Camden McLellan siegt und schreibt für Triumph Geschichte
Mit einem 2-1-Ergebnis feierte Camden McLellan im andalusischen Almonte den ersten Grand-Prix-Sieg seiner Karriere und zugleich den ersten Grand-Prix-Sieg für Triumph. Er übernahm die WM-Führung.
Das MX2-Podium von AlmonteFoto: MXGP-TV
Das MX2-Podium von Almonte© MXGP-TV
Der gefeierte Sieger des ersten Laufs, Lokalmatador Guillem Farres (Triumph), startete gut, doch nach der Hälfte der Startgeraden fiel der Spanier zurück, weil er den Gang nicht mehr wechseln konnte. Guillem steuerte die Box an, doch die Chancen, seinen Heim-Grand-Prix zu gewinnen, waren damit pulverisiert. Nach 3 Runden musste der Spanier das Rennen an der Box aufgeben.
Längenfelder startete mit Holeshot Simon Längenfelder zog den Holeshot, doch Sacha Coenen übernahm nach der ersten Kurve die Führung. Längenfelder wurde etwas abgedrängt und fiel hinter Coenen, Lata und McLellan auf Platz 4 zurück. Erster Grand-Prix-Sieg für McLellan und Triumph 11 Runden lang kämpften Camden McLellan und Valerio Lata um den 2. Platz. Nachdem der Südafrikaner am Italiener vorbei war, schloss er die Lücke zum führenden Sacha Coenen, ging in Runde 12 auf den Außenlinien am Belgier vorbei in Führung und holte für sich und die Marke Triumph den ersten Grand-Prix-Sieg!
Simon Längenfelder mit starkem Finale Titelverteidiger Simon Längenfelder rangierte über die Renndistanz auf Platz 4, zeigte aber besonders in der letzten Runde Biss und kämpfte sich noch an Valerio Lata vorbei auf Platz 3. Mit zwei dritten Plätzen wurde der Deutsche Gesamt-Zweiter. Das Red Plate des WM-Führenden musste er jedoch an Camden McLellan abgeben.
McLellan übernimmt die WM-Führung Mit seinem Grand-Prix-Sieg übernahm Camden McLellan in Almonte zugleich die WM-Führung nach 2 von 19 Events. In der kommenden Woche geht es im schweizerischen Frauenfeld mit der dritten WM-Runde der Saison 2026 weiter.
Ergebnis Almonte MX2:
  1. Camden McLellan (RSA), Triumph, 2-1
  2. Simon Längenfelder (D), KTM, 3-3
  3. Sacha Coenen (B), KTM, 7-2
  4. Mathis Valin (F), Kawasaki, 4-6
  5. Janis Martins Reisulis (LT), Yamaha, 5-5
  6. Valerio Lata (I), Honda, 8-4
  7. Liam Everts (B), Husqvarna, 6-7
  8. Karlis Alberts Reisulis (LAT), Yamaha, 9-8
  9. Guillem Farres (E), Triumph, 1-DNF
  10. Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, 10-9
  11. Julius Mikula (CZ), KTM, 12-10
  12. Jens Walvoort (NL), KTM, 11-13
  13. Cas Valk (NL), TM, 14-11
  14. Scott Smulders (NL), Husqvarna, 13-12
  15. Noel Zanocz (HUN), KTM, 15-14
  16. Maxime Grau (F), Honda, 18-15
  17. Ollie Colmer (GB), KTM, 17-17
  18. Andrea Rossi (I), KTM, 16-18
  19. Pelle Gundersen (N), Husqvarna, 19-16
  20. Valentino Vazquez (E), GasGas, 20-19
MX2 WM-Stand nach Event 2 von 19:
  1. Camden McLellan (RSA), Triumph, 99
  2. Simon Längenfelder (D), KTM, 97 (-2)
  3. Guillem Farres (E), Triumph, 80 (-19)
  4. Sacha Coenen (B), KTM, 78 (-21)
  5. Mathis Valin (F), Kawasaki, 76 (-23)
  6. Janis Martins Reisulis (LAT), Yamaha, 76 (-23)
  7. Liam Everts (B), Husqvarna, 74 (-25)
  8. Karlis Alberts Reisulis (LAT), Yamaha, 57 (-42)
  9. Valerio Lata (I), Honda, 48 (-51)
  10. Jens Walvoort (NL), KTM, 40 (-59)
EventsAlle Motocross-WM MX2 Events
  • Vergangen
    MXGP of Argentina
    Circuito Moto La Cascada, Argentinen
    07.–08.03.2026
    Zum Event
  • Vergangen
    MXGP of Andalucia
    Circuito De Motocross De Almote, Spanien
    20.–22.03.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    MXGP of Switzerland
    Frauenfeld-Gachnang, Schweiz
    28.–29.03.2026
    Zum Event
  • MXGP of Sardegna
    Riola Sardo, Italien
    11.–12.04.2026
    Zum Event
  • MXGP of Trentino
    Crossodrome Ciclamino, Italien
    18.–19.04.2026
    Zum Event
