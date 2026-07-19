Foxhill MX2 Lauf 1: Guillem Farres (Triumph) gewinnt vor Simon Längenfelder

Erster Lauf der Klasse MX2 in Foxhills: Während die meisten Fahrer am Samstag noch mit Hartbodenreifen ausrückten, wechselten viele Piloten am Sonntag auf Scoop-Tyres, denn die Strecke wurde ausgiebig gewässert und teilweise schlammig.

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Hohe Intensität von Längenfelder am Anfang des Rennens

Polesetter Simon Längenfelder kam gut aus dem Startgatter heraus, doch in der ersten Kurve wurde er weit nach außen getragen, so dass Guillem Farres (Triumph) die Führung übernehmen konnte. Längenfelder rangierte hinter Farres und Everts auf Platz 3. Der Deutsche zeigte zu Beginn des Rennens eine hohe Intensität und setzte sich gegen Everts durch.

Crash von Sacha Coenen

WM-Leader Sacha Coenen, der mit einem vor 6 Tagen operierten Schlüsselbeinbruch antrat, rangierte auf Platz 7, doch er stürzte in der Kurve vor der Boxengasse, wobei immer die Gefahr besteht, dass er sich die operierte Schulter erneut verletzt. Zum Glück konnte der Belgier das Rennen auf Platz 14 fortsetzen.

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Sacha Coenen stürzte im ersten Lauf in Foxhill Foto: MXGP-TV Sacha Coenen stürzte im ersten Lauf in Foxhill © MXGP-TV

Horrorcrash von Ferruccio Zanchi

Ducati-Werksfahrer nahm die Bergabsprünge besonders beherzt. Im Kampf um Platz 6 setzte er sich kurz vor Ablauf der 30-Minuten Renndistanz bergab gegen Julius Mikula (KTM) durch. Der Tscheche konterte und in der folgenden Runde bekam Zanchi beim Absprung einen Kicker, landete quer zur Fahrtrichtung und stürzte den gesamten Hügel talwärts hinab. Das Rennen war für ihn danach beendet. Zum Glück konnte der Italiener nach ein paar Schrecksekunden wieder aufstehen.

Ferruccio Zanchi stürzte im ersten Lauf in Foxhill Foto: MXGP-TV Ferruccio Zanchi stürzte im ersten Lauf in Foxhill © MXGP-TV

Farres gewann vor Längenfelder und Everts

Guillem Farres kontrollierte das Rennen von der Spitze und gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 1,3 Sekunden vor Längenfelder und Everts. Sacha Coenen betrieb nach seinem Crash Schadensbegrenzung und beendete das Rennen auf Platz 10.

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Guillem Farres übernahm die WM-Führung

Mit seinem Laufsieg und Sacha Coenen auf Platz 10 übernahm Guillem Farres die Führung in der MX2. Sein Vorsprung beträgt vor dem zweiten Lauf 2 Punkte.

Ergebnis Foxhills, MX2, Lauf 1:

Guillem Farres (E), Triumph, 35:02.322 Simon Längenfelder (D), KTM, +1.268 Liam Everts (B), Husqvarna, +16.938 Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, +26.891 Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +33.323 Julius Mikula (CZ), KTM, +43.509 Valerio Lata (I), Honda, +43.757 Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, +1:11.737 Jens Walvoort (NL), KTM, +1:20.566 Sacha Coenen (B), KTM, +1:26.329

WM-Stand: