Frauenfeld: Simon Längenfelder (KTM) siegt und übernimmt die WM-Führung
Mit einem 1-3-Ergebnis gewann der deutsche Red Bull KTM-Werksfahrer Simon Längenfelder den Grand-Prix of Switzerland und übernahm damit zugleich die Führung in der MX2-Weltmeisterschaft.
Simon Längenfelder gewann den Grand-Prix of Switzerland
Die Strecke im schweizerischen Frauenfeld trocknete im zweiten Lauf zunehmend ab, aber der Hartbodenkurs blieb eine Herausforderung, denn die Spurrinnen wurden im Verlaufe des Tages immer tiefer und ausgefahrener.
Guillem Farres mit Start-Ziel-Sieg Der spanische Triumph-Werksfahrer Guillem Farres war nach dem ersten Lauf frustriert, weil er in Führung liegend mit einem Überrundeten kollidiert war und damit den möglichen Lauf- und Tagessieg verlor. Nach dem Start zum zweiten Rennen zog er den Holeshot und gewann den zweiten Lauf mit einem knappen Vorsprung von 0,33 Sekunden vor Liam Everts (Husqvarna), der am Ende zwar immer näher kam, aber nicht mehr in Schlagdistanz zum Führenden. Mit einem 4-1-Ergebnis und 43 Punkten stand Farres in Frauenfeld auf dem zweiten Podiumsrang. Liam Everts, der im ersten Lauf gestürzt war, stand mit einem 3-2-Ergebnis erstmals in diesem Jahr auf dem Podium. Simon Längenfelder glänzt weiter mit Konstanz Nach seinem Sieg im ersten Lauf startete der Deutsche im Bereich der Top-5. Er benötigte die Hälfte des Rennens, um sich an Karlis Reisulis (Yamaha) vorbeizukämpfen und musste sich zwischenzeitlich auch gegen die Angriffe von Sacha Coenen (KTM) zur Wehr setzen, der wieder einmal alles auf eine Karte setzte. Doch Coenen touchierte Längenfelders Hinterrad und stürzte. In Runde 11 überholte Längenfelder Reisulis auf den Außenlinien und erreichte Platz 3. Zu diesem Zeitpunkt war die Spitze aber schon enteilt, so dass sich der Titelverteidigung darauf konzentrierte, den 3. Platz ins Ziel zu bringen. Mit einem 1-3-Ergebnis gewann er den Grand-Prix of Switzerland und übernahm damit wieder die WM-Führung.
Sacha Coenen stürzt im 2. Lauf von Frauenfeld beim Angriff auf Längenfelder
Sturz und Ausfall von Camden Mc Lellan Der als WM-Leader angereiste Triumph-Werksfahrer Camden Mc Lellan hatte auch im zweiten Lauf keinen guten Start. Er rangierte im Bereich der Top 8, stürzte und musste das Rennen angeschlagen aufgeben. Damit ging Mc Lellan im zweiten Lauf leer aus. Mit einer Gesamtausbeute von 22 fiel der Südafrikaner in der WM-Tabelle von Platz 1 auf Rang 4 zurück mit einem Rückstand von 28 Punkten. In zwei Wochen geht es in Riola Sardo auf Sardinien mit dem 4. Lauf zur Motocross-WM 2026 weiter.
WM-Leader Camden Mc Lellan stürzte im 2. Lauf von Frauenfeld und fiel aus
Ergebnis MX2 Frauenfeld
  1. Simon Längenfelder (D), KTM, 1-3
  2. Guillem Farres (E), Triumph, 4-1
  3. Liam Everts (B), Husqvarna, 3-2
  4. Sacha Coenen (B), KTM, 2-7
  5. Valerio Lata (I), Honda, 5-4
  6. Karlis Alberts Reisulis (LAT), Yamaha, 6-6
  7. Janis Martins Reisulis (LAT), Yamaha, 7-9
  8. Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, 10-11
  9. Jens Walvoort (NL), KTM, 12-10
  10. Cas Valk (NL), TM, 11-12
  11. Mathis Valin (F), Kawasaki, DNF-5
  12. Julius Mikula (CZ), KTM, DNF-8
  13. Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 8-DNF
  14. Maxime Grau (F), Honda, 9-DNF
  15. Andrea Rossi (I), KTM, 15-16
WM Stand nach Event 3 von 19:
  1. Simon Längenfelder (D), KTM, 149
  2. Guillem Farres (E), Triumph, 127 (-22)
  3. Sacha Coenen (B), KTM, 124 (-25)
  4. Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 121 (-28)
  5. Liam Everts (B), Husqvarna, 121 (-28)
  6. Janis Martins Reisulis (LAT), Yamaha, 105 (-44)
  7. Mathis Valin (F), Kawasaki, 98 (-51)
  8. Valerio Lata (I), Honda, 90 (-59)
  9. Karlis Alberts Reisulis (LAT), Yamaha, 88 (-61)
  10. Jens Walvoort (NL), KTM, 60 (-89)
  11. Cas Valk (NL), TM, 58 (-91)
  12. Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, 56 (-93)
  13. Julius Mikula (CZ), KTM, 50 (-99)
  14. Scott Smulders (NL), Husqvarna, 34 (-115)
  15. Noel Zanocz (HUN), KTM, 29 (-120)
