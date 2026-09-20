Guillem Farres (Triumph) ist MX2-Weltmeister und schreibt Geschichte

Motocross-WM MX2 • Neu
Camden Mc Lellan (Triumph) gewinnt Grand-Prix of Australia vor Liam Everts
Ein zweiter Platz hinter seinem Teamkollegen Camden Mc Lellan genügte Guillem Farres zum vorzeitigen Gewinn der MX2-Weltmeisterschaft 2026 und sicherte damit den ersten WM-Titel für Triumph.
Guillem Farres schrieb in Darwin Geschichte: Der Spanier sicherte sich und der britischen Traditionsmarke Triumph den ersten Weltmeistertitel in der Geschichte. Triumph hatte zuvor bereits einige Meilensteine erreicht: Erster MX2-Laufsieg 2025 durch Camden Mc Lellan, erster MX2-GP-Sieg 2026 ebenfalls durch Mc Lellan und nun 2026 der erste WM-Titel durch Guillem Farres.
Die beiden Werksfahrer lieferten im ersten Lauf von Darwin das perfekte Ergebnis ab: Der südafrikanische Triumph-Werksfahrer Camden Mc Lellan gewann den ersten Lauf mit einem Start-Ziel-Sieg vor Guillem Farres, dessen zweiter Platz zum vorzeitigen Titelgewinn reichte. Liam Everts (Husqvarna) der Spitze am Ende noch einmal näher, beendete aber das Rennen auf Platz 3. Simon Längenfelder (KTM) stand krankheitsbedingt nicht am Start. Sacha Coenen sicherte sich auf Platz 5 den 3. Platz in der WM-Tabelle.
Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 33:23.805
Guillem Farres (E), Triumph, +1.367
Liam Everts (B), Husqvarna, +2.168
Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +17.635
Sacha Coenen (B), KTM, +26.107
Byron Dennis (AUS), KTM, +31.044
Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, +39.062
Maxime Grau (F), Honda, +45.270
Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, +47.661
Ferruccio Zanchi (I), Ducati, +1:35.433
Guillem Farres (E), Triumph, 888, vorzeitig Weltmeister
Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 846, (-42)
Sacha Coenen (B), KTM, 796, (-92)
Liam Everts (B), Husqvarna, 770, (-118)
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