Foxhill MX2 Lauf 1: Guillem Farres (Triumph) gewinnt vor Simon Längenfelder

Motocross-WM MXGP • Neu
Foxhills: Jeffrey Herlings (Honda) gewinnt Lauf 1, Lucas Coenen fällt aus
Der spanische Triumph-Werksfahrer Guillem Farres gewann den ersten Lauf der MX2-Klasse und übernahm damit die Führung in der Motocross MX2-WM. Simon Langenfelderr (KTM) wurde Zweiter.
Erster Lauf der Klasse MX2 in Foxhills: Während die meisten Fahrer am Samstag noch mit Hartbodenreifen ausrückten, wechselten viele Piloten am Sonntag auf Scoop-Tyres, denn die Strecke wurde ausgiebig gewässert und teilweise schlammig.
Polesetter Simon Längenfelder kam gut aus dem Startgatter heraus, doch in der ersten Kurve wurde er weit nach außen getragen, so dass Guillem Farres (Triumph) die Führung übernehmen konnte. Längenfelder rangierte hinter Farres und Everts auf Platz 3. Der Deutsche zeigte zu Beginn des Rennens eine hohe Intensität und setzte sich gegen Everts durch.
WM-Leader Sacha Coenen, der mit einem vor 6 Tagen operierten Schlüsselbeinbruch antrat, rangierte auf Platz 7, doch er stürzte in der Kurve vor der Boxengasse, wobei immer die Gefahr besteht, dass er sich die operierte Schulter erneut verletzt. Zum Glück konnte der Belgier das Rennen auf Platz 14 fortsetzen.
Ducati-Werksfahrer nahm die Bergabsprünge besonders beherzt. Im Kampf um Platz 6 setzte er sich kurz vor Ablauf der 30-Minuten Renndistanz bergab gegen Julius Mikula (KTM) durch. Der Tscheche konterte und in der folgenden Runde bekam Zanchi beim Absprung einen Kicker, landete quer zur Fahrtrichtung und stürzte den gesamten Hügel talwärts hinab. Das Rennen war für ihn danach beendet. Zum Glück konnte der Italiener nach ein paar Schrecksekunden wieder aufstehen.
Guillem Farres kontrollierte das Rennen von der Spitze und gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 1,3 Sekunden vor Längenfelder und Everts. Sacha Coenen betrieb nach seinem Crash Schadensbegrenzung und beendete das Rennen auf Platz 10.
Mit seinem Laufsieg und Sacha Coenen auf Platz 10 übernahm Guillem Farres die Führung in der MX2. Sein Vorsprung beträgt vor dem zweiten Lauf 2 Punkte.
Guillem Farres (E), Triumph, 35:02.322
Simon Längenfelder (D), KTM, +1.268
Liam Everts (B), Husqvarna, +16.938
Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, +26.891
Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +33.323
Julius Mikula (CZ), KTM, +43.509
Valerio Lata (I), Honda, +43.757
Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, +1:11.737
Jens Walvoort (NL), KTM, +1:20.566
Sacha Coenen (B), KTM, +1:26.329
Guillem Farres (E), Triumph, 538 Punkte
Sacha Coenen (B), KTM, 536 (-2)
Simon Längenfelder (D), KTM, 499 (-39)
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