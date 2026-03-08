Bariloche: Simon Längenfelder (KTM) gewinnt Lauf 1

Motocross-WM MXGP • Neu
Jeffrey Herlings holt ersten MXGP-Laufsieg für HRC vor Polesetter Vialle
Trotz eines schlechten Startplatzes legte Titelverteidiger Simon Längenfelder im ersten Rennen der Saison 2026 einen guten Start hin und gewann vor Sacha Coenen (KTM) und Guillem Farres (Triumph).
Erster MX2-Lauf in Bariloche (Argentinien): Erneut zog MX2-Rookie Janis Reisulis (Yamaha) im ersten lauf der Klasse MX2 den Holeshot. Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM), der im Qualifikationsrennen am Samstag stürzte und mit einem defekten Vorderrad die Box ansteuern musste, startete von einer Position weit außen, doch das hinderte ihn nicht daran, auf der Außenlinie in der ersten Kurve auf Platz 2 vorzufahren. Liam Everts (Husqvarna) stürzte in der ersten Kurve und musste dem Feld als Letzter hinterherfahren.
Die Strecke wurde vor dem Rennen kräftig bewässert, so dass sie besonders in der Anfangsphase sehr rutschig war. Polesetter Sacha Coenen (KTM) startete im Bereich von Platz 8, kämpfte sich aber in den ersten Runden schnell bis auf Platz 3 nach vorne. Janis Reisulis konnte die Spitze 6 Runden lang halten, bevor Längenfelder mit cleverer Linienwahl hinterschnitt und in Führung ging. Janis Reisulis musste sich später Sacha Coenen und in den letzten Runden noch Guillem Farres geschlagen geben, aber Platz 4 war für den MX2-Rookie ein mehr als guter WM-Einstand.
Einmal in Führung liegend, kontrollierte der Weltmeister das Geschehen und gewann mit einem Vorsprung von 4,4 Sekunden vor Sacha Coenen und Guillem Farres. Liam Everts fuhr nach seinem Crash in der ersten Runde noch bis auf den 7. Platz nach vorne.
Simon Längenfelder (D), KTM
Sacha Coenen (B), KTM
Guillem Farres (E), Triumph
Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha
Mathis Valin (F), Kawasaki
Camden Mc Lellan (ZA), Triumph
Liam Everts (B), Husqvarna
Valerio Lata (I), Honda
Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha
Jens Walvoort (NL), KTM
Kay Karssemakers (NL), Kawasaki
Benjamin Garib (RCH), Honda
Simone Mancini (I), Ducati
Cas Valk (NL), TM
Scott Smulders (NL), Husqvarna
Noel Zanocz (H), KTM
