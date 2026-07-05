Guillem Farres (Triumph) siegt in Südafrika vor Simon Längenfelder (KTM)

Motocross-WM MXGP • Neu
Lucas Coenen (Red Bull KTM) gewinnt MXGP of South Africa mit Idealpunktzahl
Mit einem souveränen Doppelsieg gewann der spanische Triumph-Werksfahrer Guillem Farres die 11. Etappe der MX2-Motocross-WM in Südafrika vor Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM).
Zweiter Lauf der Klasse MX2 in Johannesburg, Grand Prix of South Africa: Simon Längenfelder und Sacha Coenen (KTM) starteten gut. Sacha zog vor der ersten Kurve auf die Innenlinie von Simon Längenfelder. Beide Fahrer bremsten spät und wurden etwas nach außen getragen, sodass Sacha Coenen die Strecke verlassen musste. Guillem Farres (Triumph) war in dieser Situation der lachende Dritte. Der Spanier zog den Holeshot und ging in Führung vor Simon Längenfelder und Janis Martins Reisulis (Yamaha). Sacha Coenen ging nach seinem Exkurs abseits der Strecke im Bereich von Platz 6 ins Rennen. Der Belgier wollte so schnell wie möglich wieder an die Spitze, doch er flog in einer schnellen Rechtskurve ab. Sein Vorderrad erhielt einen Schlag, sodass er den Lenker nicht festhalten konnte und darüber abflog.
Bei diesem Crash beschädigte sich der Belgier den Kühler. Nachdem er ans Ende des Feldes zurückgefallen war, kämpfte er sich mit qualmendem Bike zurück. Das war ein mutiges Unterfangen, denn wenn ein überhitzter Motor bei einem der weiten Sprünge plötzlich seinen Dienst versagt, kann es für den Fahrer gefährlich werden. Abgesehen davon trägt kochendes Wasser an Hose und Rennshirt auch nicht zur Leistungssteigerung bei. Coenen schaffte das vermeintlich Unmögliche und fuhr unter diesen Bedingungen unbeirrt und ohne sich selbst oder sein Motorrad zu schonen bis auf den 6. Platz nach vorne.
Der deutsche Red Bull KTM-Werksfahrer Simon Längenfelder konnte die Pace von Guillem Farres an der Spitze nicht ganz mitgehen, aber Farres und er setzten sich so weit vom Rest des Feldes ab, dass sein zweiter Platz zu keinem Zeitpunkt gefährdet war. Guillem Farres gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 4,8 Sekunden und den Grand Prix mit einem weiteren Doppelsieg. Zur Erinnerung: Der Spanier gewann den Portugal-Grand-Prix ebenfalls mit Idealpunktzahl. In Südafrika musste er lediglich einen Punkt im Qualifikationsrennen am Samstag abgeben.
Zwischen Janis Martins Reisulis (Yamaha), Camden Mc Lellan (Triumph) und Liam Everts (Husqvarna) ging es im Kampf um den 3. Podiumsrang mehrfach hin und her. Janis Reisulis zeigte enormen Biss, kämpfte sich wieder an Mc Lellan vorbei und erreichte schließlich das Podium.
Der Vorsprung von Sacha Coenen schmolz in Südafrika von 32 auf 14 Punkte zusammen. Noch wichtiger: Simon Längenfelder konnte seinen Rückstand zur Tabellenspitze von 62 auf 51 Punkte verkürzen und damit war es für den Deutschen unterm Strich ein gutes Wochenende. In zwei Wochen geht es in Foxhill (England) mit WM-Etappe 12 weiter. WM-Leader Sacha Coenen wird die Pause nutzen, um am kommenden Wochenende in Southwick (USA) zur 6. Etappe der US Nationals anzutreten.
Guillem Farres (E), Triumph, 1-1, 50 Punkte
Simon Längenfelder (D), KTM, 3-2, 42, (-8)
Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 4-3, 38, (-12)
Sacha Coenen (B), KTM, 2-6, 37, (-13)
Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 5-4, 34, (-16)
Liam Everts (B), Husqvarna, 6-5, 31, (-19)
Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, 7-7, 28, (-22)
Maxime Grau (F), Honda, 10-8, 24, (-26)
Jens Walvoort (NL), KTM, 8-12, 22, (-28)
Valerio Lata (I), Honda, 12-9, 21, (-29)
Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, 11-11, 20, (-30)
Julius Mikula (CZ), KTM, 9-13, 20, (-30)
Ferruccio Zanchi (I), Ducati, 13-10, 19, (-31)
Sacha Coenen (B), KTM, 518 Punkte
Guillem Farres (E), Triumph, 504, (-14)
Simon Längenfelder (D), KTM, 467, (-51)
Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 455, (-63)
Liam Everts (B), Husqvarna, 433, (-85)
Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 400, (-118)
Mathis Valin (F), Kawasaki, 352, (-166)
Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, 307, (-211)
Valerio Lata (I), Honda, 278, (-240)
Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, 225, (-293)
Julius Mikula (CZ), KTM, 220, (-298)
Maxime Grau (F), Honda, 178, (-340)
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