Frauenfeld: Simon Längenfelder (KTM) siegt und übernimmt die WM-Führung

Simon Längenfelder (D), KTM, 1-3 Guillem Farres (E), Triumph, 4-1 Liam Everts (B), Husqvarna, 3-2 Sacha Coenen (B), KTM, 2-7 Valerio Lata (I), Honda, 5-4 Karlis Alberts Reisulis (LAT), Yamaha, 6-6 Janis Martins Reisulis (LAT), Yamaha, 7-9 Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, 10-11 Jens Walvoort (NL), KTM, 12-10 Cas Valk (NL), TM, 11-12 Mathis Valin (F), Kawasaki, DNF-5 Julius Mikula (CZ), KTM, DNF-8 Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 8-DNF Maxime Grau (F), Honda, 9-DNF Andrea Rossi (I), KTM, 15-16 Simon Längenfelder (D), KTM, 149 Guillem Farres (E), Triumph, 127 (-22) Sacha Coenen (B), KTM, 124 (-25) Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 121 (-28) Liam Everts (B), Husqvarna, 121 (-28) Janis Martins Reisulis (LAT), Yamaha, 105 (-44) Mathis Valin (F), Kawasaki, 98 (-51) Valerio Lata (I), Honda, 90 (-59) Karlis Alberts Reisulis (LAT), Yamaha, 88 (-61) Jens Walvoort (NL), KTM, 60 (-89) Cas Valk (NL), TM, 58 (-91) Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, 56 (-93) Julius Mikula (CZ), KTM, 50 (-99) Scott Smulders (NL), Husqvarna, 34 (-115) Noel Zanocz (HUN), KTM, 29 (-120)