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Camden Mc Lellan (Triumph) gewinnt Grand-Prix of Australia vor Liam Everts

Mit einem 1-2-Ergebnis gewann Triumph-Werksfahrer Camden Mc Lellan den GP of Australia in Darwin und wurde hinter Guillem Farres Vizeweltmeister. Simon Längenfelder fiel auf Tabellenrang 5 zurück.

Motocross-WM MX2

Camden Mc Lellan gewann den Grand-Prix of Australia in Darwin
Camden Mc Lellan gewann den Grand-Prix of Australia in Darwin
Foto: MXGP-TV
Camden Mc Lellan gewann den Grand-Prix of Australia in Darwin
© MXGP-TV

Im Artikel erwähnt

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Nachdem die Titelentscheidung schon nach dem ersten Lauf zugunsten von Guillem Farres gefallen war, ging es im zweiten Lauf noch um den Grand-Prix-Sieg in Australien. Janis Reisulis (Yamaha) zog den Holeshot zum letzten Rennen der Saison vor Maxime Grau (Honda) und Liam Everts (Husqvarna). Die beiden Triumph-Werksfahrer rangierten zunächst auf den Plätzen 5 und 6. Everts ging an Grau vorbei auf Platz 2 und der frisch gekürte MX2-Champion Guillem Farres kämpfte sich auf den dritten Platz nach vorne.

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Tagessieger Camden Mc Lellan

In Runde 9 konnte Liam Everts Janis Reisulis in einen Fehler treiben und die Führung übernehmen. 'Liamski' gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 11 Sekunden vor Camden Mc Lellan, der sich zunächst gegen Sacha Coenen (KTM) sowie später seinen Teamkollegen und Weltmeister Guillem Farres und gegen Janis Reisulis durchsetzen konnte. Mc Lellan erreichte das Ziel auf Platz 2 und mit einem 1-2-Ergebnis wurde der Südafrikaner auch Tagessieger in Darwin. Nach seinem Titelgewinn im ersten Lauf war bei Guillem Farres im zweiten Rennen die Luft raus. Der Spanier beendete den zweiten Lauf auf Platz 5 hinter Everts, Mc Lellan, Reisulis und Coenen.

Everts mit perfektem Saisonabschluss

Mit seinem Laufsieg im zweiten Lauf sicherte sich Liam Everts nicht nur den zweiten Platz auf dem Grand-Prix-Podium, sondern auch Platz 4 in der WM-Tabelle. Simon Längenfelder (KTM), der krankheitsbedingt in Darwin nicht antreten konnte, fiel im letzten Rennen der Saison 2026 noch auf den 5. Tabellenrang zurück. Camden Mc Lellan holte sich die Silbermedaille und Sacha Coenen wurde im Endklassement Dritter.

Im Artikel erwähnt

Das MX2-WM-Podium 2026
Das MX2-WM-Podium 2026
Foto: MXGP-TV
Das MX2-WM-Podium 2026
© MXGP-TV

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Ergebnis Grand-Prix of Australia

  1. Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 1-2, 47 Punkte

  2. Liam Everts (B), Husqvarna, 3-1, 45, (-2)

  3. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 4-3, 38, (-9)

  4. Guillem Farres (E), Triumph, 2-5, 38, (-9)

  5. Sacha Coenen (B), KTM, 5-4, 34, (-13)

  6. Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, 7-6, 29, (-18)

  7. Byron Dennis (AUS), KTM, 6-8, 28, (-19)

  8. Maxime Grau (F), Honda, 8-7, 27, (-20)

  9. Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, 9-9, 24, (-23)

  10. Ferruccio Zanchi (I), Ducati, 10-10, 22, (-25)

MX2 Endstand 2026

  1. Guillem Farres (E), Triumph, 904

  2. Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 868, (-36)

  3. Sacha Coenen (B), KTM, 814, (-90)

  4. Liam Everts (B), Husqvarna, 795, (-109)

  5. Simon Längenfelder (D), KTM, 768, (-136)

  6. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 691, (-213)

  7. Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, 555, (-349)

  8. Valerio Lata (I), Honda, 414, (-490)

  9. Julius Mikula (CZ), KTM, 401, (-503)

  10. Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, 388, (-516)

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Fahrer

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Liam Everts

Liam Everts

26

19

33:31,260

1:39,241

25

02

Camden McLellan

Camden McLellan

8

19

+11,166

1:39,392

22

03

Janis Reisulis

Janis Reisulis

772

19

+14,418

1:39,269

20

04

Sacha Coenen

Sacha Coenen

19

19

+22,488

1:39,250

18

05

Guillem Farres

Guillem Farres

99

19

+32,261

1:39,551

16

06

Kay Karssemakers

Kay Karssemakers

33

19

+35,387

1:40,970

15

07

Maxime Grau

Maxime Grau

83

19

+38,666

1:40,837

14

08

Byron Dennis

Byron Dennis

265

19

+39,986

1:40,729

13

09

Kārlis Alberts Reišulis

Kārlis Alberts Reišulis

47

19

+41,190

1:41,131

12

10

Ferruccio Zanchi

Ferruccio Zanchi

73

18

+1 Runde

1:44,372

11

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