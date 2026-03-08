Weiter zum Inhalt
Bariloche: Simon Längenfelder (KTM) gewinnt Lauf 1

Trotz eines schlechten Startplatzes legte Titelverteidiger Simon Längenfelder im ersten Rennen der Saison 2026 einen guten Start hin und gewann vor Sacha Coenen (KTM) und Guillem Farres (Triumph).

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MX2

Simon Längenfelder in Bariloche
Simon Längenfelder in Bariloche
Foto: Align Media
Simon Längenfelder in Bariloche
© Align Media

Erster MX2-Lauf in Bariloche (Argentinien): Erneut zog MX2-Rookie Janis Reisulis (Yamaha) im ersten lauf der Klasse MX2 den Holeshot. Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM), der im Qualifikationsrennen am Samstag stürzte und mit einem defekten Vorderrad die Box ansteuern musste, startete von einer Position weit außen, doch das hinderte ihn nicht daran, auf der Außenlinie in der ersten Kurve auf Platz 2 vorzufahren. Liam Everts (Husqvarna) stürzte in der ersten Kurve und musste dem Feld als Letzter hinterherfahren.

Stark bewässerte und rutschige Strecke

Die Strecke wurde vor dem Rennen kräftig bewässert, so dass sie besonders in der Anfangsphase sehr rutschig war. Polesetter Sacha Coenen (KTM) startete im Bereich von Platz 8, kämpfte sich aber in den ersten Runden schnell bis auf Platz 3 nach vorne. Janis Reisulis konnte die Spitze 6 Runden lang halten, bevor Längenfelder mit cleverer Linienwahl hinterschnitt und in Führung ging. Janis Reisulis musste sich später Sacha Coenen und in den letzten Runden noch Guillem Farres geschlagen geben, aber Platz 4 war für den MX2-Rookie ein mehr als guter WM-Einstand.

Simon Längenfelder siegt souverän

Einmal in Führung liegend, kontrollierte der Weltmeister das Geschehen und gewann mit einem Vorsprung von 4,4 Sekunden vor Sacha Coenen und Guillem Farres. Liam Everts fuhr nach seinem Crash in der ersten Runde noch bis auf den 7. Platz nach vorne.

MX2 Bariloche, Lauf 1

  1. Simon Längenfelder (D), KTM

  2. Sacha Coenen (B), KTM

  3. Guillem Farres (E), Triumph

  4. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha

  5. Mathis Valin (F), Kawasaki

  6. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph

  7. Liam Everts (B), Husqvarna

  8. Valerio Lata (I), Honda

  9. Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha

  10. Jens Walvoort (NL), KTM

  11. Kay Karssemakers (NL), Kawasaki

  12. Benjamin Garib (RCH), Honda

  13. Simone Mancini (I), Ducati

  14. Cas Valk (NL), TM

  15. Scott Smulders (NL), Husqvarna

  16. Noel Zanocz (H), KTM

