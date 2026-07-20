Horror-Crash in Foxhills: Ferruccio Zanchi (Ducati) erleidet Wirbelbruch
Bei seinem heftigen Abflug am Ende des ersten MX2-Laufs in Foxhills zog sich der italienische Beddini-Ducati-Werksfahrer Ferruccio Zanchi einen Bruch des Brustwirbels T6 zu und muss pausieren.
Der haarsträubende Unfall ereignete sich am Ende des
Für einen Moment blieb Zanchi regungslos auf der Strecke liegen, was Befürchtungen über den Ernst der Lage aufkommen ließ. Zum Glück konnte Ferruccio nach einigen bangen Sekunden wieder aufstehen und den Ort des Geschehens auf eigenen Füßen verlassen. Die nachfolgenden Untersuchungen ergaben einen Bruch des Brustwirbels T6. Eine Operation ist nicht erforderlich.
Sturz an der ungünstigsten Stelle
«Leider stürzte ich in Foxhill an einem der härtesten Streckenbereiche, als ich um den sechsten Platz kämpfte», erklärte Zanchi. «Ich muss nun eine kleine Erholungsphase einlegen. Vielen Dank an das ganze Team, meine Familie und alle, die immer an meiner Seite sind. Wir geben nie auf! Tempo und Speed waren gut. Wir sehen uns bald alle wieder.» Im Namen aller Leser von SPEEDWEEK.com wünschen wir Ferruccio von dieser Stelle aus gute und vollständige Genesung!
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