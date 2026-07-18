Foxhills: Simon Längenfelder (KTM) gewinnt MX2-Qualifikationsrennen

Motocross-WM MXGP • Neu
Foxhills: Sturz von Lucas Coenen, Ruben Fernandez (HRC) startet von Pole
Motocross-MX2-Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM) kämpfte sich nach mäßigem Start von Platz 11 auf P2 nach vorne und profitierte am Ende von einem Sturz von Guillem Farres in der letzten Runde.
MX2-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Great Britain in Foxhills: WM-Leader Sacha Coenen (KTM), dem am Montag dieser Woche das in Southwick (USA) gebrochene Schlüsselbein operiert wurde, zog den Holeshot und übernahm die Führung vor Guillem Farres (Triumph), der im Zeittraining Bestzeit vorlegte und von der Pole-Position startete. Farres verlor keine Zeit und übernahm noch in der ersten Runde die Führung, fuhr danach sein eigenes Rennen und sah bis zur letzten Runde wie der sichere Sieger aus.
Titelverteidiger Simon Längenfelder hatte keinen guten Start und musste sich von Platz 11 nach vorne kämpfen. Nach der Hälfte des Rennens hatte er die Gruppe von Liam Everts (Husqvarna), Camden Mc Lellan und Sacha Coenen erreicht und konnte sich clever gegen die 3 Protagonisten durchsetzen. Die Lücke zu Leader Guillem Farres (Triumph) betrug etwa 7 Sekunden. Das Rennen schien entschieden, doch es kam anders.
Ein kleiner Fehler von Farres änderte alles. Der Spanier ging in einer Linkskehre im oberen Streckenbereich zu Boden, Längenfelder fuhr vorbei und gewann das Rennen. Farres musste nach seinem Sturz noch um den zweiten Platz kämpfen, denn Camden Mc Lellan war auch schon neben dem Spanier.
Der mit frisch operiertem Schlüsselbein angetretene Sacha Coenen kämpfte sich durch das Rennen und kam auf Platz 4 ins Ziel, was zweifellos eine bemerkenswerte Leistung war.
Mit seinem heutigen Sieg konnte Simon Längenfelder seinen Rückstand auf WM-Platz 3 von 51 auf 48 Punkte verkürzen.
Simon Längenfelder (D), KTM, 25:49.633
Guillem Farres (E), Triumph, +1.438
Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, +2.081
Sacha Coenen (B), KTM, +9.788
Liam Everts (B), Husqvarna, +10.757
Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +11.143
Julius Mikula (CZ), KTM, +24.732
Valerio Lata (I), Honda, +29.715
Ferruccio Zanchi (I), Ducati, +31.999
Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, +38.608
Sacha Coenen (B), KTM, 525 Punkte
Guillem Farres (E), Triumph, 513 (-12)
Simon Längenfelder (D), KTM, 477 (-48)
Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 463 (-62)
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