Guillem Farres (Triumph) ist MX2-Weltmeister und schreibt Geschichte

Guillem Farres schrieb in Darwin Geschichte: Der Spanier sicherte sich und der britischen Traditionsmarke Triumph den ersten Weltmeistertitel in der Geschichte. Triumph hatte zuvor bereits einige Meilensteine erreicht: Erster MX2-Laufsieg 2025 durch Camden Mc Lellan, erster MX2-GP-Sieg 2026 ebenfalls durch Mc Lellan und nun 2026 der erste WM-Titel durch Guillem Farres.

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Perfektes Ergebnis für Farres

Die beiden Werksfahrer lieferten im ersten Lauf von Darwin das perfekte Ergebnis ab: Der südafrikanische Triumph-Werksfahrer Camden Mc Lellan gewann den ersten Lauf mit einem Start-Ziel-Sieg vor Guillem Farres, dessen zweiter Platz zum vorzeitigen Titelgewinn reichte. Liam Everts (Husqvarna) der Spitze am Ende noch einmal näher, beendete aber das Rennen auf Platz 3. Simon Längenfelder (KTM) stand krankheitsbedingt nicht am Start. Sacha Coenen sicherte sich auf Platz 5 den 3. Platz in der WM-Tabelle.

Ergebnis Darwin MX2

Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 33:23.805 Guillem Farres (E), Triumph, +1.367 Liam Everts (B), Husqvarna, +2.168 Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +17.635 Sacha Coenen (B), KTM, +26.107 Byron Dennis (AUS), KTM, +31.044 Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, +39.062 Maxime Grau (F), Honda, +45.270 Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, +47.661 Ferruccio Zanchi (I), Ducati, +1:35.433

WM-Stand nach Lauf 1

Guillem Farres (E), Triumph, 888, vorzeitig Weltmeister Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 846, (-42) Sacha Coenen (B), KTM, 796, (-92) Liam Everts (B), Husqvarna, 770, (-118)

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