Johannesburg: Guillem Farres gewinnt Lauf 1 vor Coenen und Längenfelder

Erster Lauf der Klasse MX2, Grand Prix of South Africa in Johannesburg: Polesetter Simon Längenfelder zog erneut den Holeshot, doch schon in Kurve 3 attackierten Guillem Farres (Triumph) und Sacha Coenen (KTM) gleichzeitig und verwiesen den deutschen Titelverteidiger auf den dritten Platz.

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Kamikaze-Aktion von Sacha Coenen

Noch in der ersten Runde nahm Sacha Coenen eine Sprungkombination viel zu weit, landete im Flachen, wurde komplett zusammengestaucht und konnte einen Crash gerade noch vermeiden. Später geriet er erneut in Sturzgefahr, doch er kam durch, versuchte die Lücke zum führenden Spanier zu schließen, doch am Ende reichte es nicht, um ein Überholmanöver zu starten.

Längenfelder fehlte Intensität am Start

Besonders in der Anfangsphase verlor der Deutsche einige Meter an die beiden führenden Piloten. Zwischenzeitlich wuchs sein Rückstand auf 6 Sekunden an, den er am Ende wieder auf 2,4 Sekunden verringern konnte. Insgesamt ist Längenfelder aber auf gutem Wege, sich aus seinem Formtief zu befreien, auch wenn er im ersten Lauf wieder 5 bzw. 2 Punkte gegenüber seinen Kontrahenten Guillem Farres und Sacha Coenen verloren hat.

MX2, Lauf 1 Johannesburg:

Guillem Farres (E), Triumph, 35:02.592 Sacha Coenen (B), KTM, +1.208 Simon Längenfelder (D), KTM, +2.451 Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +20.794 Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, +25.238 Liam Everts (B), Husqvarna, +25.922 Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, +45.086 Jens Walvoort (NL), KTM, +46.263 Julius Mikula (CZ), KTM, +56.226 Maxime Grau (F), Honda, +1:01.333

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