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Johannesburg: Guillem Farres gewinnt Lauf 1 vor Coenen und Längenfelder

Der spanische Triumph-Werksfahrer Guillem Farres gewann den ersten Lauf der 11. Etappe der MX2 vor Motocross-WM-Leader Sacha Coenen und Simon Längenfelder (beide KTM).

Motocross-WM MX2

Simon Längenfelder wurde von Guillem Farres und Sacha Coenen überholt
Simon Längenfelder wurde von Guillem Farres und Sacha Coenen überholt
Foto: MXGP-TV
Simon Längenfelder wurde von Guillem Farres und Sacha Coenen überholt
© MXGP-TV

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Erster Lauf der Klasse MX2, Grand Prix of South Africa in Johannesburg: Polesetter Simon Längenfelder zog erneut den Holeshot, doch schon in Kurve 3 attackierten Guillem Farres (Triumph) und Sacha Coenen (KTM) gleichzeitig und verwiesen den deutschen Titelverteidiger auf den dritten Platz.

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Kamikaze-Aktion von Sacha Coenen

Noch in der ersten Runde nahm Sacha Coenen eine Sprungkombination viel zu weit, landete im Flachen, wurde komplett zusammengestaucht und konnte einen Crash gerade noch vermeiden. Später geriet er erneut in Sturzgefahr, doch er kam durch, versuchte die Lücke zum führenden Spanier zu schließen, doch am Ende reichte es nicht, um ein Überholmanöver zu starten.

Längenfelder fehlte Intensität am Start

Besonders in der Anfangsphase verlor der Deutsche einige Meter an die beiden führenden Piloten. Zwischenzeitlich wuchs sein Rückstand auf 6 Sekunden an, den er am Ende wieder auf 2,4 Sekunden verringern konnte. Insgesamt ist Längenfelder aber auf gutem Wege, sich aus seinem Formtief zu befreien, auch wenn er im ersten Lauf wieder 5 bzw. 2 Punkte gegenüber seinen Kontrahenten Guillem Farres und Sacha Coenen verloren hat.

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Im Artikel erwähnt

MX2, Lauf 1 Johannesburg:

  1. Guillem Farres (E), Triumph, 35:02.592

  2. Sacha Coenen (B), KTM, +1.208

  3. Simon Längenfelder (D), KTM, +2.451

  4. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +20.794

  5. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, +25.238

  6. Liam Everts (B), Husqvarna, +25.922

  7. Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, +45.086

  8. Jens Walvoort (NL), KTM, +46.263

  9. Julius Mikula (CZ), KTM, +56.226

  10. Maxime Grau (F), Honda, +1:01.333

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