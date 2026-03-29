Frauenfeld: Simon Längenfelder (KTM) cleverer Sieger im ersten Lauf

Erster Lauf der MX2-Klasse in Frauenfeld: Der schlammige Boden trocknete in den Mittagsstunden zwar langsam ab, aber das hatte zur Folge, dass sich nur eine Ideallinie herausfuhr.

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Valin springt in Führung liegend die Kette ab

Wie im Qualifikationsrennen am Samstag zog Kawasaki-Werksfahrer Mathis Valin erneut den Holeshot und führte das Rennen 8 Runden lang an. Der Franzose schien das Geschehen an der Spitze kontrollieren zu können, doch seine Antriebskette sprang herunter, sodass er das Rennen frustriert aufgeben musste.

Mathis Valin fiel in Führung liegend mit abgesprungener Antriebskette aus Foto: MXGP-TV Mathis Valin fiel in Führung liegend mit abgesprungener Antriebskette aus © MXGP-TV

Farres erbt Führung

Nach dem Ausfall von Mathis Valin erbte Guillem Farres die Führung. Als die Überrundungen begannen, kam es zur Kollision mit einem der Nachzügler. Der Spanier ging zu Boden, sodass Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM), der sich zuvor nach gutem Start gegen Karlis Reisulis (Yamaha) durchgesetzt hatte, die Führungsposition erbte. Simon fuhr kontrolliert mit kalkuliertem Risiko und brachte seinen 3. Laufsieg in der Saison 2026 mit einem Vorsprung von 4,5 Sekunden vor Sacha Coenen (KTM) über die Ziellinie. Polesetter Sacha Coenen überstand zwar auch den einen oder anderen heiklen Moment, blieb aber bis zum Ende des Rennens sturzfrei.

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Everts auf Rang 3

Der belgische Husqvarna-Werksfahrer Liam Everts stürzte zwar in der ersten Hälfte des Rennens, konnte sich aber später mit konstant guten Rundenzeiten nach vorne kämpfen. Gegen Guillem Farres zeigte er im Kampf um Platz 3 Durchsetzungsvermögen.

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Längenfelder wieder WM-Leader

WM-Leader Camden Mc Lellan musste sich nach einem katastrophalen Start von Platz 17 aus nach vorne kämpfen. Der Südafrikaner beendete den ersten Lauf auf Platz 8. Damit verlor er seine WM-Führung wieder an Simon Längenfelder, der vor dem zweiten Rennen einen Vorsprung von 8 Punkten mitbringt. Der zweite deutsche Starter, Joshua Voelker (KTM), verfehlte auf Platz 23 und zwei Runden Rückstand zur Spitze die Punkteränge.

Ergebnis Frauenfeld, Lauf 1: