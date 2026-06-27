Guillem Farres (Triumph) holt in Agueda seinen ersten Qualifikations-Sieg

Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Portugal in Agueda: Kawasaki-Werksfahrer Mathis Valin war im Zeittraining der Schnellste und startete von Pole ins Quali-Race. Längenfelder qualifizierte sich mit 3,7 Sekunden Rückstand auf Platz 5.

Werbung

Werbung

Zeittraining Agueda:

Mathis Valin (F), Kawasaki, 2:10.709 Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +0.470 Sacha Coenen (B), KTM, +1.686 Guillem Farres (E), Triumph, +2.460 Simon Längenfelder (D), KTM, +3.769 Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, +8.067 Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, +8.547

Rennabbruch nach Valin-Crash

Polesetter Mathis Valin zog den Holeshot und führte das Rennen vor Janis Reisulis und Sacha Coenen an. Reisulis übte von Anfang an Druck auf den Führenden aus. Der Franzose sprang an einem weiten Table zu weit, landete in den Bremswellen, flog über den Lenker ab und blieb am Boden liegen. Valin hatte Glück, dass er weder von seinem eigenen Motorrad noch von nachfolgenden Fahrern getroffen wurde. Das Rennen wurde mit roter Flagge abgebrochen. Valin wurde medizinisch versorgt und nach einigen Minuten konnte er den Ort des Geschehens auf eigenen Füßen verlassen. Zum Neustart konnte er nicht antreten.

Erster Qualifikations-Sieg für Guillem Farres

Nach dem Neustart zog Guillem Farres den Holeshot vor Valerio Lata, Sacha Coenen, Liam Everts und Simon Längenfelder. In Runde 7 kämpfte sich Simon Längenfelder an Liam Everts vorbei und erreichte damit Platz 3. Sacha Coenen attackierte bis zum Schluss, kam aber nicht mehr nah genug an den führenden Guillem Farres heran, um ein Überholmanöver zu starten. Farres holte den ersten MX2-Qualifikations-Sieg in seiner Karrieremit einem Vorsprung von 1,5 Sekunden. Simon Längenfelder hatte auf Platz 3 einen Rückstand von 4,8 Sekunden.

Werbung

Werbung

MX2 Qualifikationsrennen Agueda:

Guillem Farres (E), Triumph, 24:40.965 Sacha Coenen (B), KTM, +1.508 Simon Längenfelder (D), KTM, +4.822 Liam Everts (B), Husqvarna, +5.734 Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, +12.024 Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +13.188 Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, +39.849 Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, +41.555 Julius Mikula (CZ), KTM, +42.900 Valerio Lata (I), Honda, +43.955 Ferruccio Zanchi (I), Ducati, +54.638 Maxime Grau (F), Honda, +59.892 Noel Zanocz (H), KTM, +1:10.803 Ben Mustoe (GB), GASGAS, +1:17.890 Ollie Colmer (GB), KTM, +1:23.694

Thema der Woche Europapolitik in der MotoGP: Italien gegen Spanien – Aprilia gegen Ducati Marc Marquez und Pedro Acosta fahren die nächsten Jahre für Ducati, Marco Bezzecchi und Pecco Bagnaia für Aprilia. Die Aufstellung zeigt auch den Wettkampf der Italo-Werke auf strategischer Ebene. Weiterlesen

WM-Stand: