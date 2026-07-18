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Foxhills: Simon Längenfelder (KTM) gewinnt MX2-Qualifikationsrennen

Motocross-MX2-Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM) kämpfte sich nach mäßigem Start von Platz 11 auf P2 nach vorne und profitierte am Ende von einem Sturz von Guillem Farres in der letzten Runde.

Motocross-WM MX2

Simon Längenfelder gewann das MX2 Qualifikationsrennen in Foxhill
Simon Längenfelder gewann das MX2 Qualifikationsrennen in Foxhill
Foto: MXGP-TV
Simon Längenfelder gewann das MX2 Qualifikationsrennen in Foxhill
© MXGP-TV

Im Artikel erwähnt

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MX2-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Great Britain in Foxhills: WM-Leader Sacha Coenen (KTM), dem am Montag dieser Woche das in Southwick (USA) gebrochene Schlüsselbein operiert wurde, zog den Holeshot und übernahm die Führung vor Guillem Farres (Triumph), der im Zeittraining Bestzeit vorlegte und von der Pole-Position startete. Farres verlor keine Zeit und übernahm noch in der ersten Runde die Führung, fuhr danach sein eigenes Rennen und sah bis zur letzten Runde wie der sichere Sieger aus.

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Aufholjagd von Simon Längenfelder

Titelverteidiger Simon Längenfelder hatte keinen guten Start und musste sich von Platz 11 nach vorne kämpfen. Nach der Hälfte des Rennens hatte er die Gruppe von Liam Everts (Husqvarna), Camden Mc Lellan und Sacha Coenen erreicht und konnte sich clever gegen die 3 Protagonisten durchsetzen. Die Lücke zu Leader Guillem Farres (Triumph) betrug etwa 7 Sekunden. Das Rennen schien entschieden, doch es kam anders.

Farres: Crash in der letzten Runde

Ein kleiner Fehler von Farres änderte alles. Der Spanier ging in einer Linkskehre im oberen Streckenbereich zu Boden, Längenfelder fuhr vorbei und gewann das Rennen. Farres musste nach seinem Sturz noch um den zweiten Platz kämpfen, denn Camden Mc Lellan war auch schon neben dem Spanier.

Im Artikel erwähnt

Guillem Farres stürzte in der letzten Runde in Führung liegend
Guillem Farres stürzte in der letzten Runde in Führung liegend
Foto: MXGP-TV
Guillem Farres stürzte in der letzten Runde in Führung liegend
© MXGP-TV

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Sacha Coenen auf Platz 4

Der mit frisch operiertem Schlüsselbein angetretene Sacha Coenen kämpfte sich durch das Rennen und kam auf Platz 4 ins Ziel, was zweifellos eine bemerkenswerte Leistung war.

Lage an der Tabellenspitze

Mit seinem heutigen Sieg konnte Simon Längenfelder seinen Rückstand auf WM-Platz 3 von 51 auf 48 Punkte verkürzen.

MX2-Qualifikationsrennen:

  1. Simon Längenfelder (D), KTM, 25:49.633

  2. Guillem Farres (E), Triumph, +1.438

  3. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, +2.081

  4. Sacha Coenen (B), KTM, +9.788

  5. Liam Everts (B), Husqvarna, +10.757

  6. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +11.143

  7. Julius Mikula (CZ), KTM, +24.732

  8. Valerio Lata (I), Honda, +29.715

  9. Ferruccio Zanchi (I), Ducati, +31.999

  10. Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, +38.608

WM-Stand:

  1. Sacha Coenen (B), KTM, 525 Punkte

  2. Guillem Farres (E), Triumph, 513 (-12)

  3. Simon Längenfelder (D), KTM, 477 (-48)

  4. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 463 (-62)

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