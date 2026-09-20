Camden Mc Lellan (Triumph) gewinnt Grand-Prix of Australia vor Liam Everts

Nachdem die Titelentscheidung schon nach dem ersten Lauf zugunsten von Guillem Farres gefallen war, ging es im zweiten Lauf noch um den Grand-Prix-Sieg in Australien. Janis Reisulis (Yamaha) zog den Holeshot zum letzten Rennen der Saison vor Maxime Grau (Honda) und Liam Everts (Husqvarna). Die beiden Triumph-Werksfahrer rangierten zunächst auf den Plätzen 5 und 6. Everts ging an Grau vorbei auf Platz 2 und der frisch gekürte MX2-Champion Guillem Farres kämpfte sich auf den dritten Platz nach vorne.

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Tagessieger Camden Mc Lellan

In Runde 9 konnte Liam Everts Janis Reisulis in einen Fehler treiben und die Führung übernehmen. 'Liamski' gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 11 Sekunden vor Camden Mc Lellan, der sich zunächst gegen Sacha Coenen (KTM) sowie später seinen Teamkollegen und Weltmeister Guillem Farres und gegen Janis Reisulis durchsetzen konnte. Mc Lellan erreichte das Ziel auf Platz 2 und mit einem 1-2-Ergebnis wurde der Südafrikaner auch Tagessieger in Darwin. Nach seinem Titelgewinn im ersten Lauf war bei Guillem Farres im zweiten Rennen die Luft raus. Der Spanier beendete den zweiten Lauf auf Platz 5 hinter Everts, Mc Lellan, Reisulis und Coenen.

Everts mit perfektem Saisonabschluss

Mit seinem Laufsieg im zweiten Lauf sicherte sich Liam Everts nicht nur den zweiten Platz auf dem Grand-Prix-Podium, sondern auch Platz 4 in der WM-Tabelle. Simon Längenfelder (KTM), der krankheitsbedingt in Darwin nicht antreten konnte, fiel im letzten Rennen der Saison 2026 noch auf den 5. Tabellenrang zurück. Camden Mc Lellan holte sich die Silbermedaille und Sacha Coenen wurde im Endklassement Dritter.

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Ergebnis Grand-Prix of Australia

Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 1-2, 47 Punkte Liam Everts (B), Husqvarna, 3-1, 45, (-2) Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 4-3, 38, (-9) Guillem Farres (E), Triumph, 2-5, 38, (-9) Sacha Coenen (B), KTM, 5-4, 34, (-13) Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, 7-6, 29, (-18) Byron Dennis (AUS), KTM, 6-8, 28, (-19) Maxime Grau (F), Honda, 8-7, 27, (-20) Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, 9-9, 24, (-23) Ferruccio Zanchi (I), Ducati, 10-10, 22, (-25)

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MX2 Endstand 2026