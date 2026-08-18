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Joe Brookes oder Julius Mikula: Wer bekommt den HRC-Werksvertrag?

Der Brite Joe Brookes stand in Uddevalla (Schweden) mit einem 4-3-Ergebnis auf dem zweiten Podiumsrang und empfahl sich damit als Kandidat für das HRC-Werksprogramm. Es gibt aber noch andere Optionen.

Motocross-WM MX2

Der Brite Joe Brookes zeigte in der EMX250 gute Leistungen
Der Brite Joe Brookes zeigte in der EMX250 gute Leistungen
Foto: Honda
Der Brite Joe Brookes zeigte in der EMX250 gute Leistungen
© Honda

Im Artikel erwähnt

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Die Saison neigt sich dem Ende entgegen und die Fahrer-Rochaden in der MX2-WM dürften vor allem von zwei Faktoren abhängen: Verlässt Valerio Lata HRC und wechselt Simon Längenfelder in die MXGP. Seit geraumer Zeit kursieren im WM-Paddock Gerüchte, dass Lata zu Red Bull KTM wechseln könnte. Offiziell bestätigt ist noch nichts, aber Honda will sein MX2-Programm künftig fortsetzen und braucht dafür einen Fahrer.

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Joe Brookes glänzt in der EMX250

Der Brite Joe Brookes startet in der EMX250-Europameisterschaft, wechselte während der Saison von Triumph auf Honda und wurde zuletzt von HRC mit Werksmaterial ausgestattet. In Schweden tauchte er mit einem HRC-Factory-Auspuff auf und stand mit einem 4-3-Ergebnis auf dem zweiten Podiumsplatz hinter Sieger Francisco Garcia (Kawasaki). Garcia ist als Kawasaki-Werksfahrer in der MX2 für das kommende Jahr bereits bestätigt. Brookes könnte ein möglicher Kandidat für das HRC-MX2-Programm sein, falls Lata HRC verlässt.

Julius Mikula: Bester Privatfahrer

Der tschechische Osicka-KTM-Fahrer rangiert in der WM-Tabelle auf Rang 10 und ist damit der beste Privatfahrer in der MX2-WM. Folgerichtig wäre es, wenn Mikula bei KTM bleiben könnte und einen Werksvertrag bekäme. Am Rande des Falta-Memorials in Kostelec bei Prag berichteten informierte Kreise aus Mikulas Umfeld von Verhandlungen mit HRC. Aus Honda-Perspektive würde dies ebenfalls Sinn ergeben, denn das Talent des jungen Tschechen ist offensichtlich.

Im Artikel erwähnt

Der Tscheche Julius Mikula ist in der MX2 der beste Privatfahrer
Der Tscheche Julius Mikula ist in der MX2 der beste Privatfahrer
Foto: Thoralf Abgarjan
Der Tscheche Julius Mikula ist in der MX2 der beste Privatfahrer
© Thoralf Abgarjan

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Der Wahrheitsgehalt dieser Gerüchte lässt sich natürlich nicht unabhängig überprüfen. Die Werke agieren im Hintergrund und hüten ihre Pläne wie Staatsgeheimnisse. Beide Optionen würden für HRC Sinn ergeben, aber möglicherweise ist es auch ganz anders. Fakt ist: Mikula und Brookes sind Talente, die von den Werksteams beobachtet werden und die eine glänzende Zukunft vor sich haben, wenn sie in einem leistungsfähigen Team unterkommen.

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