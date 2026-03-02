Weiter zum Inhalt
  Start

  2. /

  MXGP

  4. /

  Motocross-WM MX2

  6. /

  News

Ferruccio Zanchi an der Hand verletzt, kein Start in Argentinien möglich

Das MX2-WM-Debüt der Ducati Desmo 250 am kommenden Wochenende in Argentinien steht unter keinem guten Vorzeichen, denn Ferruccio Zanchi zog sich im Training eine Handverletzung zu und muss pausieren.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MX2

Ferruccio Zanchi verpasst den Saisonauftakt in Argentinien
Ferruccio Zanchi verpasst den Saisonauftakt in Argentinien
Foto: Ducati
Ferruccio Zanchi verpasst den Saisonauftakt in Argentinien
© Ducati

Beim Vorsaisonrennen auf Sardinien bestritt Ferruccio Zanchi seinen ersten Wettkampf mit der Ducati Desmo 250 und erreichte dort prompt das Podium. Im zweiten Lauf kam er sogar vor MX2-Weltmeister Simon Längenfelder ins Ziel.

Simone Manchini wird für Ducati starten

Ferruccio Zanchi verletzte sich an der Hand und kann nicht am kommenden Wochenende in Argentinien starten. Beddini Racing Ducati wird aber dennoch nach Südamerika reisen, um mit Simone Mancini anzutreten, der ursprünglich in der EMX250 Europameisterschaft starten sollte.

«Die Entscheidung bezüglich des Factory-Fahrerplatzes für Argentinien war sehr einfach», erklärte das Team in seiner Mitteilung. «Wir kennen Simone Mancinis Talent, sein Engagement und seine Fähigkeit, auf höchstem Niveau zu fahren. Die Wahl war also klar: Simone wird dieses Wochenende in Argentinien unsere Farben vertreten. Ferruccio wird bald zurück sein und Simone Mancini wird in Spanien in der EMX250 starten.»

