus. Mehrmals schien er den Spanier knacken zu können, doch beflügelt von den einheimischen Fans brachte Farres sein Rennen über die Distanz und gewann mit einem knappen Vorsprung von 1,6 Sekunden vor Mc Lellan und Längenfelder.
Farres ist WM-Leader Vor dem zweiten Lauf übernahm Farres damit die provisorische WM-Führung. Sein Vorsprung gegenüber Titelverteidiger Simon Längenfelder beträgt 3 Punkte.
MX2 Almonte, Lauf 1
  1. Guillem Farres (E), Triumph
  2. Camden Mc Lellan (RSA), Triumph
  3. Simon Längenfelder (D), KTM
  4. Mathis Valin (F), Kawasaki
  5. Janis Martins Reisulis (LAT), Yamaha
  6. Liam Everts (B), Husqvarna
  7. Sacha Coenen (B), KTM
  8. Valerio Lata (I), Honda
  9. Karlis Alberts Reisulis (LAT), Yamaha
  10. Kay Karssemakers (NL), Kawasaki
  11. Jens Walvoort (NL), KTM
  12. Julius Mikula (CZ), KTM
  13. Scott Smulders (NL), Husqvarna
  14. Cas Valk (NL), TM
  15. Noel Zanocz (HUN), KTM
  16. Andrea Rossi (I), KTM
  17. Ollie Colmer (GB), KTM
  18. Maxime Grau (F), Honda
  19. Pelle Gundersen (N), Husqvarna
  20. Valentino Vazquez (E), GASGAS
  21. Lotte Van Drunen (NL), Yamaha
WM-Stand nach Lauf 1:
  1. Guillem Farres (E), Triumph, 80
  2. Simon Längenfelder (D), KTM, 77 (-3)
  3. Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 74 (-6)
Aktueller StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Konstrukteure
2026
Pos
Fahrer
Punkte
1
Guillem Farres
80
2
Simon Längenfelder
77
3
Camden McLellan
74
4
Mathis Valin
61
5
Liam Everts
60
6
Janis Reisulis
60
7
Sacha Coenen
56
8
Karlis Alberts Reisulis
44
9
Jens Walvoort
32
10
Valerio Lata
30
Mehr laden
EventsAlle Motocross-WM MX2 Events
  • Vergangen
    MXGP of Argentina
    Circuito Moto La Cascada, Argentinen
    07.–08.03.2026
    Zum Event
  • Vergangen
    MXGP of Andalucia
    Circuito De Motocross De Almote, Spanien
    20.–22.03.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    MXGP of Switzerland
    Frauenfeld-Gachnang, Schweiz
    28.–29.03.2026
    Zum Event
  • MXGP of Sardegna
    Riola Sardo, Italien
    11.–12.04.2026
    Zum Event
  • MXGP of Trentino
    Crossodrome Ciclamino, Italien
    18.–19.04.2026
    Zum Event
