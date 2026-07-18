Foxhills: Simon Längenfelder (KTM) gewinnt MX2-Qualifikationsrennen

MX2-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Great Britain in Foxhills: WM-Leader Sacha Coenen (KTM), dem am Montag dieser Woche das in Southwick (USA) gebrochene Schlüsselbein operiert wurde, zog den Holeshot und übernahm die Führung vor Guillem Farres (Triumph), der im Zeittraining Bestzeit vorlegte und von der Pole-Position startete. Farres verlor keine Zeit und übernahm noch in der ersten Runde die Führung, fuhr danach sein eigenes Rennen und sah bis zur letzten Runde wie der sichere Sieger aus.

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Aufholjagd von Simon Längenfelder

Titelverteidiger Simon Längenfelder hatte keinen guten Start und musste sich von Platz 11 nach vorne kämpfen. Nach der Hälfte des Rennens hatte er die Gruppe von Liam Everts (Husqvarna), Camden Mc Lellan und Sacha Coenen erreicht und konnte sich clever gegen die 3 Protagonisten durchsetzen. Die Lücke zu Leader Guillem Farres (Triumph) betrug etwa 7 Sekunden. Das Rennen schien entschieden, doch es kam anders.

Farres: Crash in der letzten Runde

Ein kleiner Fehler von Farres änderte alles. Der Spanier ging in einer Linkskehre im oberen Streckenbereich zu Boden, Längenfelder fuhr vorbei und gewann das Rennen. Farres musste nach seinem Sturz noch um den zweiten Platz kämpfen, denn Camden Mc Lellan war auch schon neben dem Spanier.

Guillem Farres stürzte in der letzten Runde in Führung liegend Foto: MXGP-TV Guillem Farres stürzte in der letzten Runde in Führung liegend © MXGP-TV

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Sacha Coenen auf Platz 4

Der mit frisch operiertem Schlüsselbein angetretene Sacha Coenen kämpfte sich durch das Rennen und kam auf Platz 4 ins Ziel, was zweifellos eine bemerkenswerte Leistung war.

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Lage an der Tabellenspitze

Mit seinem heutigen Sieg konnte Simon Längenfelder seinen Rückstand auf WM-Platz 3 von 51 auf 48 Punkte verkürzen.

MX2-Qualifikationsrennen:

Simon Längenfelder (D), KTM, 25:49.633 Guillem Farres (E), Triumph, +1.438 Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, +2.081 Sacha Coenen (B), KTM, +9.788 Liam Everts (B), Husqvarna, +10.757 Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +11.143 Julius Mikula (CZ), KTM, +24.732 Valerio Lata (I), Honda, +29.715 Ferruccio Zanchi (I), Ducati, +31.999 Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, +38.608

WM-Stand:

Sacha Coenen (B), KTM, 525 Punkte Guillem Farres (E), Triumph, 513 (-12) Simon Längenfelder (D), KTM, 477 (-48) Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 463 (-62)

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