Guillem Farres (Triumph) siegt und übernimmt die WM-Führung

12. Etappe der MX2-Motocross-WM in Foxhills, Grand Prix of Great Britain: Polesetter und Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM) zog den Holeshot zum entscheidenden zweiten Lauf, aber Guillem Farres attackierte von Anfang an und trieb den Deutschen in einen Fehler. Simon stürzte im oberen Streckenbereich auf der frisch gewässerten Strecke übers Vorderrad und fiel auf Platz 3 hinter Farres und Coenen zurück. Coenen konnte Längenfelder schnell überholen, aber Farres hatte zu diesem Zeitpunkt bereits einen Vorsprung von 4 bis 5 Sekunden.

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Duell Farres Längenfelder

Nach der Hälfte des Rennens hatte Längenfelder die Lücke zum führenden Farres wieder geschlossen und hatte sich mehrfach in eine gute Position gebracht. Zweimal war der Deutsche schon am Spanier vorbei, doch Farres konterte jedes Mal und behielt am Ende die Führungsposition.

Sacha Coenen betrieb mehr als Schadensbegrenzung

Red-Bull-KTM-Werksfahrer Sacha Coenen (KTM) startete auf Platz 3 und hatte auch in diesem Rennen einige heikle Momente. In der zweiten Rennhälfte fiel er auf Platz 5 zurück und betrieb unter den gegebenen Umständen seines frisch operierten Schlüsselbeinbruchs mehr als Schadensbegrenzung, auch wenn er die WM-Führung verlor.

Sturz von Liam Everts kostet ihm das Podium

Ein kleiner Sturz von Liam Everts (Husqvarna) kostete dem Belgier ein mögliches Podium. Am Ende lagen Everts und Mc Lellan nach Punkten gleichauf. Tiebreaker zugunsten des Südafrikaners war sein besserer zweiter Lauf.

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Guillem Farres übernimmt WM-Führung

Guillem Farres übernahm mit seinem dritten Sieg in Folge zugleich die WM-Führung und wird zum nächsten Grand Prix in Loket mit dem Red Plate des WM-Leaders antreten. Sein Vorsprung gegenüber Sacha Coenen beträgt 11 Punkte. Simon Längenfelder hat auf Platz 3 einen Rückstand von 42 Punkten.

Grand Prix of Great Britain, MX2:

Guillem Farres (E), Triumph, 1-1, 50 Punkte Simon Längenfelder (D), KTM, 2-2, 44 (-6) Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 4-3, 38 (-12) Liam Everts (B), Husqvarna, 3-4, 38 (-12) Julius Mikula (CZ), KTM, 6-7, 29 (-21) Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 5-8, 29 (-21) Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, 8-6, 28 (-22) Sacha Coenen (B), KTM, 10-5, 27 (-23) Valerio Lata (I), Honda, 7-9, 26 (-24) Maxime Grau (F), Honda, 11-10, 21 (-29)

MX2-WM-Stand nach Etappe 12 von 19: