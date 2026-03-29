Frauenfeld: Simon Längenfelder (KTM) cleverer Sieger im ersten Lauf

Motocross-WM MXGP • Neu
Frauenfeld: Tom Vialle (HRC) gewinnt Lauf 1 und übernimmt die WM-Führung
Mit einer cleveren Rennstrategie gewann der deutsche Red Bull KTM-Werksfahrer Simon Längenfelder unter schwierigen Bedingungen den ersten Lauf der MX2 zum Grand Prix of Switzerland.
Erster Lauf der MX2-Klasse in Frauenfeld: Der schlammige Boden trocknete in den Mittagsstunden zwar langsam ab, aber das hatte zur Folge, dass sich nur eine Ideallinie herausfuhr.
Wie im Qualifikationsrennen am Samstag zog Kawasaki-Werksfahrer Mathis Valin erneut den Holeshot und führte das Rennen 8 Runden lang an. Der Franzose schien das Geschehen an der Spitze kontrollieren zu können, doch seine Antriebskette sprang herunter, sodass er das Rennen frustriert aufgeben musste.
Nach dem Ausfall von Mathis Valin erbte Guillem Farres die Führung. Als die Überrundungen begannen, kam es zur Kollision mit einem der Nachzügler. Der Spanier ging zu Boden, sodass Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM), der sich zuvor nach gutem Start gegen Karlis Reisulis (Yamaha) durchgesetzt hatte, die Führungsposition erbte. Simon fuhr kontrolliert mit kalkuliertem Risiko und brachte seinen 3. Laufsieg in der Saison 2026 mit einem Vorsprung von 4,5 Sekunden vor Sacha Coenen (KTM) über die Ziellinie. Polesetter Sacha Coenen überstand zwar auch den einen oder anderen heiklen Moment, blieb aber bis zum Ende des Rennens sturzfrei.
Der belgische Husqvarna-Werksfahrer Liam Everts stürzte zwar in der ersten Hälfte des Rennens, konnte sich aber später mit konstant guten Rundenzeiten nach vorne kämpfen. Gegen Guillem Farres zeigte er im Kampf um Platz 3 Durchsetzungsvermögen.
WM-Leader Camden Mc Lellan musste sich nach einem katastrophalen Start von Platz 17 aus nach vorne kämpfen. Der Südafrikaner beendete den ersten Lauf auf Platz 8. Damit verlor er seine WM-Führung wieder an Simon Längenfelder, der vor dem zweiten Rennen einen Vorsprung von 8 Punkten mitbringt. Der zweite deutsche Starter, Joshua Voelker (KTM), verfehlte auf Platz 23 und zwei Runden Rückstand zur Spitze die Punkteränge.
Simon Längenfelder (D), KTM
Sacha Coenen (B), KTM
Liam Everts (B), Husqvarna
Guillem Farres (E), Triumph
Valerio Lata (I), Honda
Karlis Alberts Reisulis (LAT), Yamaha
Janis Martins Reisulis (LAT), Yamaha
Camden Mc Lellan (RSA), Triumph
Maxime Grau (F), Honda
Kay Karssemakers (NL), Kawasaki
Cas Valk (NL), TM
Jens Walvoort (NL), KTM
Noel Zanocz (HUN), KTM
Ollie Colmer (GBR), KTM
Andrea Rossi (I), KTM
Remo Schudel (CH), KTM
Thomas Oechslin (CH), KTM
Alessandro Gaspari (I), KTM
Samuel Oechslin (CH), KTM
Morgan Bennati (I), Triumph
Scott Smulders (NL), Husqvarna
Lotte Van Drunen (NL), Yamaha
Martin Venhoda (CZ), Honda
Joshua Voelker (D), KTM
Rodolfo Bicalho (BRA), KTM
Mathis Valin (F), Kawasaki
Petr Rathousky (CZ), KTM
Pelle Gundersen (NOR), Husqvarna
Luca Diserens (CH), Honda
Julius Mikula (CZ), KTM
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