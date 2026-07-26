Guillem Farres gewinnt in Loket mit 1-2-Ergebnis, Längenfelder stürzte

Lokalmatador Julius Mikula (KTM) legte erneut einen hervorragenden Start hin, zog den Holeshot und rangierte danach in der Spitzengruppe. Der Tscheche ging allerdings etwas übermotiviert ins Rennen, kollidierte mit Guillem Farres, stürzte im oberen Streckenteil und fiel ins hintere Mittelfeld zurück. Der Tscheche kämpfte sich zurück und beendete den zweiten Lauf auf Platz 9.

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Rückschlag für Simon Längenfelder

Simon Längenfelder übernahm die frühe Führung. Liam Everts ging am Deutschen vorbei und kurze Zeit später auch WM-Leader Guillem Farres (Triumph). Längenfelder wollte sich damit aber nicht abfinden, kämpfte sich zurück und attackierte den Spanier mit einem aggressiven Blockpass in einer Rechtskehre. Guillem Farres hielt aber seinerseits dagegen und es kam zur Kollision. Längenfelder verlor die Balance, ging hart zu Boden und stützte sich mit den Unterarmen ab. Mit starken Schmerzen im rechten Unterarm konnte er danach den Lenker nicht mehr festhalten. Nach dem Crash war er von Platz 3 auf Rang 19 zurückgefallen. Der Titelverteidiger steuerte die Box an und gab das Rennen auf. In Sachen Titelverteidigung war dieser Zwischenfall ein entscheidender Rückschlag.

Simon Längenfelder stürzte im zweiten Lauf in Loket Foto: MXGP-TV Simon Längenfelder stürzte im zweiten Lauf in Loket © MXGP-TV

Simon Längenfelder musste den zweiten Lauf von Loket an der Box aufgeben Foto: MXGP-TV Simon Längenfelder musste den zweiten Lauf von Loket an der Box aufgeben © MXGP-TV

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Saisonbestleistung für Liam Everts

Husqvarna-Werksfahrer Liam Everts, der nach einem Sturz im ersten Lauf nur auf Platz 12 ins Ziel gekommen war, kontrollierte den zweiten Lauf von der Spitze, blieb fehlerfrei und konnte in den letzten Runden den immer näher kommenden Guillem Farres auf Abstand halten. 'Liamski' gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 6 Sekunden vor Guillem Farres, Karlis Reisulis und Camden Mc Lellan und markierte damit seine Jahresbestleistung. Mit einem 12-1-Ergebnis beendete der Belgier den Tag auf Gesamtrang 5.

Thema der Woche Startpremiere gelungen: Mehr Platz im Grid, Zustimmung von allen Seiten Beim Deutschland-GP kam erstmals die frisch beschlossene MotoGP-Startaufstellung mit mehr Sicherheitsabstand zum Einsatz. Das Ergebnis gibt den Verantwortlichen recht, Zustimmung von allen Seiten. Weiterlesen

Ergebnisse der deutschen Fahrer

MX2-Gaststarter Noah Ludwig beendete den zweiten Lauf auf Platz 11, Valentin Kees holte auf Platz 17 vier WM-Punkte, Jan Krug und Joshua Voelker verfehlten auf den Plätzen 28 und 29 die Punkteränge. Längenfelder wurde am Ende mit einem 5-34-Ergebnis auf Gesamtrang 13 gewertet. Noah Ludwig beendete den Tag mit einem 19-11-Ergebnis auf Platz 15, Valentin Kees wurde mit einem 15-17-Ergebnis Siebzehnter der Gesamtwertung.

Sacha Coenen: Schadensbegrenzung auf Platz 7

Der belgische Red-Bull-KTM-Werksfahrer Sacha Coenen startete mit seinem vor zwei Wochen gebrochenen und operierten Schlüsselbein auch in den zweiten Lauf gut, stürzte nicht und beendete den Tag in Tschechien auf Platz 7.

Situation an der Tabellenspitze

Mit seinem Sieg in Loket konnte Guillem Farres seine Führung auf 33 Punkte gegenüber Sacha Coenen ausbauen. Simon Längenfelder fiel nach null Punkten im zweiten Lauf von Platz 3 auf Rang 4 der WM-Tabelle zurück. Sein Rückstand zur Spitze wuchs auf 71 Punkte an. Damit rückt das Unternehmen Titelverteidigung für den Deutschen in weite Ferne. Die entscheidende Frage ist, ob Längenfelder am kommenden Wochenende fit sein kann. Antwort auf diese Frage werden erst die medizinischen Untersuchungen geben können.

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Nächster Stopp: Lommel

In der kommenden Woche geht es im Tiefsand von Lommel mit der 14. Etappe der Motocross-WM weiter.

Grand Prix of Czech Republic:

Guillem Farres (E), Triumph, 1-2, 47 Punkte Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 2-4, 40, (-7) Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, 4-3, 38, (-9) Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 3-5, 36, (-11) Liam Everts (B), Husqvarna, 12-1, 34, (-13) Maxime Grau (F), Honda, 8-6, 28, (-19) Sacha Coenen (B), KTM, 7-7, 28, (-19) Julius Mikula (CZ), KTM, 6-9, 27, (-20) Gyan Doensen (NL), KTM, 10-10, 22, (-25) Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, 13-8, 21, (-26)

MX2-WM-Stand nach Etappe 13 von 19: