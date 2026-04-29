Julius Mikula (KTM): Die Überraschung der Saison, er wollte schon aufhören

Ducati gelang der erste Sieg der Saison, doch alle Aprilia-Racer landeten in Jerez in den Top 6. Der Test endete mit drei Bikes aus Noale in Front. Eine Bestandsaufnahme nach dem MotoGP-Europaauftakt.
Weiterlesen
Werbung
Mit einem 6-4-Ergebnis erzielte der tschechische Osicka-KTM-Pilot Julius Mikula in Arco di Trentino das beste Ergebnis seiner WM-Karriere. Eine Woche zuvor erzielte die #20 im Sand von Riola Sardo mit einem 5-8-Ergebnis den 6. Platz. Nach Rang 14 in Argentinien verbesserte sich der 19-Jährige kontinuierlich und rangiert nach 5 von 19 Meisterschaftsläufen als bester Privatfahrer im MX2-Feld auf WM-Platz 11.
Werbung
Werbung
«Ich habe einige harte Jahre durchgemacht», erinnert sich Julius. «Der Gedanke, aufzuhören, war in dieser Zeit wirklich sehr präsent. Es stand die Frage im Raum, ob sich all die schlaflosen Nächte, die Schmerzen, die Verletzungen und die Kämpfe gelohnt haben. Doch ein Ergebnis wie in Trentino ist ein unglaubliches Gefühl. Ich hatte Gänsehaut und so viel Freude. Gleichzeitig weiß ich, dass ich noch mehr kann, also ist dies definitiv nicht das Ende.» Wechsel von TM zu KTM 2025 war Mikula noch auf TM unterwegs und beendete die Saison auf Platz 17. Im Herbst kam es zur Trennung vom Team und zum Wechsel zu Osicka KTM. «Das war die entscheidende Änderung für mich. Die KTM 250 passt viel besser zu mir und mit dem Team konnten wir das ideale Setup finden. Es macht auch einen großen Unterschied, tolle Menschen um sich zu haben und eine wirklich positive Atmosphäre vorzufinden. Außerdem habe ich viel an meiner eigenen Einstellung gearbeitet. Ich glaube mehr an mich selbst und habe den Willen, um Spitzenpositionen zu kämpfen.»
Ich habe viel an meiner eigenen Einstellung gearbeitet.Julius Mikula
Werbung
Werbung
Stark im Sand und auf Hartboden Besonders im zweiten Lauf von Trentino konnte sich Mikula bestens in Szene setzen. Fast über die Hälfte des Rennens rangierte er auf dem zweiten Platz hinter dem späteren Sieger Sacha Coenen (KTM) und fiel erst in der zweiten Rennhälfte auf den 4. Platz zurück. Was die Entwicklung des 19-Jährigen so besonders macht, ist die Tatsache, dass er sowohl im Sand als auch auf Hartboden mit den MX2-Spitzenfahrern mithalten kann. «Das zeigt, dass die Ergebnisse von Riola und Trentino kein Zufall waren und ich bei unterschiedlichen Bedingungen konkurrenzfähig sein kann.»
Ducati gelang der erste Sieg der Saison, doch alle Aprilia-Racer landeten in Jerez in den Top 6. Der Test endete mit drei Bikes aus Noale in Front. Eine Bestandsaufnahme nach dem MotoGP-Europaauftakt.
Weiterlesen
Saisonziele «Mein Saisonziel waren Top-10-Plätze und idealerweise mindestens ein Top-5-Ergebnis», erklärte er nach den dem Arco-Grand-Prix. «Beides habe ich recht schnell erreicht, deshalb will ich jetzt meine Ziele höher setzen. Ich hatte in diesem Jahr zwar mit einer Verbesserung gerechnet, aber nicht so schnell.»
Mit kleinem Budget an die Spitze «Unser Motor ist mit einigen Werksteilen verbessert», erklärt Julius. «Der Rest wird von uns in kleineren Werkstätten vorbereitet. Es ist also kein Werksmotorrad, aber wir tun unser Bestes, um es so gut wie möglich vorzubereiten. Wir sind ein kleines Team mit nur wenigen aber tüchtigen Leuten und wir sind trotzdem in der Lage, unser Bike auf Spitzenplätze zu bringen. Wir geben alles und das zeigt sich langsam auch an den Ergebnissen. Es ist für uns eine große Motivation und auch der Beweis, dass es möglich ist, mit den Werksfahrern mitzuhalten.»
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach