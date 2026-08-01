Camden Mc Lellan (Triumph) gewinnt MX2-Quali-Race vor Simon Längenfelder

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MXGP Quali-Race in Lommel: Jeffrey Herlings (Honda) siegt trotz Sturz
Der südafrikanische Triumph-Werksfahrer Camden Mc Lellan gewann das MX2-Qualifikationsrennen zum Grand-Prix of Flanders in Lommel vor Simon Längenfelder (KTM) und Guillem Farres (Triumph).
Qualifikationsrennen zum Grand-Prix of Flanders im Tiefsand von Lommel: Der südafrikanische Triumph-Werksfahrer Camden Mc Lellan war im Zeittraining der Schnellste und startete von Pole. Titelverteidiger Simon Längenfelder war in seiner schnellsten Runde 1,38 Sekunden langsamer und startete von Platz 2.
Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 1:55.117
Simon Längenfelder (D), KTM, +1.386
Guillem Farres (E), Triumph, +1.471
Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +2.472
Liam Everts (B), Husqvarna, +2.604
Sacha Coenen (B), KTM, +3.253
Simon Längenfelder zog den Holeshot und führte das Rennen 8 Runden lang an. Camden Mc Lellan startete im Bereich der Top-5, arbeitete sich schrittweise nach vorne und überholte den Deutschen relativ mühelos. Mc Lellan gewann am Ende mit einem Vorsprung von 8,3 Sekunden vor Längenfelder und WM-Leader Guillem Farres (Triumph), der von den Fehlern der Anderen profitierte.
Der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen startete gut und rangierte in den ersten 4 Runden auf Platz 2 hinter Simon Längenfelder. Bei einem Sturz in einer Rechtskurve verbog er sich den Lenker, was zu zwei weiteren Stürzen führte. Außerdem startete er mit einem operierten und noch nicht wirklich verheilten Schlüsselbeinbruch, den er sich in den USA zugezogen hatte. Nach seinem dritten Sturz erbte WM-Leader Guillem Farres den 3. Platz kampflos. Auch Liam Everts (Husqvarna) stürzte zweimal und kam am Ende auf Rang 5 ins Ziel.
Janis Reisulis (Yamaha) startete in der ersten Runde und startete eine Aufholjagd bis auf Platz 6. Der deutsche KTM-Pilot Valentin Kees kam auf Platz 13 ins Ziel. Joshua Voelker (KTM) hatte auf Platz 22 bereits einen Rückstand von einer Runde. Die niederländische Gaststarterin und WMX-Weltmeisterin Lotte van Drunen (Yamaha) beendete das Rennen auf Platz 23.
WM-Leader Guillem Farres konnte seinen Vorsprung in der WM-Tabelle von 33 auf 34 Punkte ausbauen. Camden Mc Lellan konnte auf Platz 3 seinen Vorsprung gegenüber Simon Längenfelder um einen Punkt erhöhen.
Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 25:22.582
Simon Längenfelder (D), KTM, +8.378
Guillem Farres (E), Triumph, +32.316
Sacha Coenen (B), KTM, +43.354
Liam Everts (B), Husqvarna, +44.223
Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +1:01.251
Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, +1:12.678
Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, +1:15.964
Julius Mikula (CZ), KTM, +1:24.790
Valerio Lata (I), Honda, +1:31.511
Farres (E), Triumph, 626 Punkte
Sacha Coenen (B), KTM, 592 Punkte, (-34)
Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 558 Punkte, (-68)
Simon Längenfelder (D), KTM, 556 Punkte, (-70)
Liam Everts (B), Husqvarna, 526 Punkte, (-100)
Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 481 Punkte, (-145)
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