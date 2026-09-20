Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MXGP

  4. /

  5. Motocross-WM MX2

  6. /

  7. News

Werbung

Guillem Farres (Triumph) ist MX2-Weltmeister und schreibt Geschichte

Ein zweiter Platz hinter seinem Teamkollegen Camden Mc Lellan genügte Guillem Farres zum vorzeitigen Gewinn der MX2-Weltmeisterschaft 2026 und sicherte damit den ersten WM-Titel für Triumph.

Motocross-WM MX2

Guillem Farres ist MX2-Weltmeister 2026
Guillem Farres ist MX2-Weltmeister 2026
Foto: MXGP-TV
Guillem Farres ist MX2-Weltmeister 2026
© MXGP-TV

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Guillem Farres schrieb in Darwin Geschichte: Der Spanier sicherte sich und der britischen Traditionsmarke Triumph den ersten Weltmeistertitel in der Geschichte. Triumph hatte zuvor bereits einige Meilensteine erreicht: Erster MX2-Laufsieg 2025 durch Camden Mc Lellan, erster MX2-GP-Sieg 2026 ebenfalls durch Mc Lellan und nun 2026 der erste WM-Titel durch Guillem Farres.

Werbung

Werbung

Perfektes Ergebnis für Farres

Die beiden Werksfahrer lieferten im ersten Lauf von Darwin das perfekte Ergebnis ab: Der südafrikanische Triumph-Werksfahrer Camden Mc Lellan gewann den ersten Lauf mit einem Start-Ziel-Sieg vor Guillem Farres, dessen zweiter Platz zum vorzeitigen Titelgewinn reichte. Liam Everts (Husqvarna) der Spitze am Ende noch einmal näher, beendete aber das Rennen auf Platz 3. Simon Längenfelder (KTM) stand krankheitsbedingt nicht am Start. Sacha Coenen sicherte sich auf Platz 5 den 3. Platz in der WM-Tabelle.

Ergebnis Darwin MX2

  1. Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 33:23.805

  2. Guillem Farres (E), Triumph, +1.367

  3. Liam Everts (B), Husqvarna, +2.168

  4. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +17.635

  5. Sacha Coenen (B), KTM, +26.107

  6. Byron Dennis (AUS), KTM, +31.044

  7. Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, +39.062

  8. Maxime Grau (F), Honda, +45.270

  9. Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, +47.661

  10. Ferruccio Zanchi (I), Ducati, +1:35.433

Im Artikel erwähnt

WM-Stand nach Lauf 1

  1. Guillem Farres (E), Triumph, 888, vorzeitig Weltmeister

  2. Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 846, (-42)

  3. Sacha Coenen (B), KTM, 796, (-92)

  4. Liam Everts (B), Husqvarna, 770, (-118)

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Rennen

  4. Startaufstellung

  5. Warm-up

  6. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Liam Everts

Liam Everts

26

19

33:31,260

1:39,241

25

02

Camden McLellan

Camden McLellan

8

19

+11,166

1:39,392

22

03

Janis Reisulis

Janis Reisulis

772

19

+14,418

1:39,269

20

04

Sacha Coenen

Sacha Coenen

19

19

+22,488

1:39,250

18

05

Guillem Farres

Guillem Farres

99

19

+32,261

1:39,551

16

06

Kay Karssemakers

Kay Karssemakers

33

19

+35,387

1:40,970

15

07

Maxime Grau

Maxime Grau

83

19

+38,666

1:40,837

14

08

Byron Dennis

Byron Dennis

265

19

+39,986

1:40,729

13

09

Kārlis Alberts Reišulis

Kārlis Alberts Reišulis

47

19

+41,190

1:41,131

12

10

Ferruccio Zanchi

Ferruccio Zanchi

73

18

+1 Runde

1:44,372

11

Events

Alle Motocross-WM MX2 Events
  • Vergangen

    MXGP of Turkey

    Afyon Motor Sports Center, Türkei
    05.–06.09.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    MXGP of China

    Shanghai International off-road circuit, China
    12.–13.09.2026
    Zum Event
  • MX2-Start

    Live

    MXGP of Australia

    Hidden Valley Raceway, Australien
    19.–20.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    MXGP of Turkey

    Afyon Motor Sports Center, Türkei
    05.–06.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    MXGP of China

    Shanghai International off-road circuit, China
    12.–13.09.2026
    Zum Event
  3. MX2-Start

    Live

    MXGP of Australia

    Hidden Valley Raceway, Australien
    19.–20.09.2026
    Zum Event

MXGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM