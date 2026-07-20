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Horror-Crash in Foxhills: Ferruccio Zanchi (Ducati) erleidet Wirbelbruch

Bei seinem heftigen Abflug am Ende des ersten MX2-Laufs in Foxhills zog sich der italienische Beddini-Ducati-Werksfahrer Ferruccio Zanchi einen Bruch des Brustwirbels T6 zu und muss pausieren.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MX2

Ferruccio Zanchi stürzte im ersten Lauf in Foxhills
Ferruccio Zanchi stürzte im ersten Lauf in Foxhills
Foto: MXGP-TV
Ferruccio Zanchi stürzte im ersten Lauf in Foxhills
© MXGP-TV

Im Artikel erwähnt

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Der haarsträubende Unfall ereignete sich am Ende des ersten Laufs der MX2-Klasse in Foxhills. Der italienische Beddini-Ducati-Werksfahrer Ferruccio Zanchi kämpfte mit dem Tschechen Julius Mikula (KTM) um Platz 6 und war auf dem Wege zu einer persönlichen Jahresbestleistung, als er vor einem Bergabsprung ins Tal einen Kicker erhielt, quer absprang und die Landung nicht abfangen konnte. Er stürzte den gesamten Steilhang hinunter. Seine Ducati überschlug sich mehrfach, traf ihn aber zum Glück nicht.

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Für einen Moment blieb Zanchi regungslos auf der Strecke liegen, was Befürchtungen über den Ernst der Lage aufkommen ließ. Zum Glück konnte Ferruccio nach einigen bangen Sekunden wieder aufstehen und den Ort des Geschehens auf eigenen Füßen verlassen. Die nachfolgenden Untersuchungen ergaben einen Bruch des Brustwirbels T6. Eine Operation ist nicht erforderlich.

Sturz an der ungünstigsten Stelle

«Leider stürzte ich in Foxhill an einem der härtesten Streckenbereiche, als ich um den sechsten Platz kämpfte», erklärte Zanchi. «Ich muss nun eine kleine Erholungsphase einlegen. Vielen Dank an das ganze Team, meine Familie und alle, die immer an meiner Seite sind. Wir geben nie auf! Tempo und Speed waren gut. Wir sehen uns bald alle wieder.» Im Namen aller Leser von SPEEDWEEK.com wünschen wir Ferruccio von dieser Stelle aus gute und vollständige Genesung!

Im Artikel erwähnt

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