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Guillem Farres (Triumph) siegt und übernimmt die WM-Führung

Mit einem souveränen Doppelsieg gewann der spanische Triumph-Werksfahrer Guillem Farres den Grand Prix of Great Britain in Foxhills und übernahm damit die Führung in der MX2-Motocross-WM.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MX2

Guillem Farres gewann den Grand-Prix of Great Britain
Guillem Farres gewann den Grand-Prix of Great Britain
Foto: MXGP-TV
Guillem Farres gewann den Grand-Prix of Great Britain
© MXGP-TV

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12. Etappe der MX2-Motocross-WM in Foxhills, Grand Prix of Great Britain: Polesetter und Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM) zog den Holeshot zum entscheidenden zweiten Lauf, aber Guillem Farres attackierte von Anfang an und trieb den Deutschen in einen Fehler. Simon stürzte im oberen Streckenbereich auf der frisch gewässerten Strecke übers Vorderrad und fiel auf Platz 3 hinter Farres und Coenen zurück. Coenen konnte Längenfelder schnell überholen, aber Farres hatte zu diesem Zeitpunkt bereits einen Vorsprung von 4 bis 5 Sekunden.

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Duell Farres Längenfelder

Nach der Hälfte des Rennens hatte Längenfelder die Lücke zum führenden Farres wieder geschlossen und hatte sich mehrfach in eine gute Position gebracht. Zweimal war der Deutsche schon am Spanier vorbei, doch Farres konterte jedes Mal und behielt am Ende die Führungsposition.

Sacha Coenen betrieb mehr als Schadensbegrenzung

Red-Bull-KTM-Werksfahrer Sacha Coenen (KTM) startete auf Platz 3 und hatte auch in diesem Rennen einige heikle Momente. In der zweiten Rennhälfte fiel er auf Platz 5 zurück und betrieb unter den gegebenen Umständen seines frisch operierten Schlüsselbeinbruchs mehr als Schadensbegrenzung, auch wenn er die WM-Führung verlor.

Sturz von Liam Everts kostet ihm das Podium

Ein kleiner Sturz von Liam Everts (Husqvarna) kostete dem Belgier ein mögliches Podium. Am Ende lagen Everts und Mc Lellan nach Punkten gleichauf. Tiebreaker zugunsten des Südafrikaners war sein besserer zweiter Lauf.

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Guillem Farres übernimmt WM-Führung

Guillem Farres übernahm mit seinem dritten Sieg in Folge zugleich die WM-Führung und wird zum nächsten Grand Prix in Loket mit dem Red Plate des WM-Leaders antreten. Sein Vorsprung gegenüber Sacha Coenen beträgt 11 Punkte. Simon Längenfelder hat auf Platz 3 einen Rückstand von 42 Punkten.

Grand Prix of Great Britain, MX2:

  1. Guillem Farres (E), Triumph, 1-1, 50 Punkte

  2. Simon Längenfelder (D), KTM, 2-2, 44 (-6)

  3. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 4-3, 38 (-12)

  4. Liam Everts (B), Husqvarna, 3-4, 38 (-12)

  5. Julius Mikula (CZ), KTM, 6-7, 29 (-21)

  6. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 5-8, 29 (-21)

  7. Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, 8-6, 28 (-22)

  8. Sacha Coenen (B), KTM, 10-5, 27 (-23)

  9. Valerio Lata (I), Honda, 7-9, 26 (-24)

  10. Maxime Grau (F), Honda, 11-10, 21 (-29)

MX2-WM-Stand nach Etappe 12 von 19:

  1. Guillem Farres (E), Triumph, 563 Punkte

  2. Sacha Coenen (B), KTM, 552 (-11)

  3. Simon Längenfelder (D), KTM, 521 (-42)

  4. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 501 (-62)

  5. Liam Everts (B), Husqvarna, 477 (-86)

  6. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 434 (-129)

  7. Mathis Valin (F), Kawasaki, 352 (-211)

  8. Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, 336 (-227)

  9. Valerio Lata (I), Honda, 307 (-256)

  10. Julius Mikula (CZ), KTM, 253 (-310)

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Placeholder - Racer

Guillem Farres

Placeholder - Racer

Guillem Farres

99

17

35:13,772

1:56,792

25

02

Simon Längenfelder

Simon Längenfelder

Simon Längenfelder

Simon Längenfelder

1

17

+5,835

1:56,467

22

03

Placeholder - Racer

Camden McLellan

Placeholder - Racer

Camden McLellan

8

17

+7,225

1:57,914

20

04

Liam Everts

Liam Everts

Liam Everts

Liam Everts

26

17

+9,392

1:57,723

18

05

Placeholder - Racer

Sacha Coenen

Placeholder - Racer

Sacha Coenen

19

17

+44,771

1:58,054

16

06

Kārlis Alberts Reisulis

Kārlis Alberts Reišulis

Kārlis Alberts Reisulis

Kārlis Alberts Reišulis

47

17

+51,235

1:59,883

15

07

Placeholder - Racer

Julius Mikula

Placeholder - Racer

Julius Mikula

20

17

+55,297

1:59,965

14

08

Janis Reisulis

Janis Reisulis

Janis Reisulis

Janis Reisulis

772

17

+1:01,368

2:00,283

13

09

Placeholder - Racer

Valerio Lata

Placeholder - Racer

Valerio Lata

18

17

+1:04,119

2:00,665

12

10

Placeholder - Racer

Maxime Grau

Placeholder - Racer

Maxime Grau

83

17

+1:06,456

1:59,433

11

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