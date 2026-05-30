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Camden Mc Lellan (Triumph) holt ersten Qualifikationssieg im Talkessel

Der südafrikanische Triumph-Werksfahrer Camden Mc Lellan startet von der Pole-Position in den Grand Prix of Germany im Talkessel. WM-Leader Simon Längenfelder (KTM) qualifizierte sich auf Platz 8.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MX2

Camden Mc Lellan startet im Talkessel von Pole
Camden Mc Lellan startet im Talkessel von Pole
Foto: Thoralf Abgarjan
Camden Mc Lellan startet im Talkessel von Pole
© Thoralf Abgarjan

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Im Artikel erwähnt

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MX2-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Germany im Talkessel von Teutschenthal: Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen war im Qualifying der Schnellste, startete von der Pole-Position und zog auch im Rennen den Holeshot. Nach dem Start setzte er sich erneut umgehend an der Spitze ab, doch er stürzte in der 3. Runde über das Vorderrad und fiel zunächst auf Platz 5 zurück. Damit erbte Camden Mc Lellan, der hinter Sacha Coenen auf Platz 2 gestartet war, die Führung, beging keine Fehler und holte den ersten Qualifikationssieg seiner Karriere mit einem Vorsprung von 2,3 Sekunden gegenüber dem gut aufgelegten Janis Martins Reisulis (Yamaha) und Liam Everts (Husqvarna).

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Sacha Coenen stürzte erneut

Nach einem weiteren Sturz in der Kurve vor der Boxengasse fiel Sacha Coenen von Platz 5 auf Rang 6 zurück und vergab sich damit die Chance, näher an die WM-Spitze zu kommen, denn WM-Leader Simon Längenfelder (KTM) startete im Bereich der Top 5 und fiel später auf Rang 8 zurück.

Sacha Coenen und Liam Everts am Start
Sacha Coenen und Liam Everts am Start
Foto: Thoralf Abgarjan
Sacha Coenen und Liam Everts am Start
© Thoralf Abgarjan

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Im Artikel erwähnt

Simon Längenfelder auf Rang 8

Schon im Zeittraining wirkte Simon Längenfelder auf Platz 8 mit 2 Sekunden Rückstand zur Bestzeit von Sacha Coenen etwas gehemmt. Im Rennen blieb er fehlerfrei, kam aber nicht nach vorne, sondern musste in der zweiten Runde noch einen Platz an Mathis Valin (Kawasaki) abgeben. Am Ende holte er auf Platz 8 drei WM-Punkte. Da aber Sacha Coenen ebenfalls nur 5 Punkte holte, hielt sich für den Deutschen der Schaden in Grenzen. Er verlor effektiv 2 Punkte gegenüber seinem Verfolger Sacha Coenen. Längenfelder geht als WM-Führender und einem Vorsprung von 6 Punkten in die Wertungsläufe am Sonntag.

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Erste Auffahrt nach dem Start der MX2-Klasse
Erste Auffahrt nach dem Start der MX2-Klasse
Foto: Thoralf Abgarjan
Erste Auffahrt nach dem Start der MX2-Klasse
© Thoralf Abgarjan
Simon Längelfelder und Mathis Valin
Simon Längelfelder und Mathis Valin
Foto: Thoralf Abgarjan
Simon Längelfelder und Mathis Valin
© Thoralf Abgarjan

MX2-Qualifikationsrennen Grand Prix of Germany:

  1. Camden McLellan (RSA), Triumph, 25:40.417

  2. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +2.270

  3. Liam Everts (B), Husqvarna, +4.242

  4. Guillem Farres (E), Triumph, +7.066

  5. Mathis Valin (F), Kawasaki, +13.166

  6. Sacha Coenen (B), KTM, +15.166

  7. Valerio Lata (I), Honda, +18.643

  8. Simon Längenfelder (D), KTM, +29.100

  9. Julius Mikula (CZ), KTM, +32.332

  10. Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, +46.433

WM-Stand:

  1. Simon Längenfelder (D), KTM, 284 Punkte

  2. Sacha Coenen (B), KTM, 278, (-6)

  3. Guillem Farres (E), Triumph, 268, (-16)

  4. Liam Everts (B), Husqvarna, 253, (-31)

  5. Camden McLellan (RSA), Triumph, 243, (-41)

  6. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 218, (-66)

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Camden McLellan

233

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211

7

Janis Reisulis

Janis Reisulis

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Kārlis Alberts Reisulis

Kārlis Alberts Reišulis

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