Motocross-WM MXGP
Guillem Farres (Triumph) holt in Agueda seinen ersten Qualifikations-Sieg
Nach einem heftigen Crash des französischen Kawasaki-Werksfahrers Mathis Valin wurde das Rennen mit roter Flagge abgebrochen. Triumph-Werksfahrer Guillem Farres gewann mit einem Start-Ziel-Sieg.
Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Portugal in Agueda: Kawasaki-Werksfahrer Mathis Valin war im Zeittraining der Schnellste und startete von Pole ins Quali-Race. Längenfelder qualifizierte sich mit 3,7 Sekunden Rückstand auf Platz 5.
Zeittraining Agueda:
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Mathis Valin (F), Kawasaki, 2:10.709
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Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +0.470
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Sacha Coenen (B), KTM, +1.686
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Guillem Farres (E), Triumph, +2.460
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Simon Längenfelder (D), KTM, +3.769
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Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, +8.067
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Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, +8.547
Rennabbruch nach Valin-Crash
Polesetter Mathis Valin zog den Holeshot und führte das Rennen vor Janis Reisulis und Sacha Coenen an. Reisulis übte von Anfang an Druck auf den Führenden aus. Der Franzose sprang an einem weiten Table zu weit, landete in den Bremswellen, flog über den Lenker ab und blieb am Boden liegen. Valin hatte Glück, dass er weder von seinem eigenen Motorrad noch von nachfolgenden Fahrern getroffen wurde. Das Rennen wurde mit roter Flagge abgebrochen. Valin wurde medizinisch versorgt und nach einigen Minuten konnte er den Ort des Geschehens auf eigenen Füßen verlassen. Zum Neustart konnte er nicht antreten.
Erster Qualifikations-Sieg für Guillem Farres
Nach dem Neustart zog Guillem Farres den Holeshot vor Valerio Lata, Sacha Coenen, Liam Everts und Simon Längenfelder. In Runde 7 kämpfte sich Simon Längenfelder an Liam Everts vorbei und erreichte damit Platz 3. Sacha Coenen attackierte bis zum Schluss, kam aber nicht mehr nah genug an den führenden Guillem Farres heran, um ein Überholmanöver zu starten. Farres holte den ersten MX2-Qualifikations-Sieg in seiner Karrieremit einem Vorsprung von 1,5 Sekunden. Simon Längenfelder hatte auf Platz 3 einen Rückstand von 4,8 Sekunden.
MX2 Qualifikationsrennen Agueda:
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Guillem Farres (E), Triumph, 24:40.965
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Sacha Coenen (B), KTM, +1.508
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Simon Längenfelder (D), KTM, +4.822
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Liam Everts (B), Husqvarna, +5.734
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Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, +12.024
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Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +13.188
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Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, +39.849
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Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, +41.555
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Julius Mikula (CZ), KTM, +42.900
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Valerio Lata (I), Honda, +43.955
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Ferruccio Zanchi (I), Ducati, +54.638
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Maxime Grau (F), Honda, +59.892
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Noel Zanocz (H), KTM, +1:10.803
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Ben Mustoe (GB), GASGAS, +1:17.890
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Ollie Colmer (GB), KTM, +1:23.694
WM-Stand:
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Sacha Coenen (B), KTM (440)
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Guillem Farres (E), Triumph (-40)
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Simon Längenfelder (D), KTM (-60)
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Camden Mc Lellan (ZA), Triumph (-61)
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Liam Everts (B), Husqvarna (-79)
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