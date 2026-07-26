Guillem Farres (Triumph) gewinnt MX2 Lauf 1, Simon Längenfelder auf Rang 5

Erster Lauf der Klasse MX2 in Loket: Polesetter Simon Längenfelder und Sacha Coenen (beide KTM) kamen am besten aus dem Startgatter heraus. Coenen zog den Holeshot knapp vor dem deutschen Titelverteidiger. Liam Everts (Husqvarna), Kay Karssemakers (Kawasaki) und einige weitere Fahrer gingen in der ersten Kurve nach dem Start zu Boden und lösten eine Kettenreaktion aus. Coenen führte in der ersten Runde vor Längenfelder, Lokalmatador Julius Mikula (KTM) und Janis Reisulis (Yamaha). Liam Everts musste eine Aufholjagd starten. Der Belgier kam auf Rang 12 ins Ziel.

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Reisulis attackierte von Anfang an und ging an Längenfelder und Coenen vorbei in Führung. Der Lette führte das Rennen 8 Runden lang an. Sacha Coenen, dessen Schlüsselbein vor zwei Wochen operiert worden ist, konnte die Pace der Spitze nicht halten und wurde schon in der Anfangsphase bis auf Platz 5 durchgereicht. Am Ende kam Coenen auf Platz 7 ins Ziel.

Guillem Farres blieb cool

WM-Leader Guillem Farres (Triumph) startete ebenfalls gut und erreichte schon in der ersten Rund Platz 2 hinter Reisulis. Der Spanier wartete auf seine Chance und übernahm in Runde 9 die Führung. In der letzten Runde attackierte ihn sein Teamkollege Camden Mc Lellan und wollte dem Spanier den Laufsieg streitig machen. In der vorletzten Kurve platzierte der Südafrikaner einen Blockpass, bei dem er allerdings übers Limit ging und selbst stürzte, was ein absoluter Alptraum für das Team gewesen sein dürfte, denn beide Werksfahrer drohten zu stürzen.

Simon Längenfelder fiel bis auf Platz 5 zurück

13 Runden lang rangierte Polesetter Simon Längenfelder auf Platz 3, doch in den letzten 5 Runden musste er sich Camden Mc Lellan und Karlis Reisulis geschlagen geben und kam deshalb nur auf Platz 5 ins Ziel. Damit büßte er weitere 9 Punkte gegenüber WM-Leader Guillem Farres ein. Sein Rückstand auf Rang 3 vergrößerte sich von 40 auf 49 Punkte.

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Ergebnisse der anderen deutschen Fahrer

Valentin Kees (KTM) kam auf Platz 15 ins Ziel, Noah Ludwig (KTM) auf Rang 19. Die anderen deutschen Fahrer, Jan Krug und Joshua Voelker verfehlten auf den Plätzen 30 und 32 die Punkteränge.

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Loket, MX2, Lauf 1

Guillem Farres (E), Triumph, 34:03.298 Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, (+10.705) Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, (+12.517) Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, (+13.808) Simon Längenfelder (D), KTM, (+15.555) Julius Mikula (CZ), KTM, (+29.162) Sacha Coenen (B), KTM, (+36.237) Maxime Grau (F), Honda, (+42.614) Valerio Lata (I), Honda, (+49.533) Gyan Doensen (NL), KTM, (+51.950)

WM-Stand