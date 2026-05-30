Camden Mc Lellan (Triumph) holt ersten Qualifikationssieg im Talkessel
Der südafrikanische Triumph-Werksfahrer Camden Mc Lellan startet von der Pole-Position in den Grand Prix of Germany im Talkessel. WM-Leader Simon Längenfelder (KTM) qualifizierte sich auf Platz 8.
MX2-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Germany im Talkessel von Teutschenthal: Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen war im Qualifying der Schnellste, startete von der Pole-Position und zog auch im Rennen den Holeshot. Nach dem Start setzte er sich erneut umgehend an der Spitze ab, doch er stürzte in der 3. Runde über das Vorderrad und fiel zunächst auf Platz 5 zurück. Damit erbte Camden Mc Lellan, der hinter Sacha Coenen auf Platz 2 gestartet war, die Führung, beging keine Fehler und holte den ersten Qualifikationssieg seiner Karriere mit einem Vorsprung von 2,3 Sekunden gegenüber dem gut aufgelegten Janis Martins Reisulis (Yamaha) und Liam Everts (Husqvarna).
Sacha Coenen stürzte erneut
Nach einem weiteren Sturz in der Kurve vor der Boxengasse fiel Sacha Coenen von Platz 5 auf Rang 6 zurück und vergab sich damit die Chance, näher an die WM-Spitze zu kommen, denn WM-Leader Simon Längenfelder (KTM) startete im Bereich der Top 5 und fiel später auf Rang 8 zurück.
Simon Längenfelder auf Rang 8
Schon im Zeittraining wirkte Simon Längenfelder auf Platz 8 mit 2 Sekunden Rückstand zur Bestzeit von Sacha Coenen etwas gehemmt. Im Rennen blieb er fehlerfrei, kam aber nicht nach vorne, sondern musste in der zweiten Runde noch einen Platz an Mathis Valin (Kawasaki) abgeben. Am Ende holte er auf Platz 8 drei WM-Punkte. Da aber Sacha Coenen ebenfalls nur 5 Punkte holte, hielt sich für den Deutschen der Schaden in Grenzen. Er verlor effektiv 2 Punkte gegenüber seinem Verfolger Sacha Coenen. Längenfelder geht als WM-Führender und einem Vorsprung von 6 Punkten in die Wertungsläufe am Sonntag.
MX2-Qualifikationsrennen Grand Prix of Germany:
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Camden McLellan (RSA), Triumph, 25:40.417
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Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +2.270
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Liam Everts (B), Husqvarna, +4.242
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Guillem Farres (E), Triumph, +7.066
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Mathis Valin (F), Kawasaki, +13.166
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Sacha Coenen (B), KTM, +15.166
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Valerio Lata (I), Honda, +18.643
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Simon Längenfelder (D), KTM, +29.100
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Julius Mikula (CZ), KTM, +32.332
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Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, +46.433
WM-Stand:
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Simon Längenfelder (D), KTM, 284 Punkte
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Sacha Coenen (B), KTM, 278, (-6)
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Guillem Farres (E), Triumph, 268, (-16)
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Liam Everts (B), Husqvarna, 253, (-31)
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Camden McLellan (RSA), Triumph, 243, (-41)
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Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 218, (-66)
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