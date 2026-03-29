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Frauenfeld: Simon Längenfelder (KTM) cleverer Sieger im ersten Lauf

Mit einer cleveren Rennstrategie gewann der deutsche Red Bull KTM-Werksfahrer Simon Längenfelder unter schwierigen Bedingungen den ersten Lauf der MX2 zum Grand Prix of Switzerland.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MX2

Simon Längenfelder gewann den ersten Lauf in Frauenfeld
Simon Längenfelder gewann den ersten Lauf in Frauenfeld
Foto: Align Media
Simon Längenfelder gewann den ersten Lauf in Frauenfeld
© Align Media

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Erster Lauf der MX2-Klasse in Frauenfeld: Der schlammige Boden trocknete in den Mittagsstunden zwar langsam ab, aber das hatte zur Folge, dass sich nur eine Ideallinie herausfuhr.

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Valin springt in Führung liegend die Kette ab

Wie im Qualifikationsrennen am Samstag zog Kawasaki-Werksfahrer Mathis Valin erneut den Holeshot und führte das Rennen 8 Runden lang an. Der Franzose schien das Geschehen an der Spitze kontrollieren zu können, doch seine Antriebskette sprang herunter, sodass er das Rennen frustriert aufgeben musste.

Mathis Valin fiel in Führung liegend mit abgesprungener Antriebskette aus
Mathis Valin fiel in Führung liegend mit abgesprungener Antriebskette aus
Foto: MXGP-TV
Mathis Valin fiel in Führung liegend mit abgesprungener Antriebskette aus
© MXGP-TV

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Farres erbt Führung

Nach dem Ausfall von Mathis Valin erbte Guillem Farres die Führung. Als die Überrundungen begannen, kam es zur Kollision mit einem der Nachzügler. Der Spanier ging zu Boden, sodass Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM), der sich zuvor nach gutem Start gegen Karlis Reisulis (Yamaha) durchgesetzt hatte, die Führungsposition erbte. Simon fuhr kontrolliert mit kalkuliertem Risiko und brachte seinen 3. Laufsieg in der Saison 2026 mit einem Vorsprung von 4,5 Sekunden vor Sacha Coenen (KTM) über die Ziellinie. Polesetter Sacha Coenen überstand zwar auch den einen oder anderen heiklen Moment, blieb aber bis zum Ende des Rennens sturzfrei.

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Everts auf Rang 3

Der belgische Husqvarna-Werksfahrer Liam Everts stürzte zwar in der ersten Hälfte des Rennens, konnte sich aber später mit konstant guten Rundenzeiten nach vorne kämpfen. Gegen Guillem Farres zeigte er im Kampf um Platz 3 Durchsetzungsvermögen.

Längenfelder wieder WM-Leader

WM-Leader Camden Mc Lellan musste sich nach einem katastrophalen Start von Platz 17 aus nach vorne kämpfen. Der Südafrikaner beendete den ersten Lauf auf Platz 8. Damit verlor er seine WM-Führung wieder an Simon Längenfelder, der vor dem zweiten Rennen einen Vorsprung von 8 Punkten mitbringt. Der zweite deutsche Starter, Joshua Voelker (KTM), verfehlte auf Platz 23 und zwei Runden Rückstand zur Spitze die Punkteränge.

Ergebnis Frauenfeld, Lauf 1:

  1. Simon Längenfelder (D), KTM

  2. Sacha Coenen (B), KTM

  3. Liam Everts (B), Husqvarna

  4. Guillem Farres (E), Triumph

  5. Valerio Lata (I), Honda

  6. Karlis Alberts Reisulis (LAT), Yamaha

  7. Janis Martins Reisulis (LAT), Yamaha

  8. Camden Mc Lellan (RSA), Triumph

  9. Maxime Grau (F), Honda

  10. Kay Karssemakers (NL), Kawasaki

  11. Cas Valk (NL), TM

  12. Jens Walvoort (NL), KTM

  13. Noel Zanocz (HUN), KTM

  14. Ollie Colmer (GBR), KTM

  15. Andrea Rossi (I), KTM

  16. Remo Schudel (CH), KTM

  17. Thomas Oechslin (CH), KTM

  18. Alessandro Gaspari (I), KTM

  19. Samuel Oechslin (CH), KTM

  20. Morgan Bennati (I), Triumph

  21. Scott Smulders (NL), Husqvarna

  22. Lotte Van Drunen (NL), Yamaha

  23. Martin Venhoda (CZ), Honda

  24. Joshua Voelker (D), KTM

  25. Rodolfo Bicalho (BRA), KTM

  26. Mathis Valin (F), Kawasaki

  27. Petr Rathousky (CZ), KTM

  28. Pelle Gundersen (NOR), Husqvarna

  29. Luca Diserens (CH), Honda

  30. Julius Mikula (CZ), KTM

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2

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121

3

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Sacha Coenen

110

4

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Guillem Farres

102

5

Liam Everts

Liam Everts

99

6

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Janis Reisulis

93

7

Placeholder - Racer

Mathis Valin

82

8

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