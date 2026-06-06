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Kegums: Sacha Coenen (KTM) gewinnt Qualifikationsrennen, Längenfelder P3

Der belgische MX2-WM-Leader Sacha Coenen (Red Bull KTM) gewann das Qualifikationsrennen zum Grand-Prix of Latvia in Kegums und setzte sich damit an der Tabellenspitze um weitere 2 Punkte ab.

Motocross-WM MX2

WM-Leader Sacha Coenen gewann das MX2-Qualifikationsrenenn in Kegums
WM-Leader Sacha Coenen gewann das MX2-Qualifikationsrenenn in Kegums
Foto: Align Media
WM-Leader Sacha Coenen gewann das MX2-Qualifikationsrenenn in Kegums
© Align Media

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MX2-Qualifikationsrennen zum Grand-Prix of Latvia in Kegums: Nach ergiebigen Regenfällen in der nacht war der Sandkurs in den Morgenstunden des Samstags noch feucht und tief, trocknete aber am nachmittag weiter ab, so dass insgesamt gute Bedingungen herrschten.

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HRC-Werksfahrer Valerio Lata war im Zeittraining der Schnellste. WM-Leader Sacha Coenen wurde Zweiter und Titelverteidiger Simon Längenfelder beendete das Zeittraining mit 2 Sekunden Rückstand auf Platz 8.

Zeittraining Kegums:

  1. Valerio Lata (I), Honda, 1:57.076

  2. Sacha Coenen (B), KTM, +0.885

  3. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +1.225

  4. Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, +1.450

  5. Guillem Farres (E), Triumph, +1.892

  6. Liam Everts (B), Husqvarna, +1.969

  7. Simon Längenfelder (D), KTM, +2.004

  8. Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, +2.122

  9. Mathis Valin (F), Kawasaki, +2.573

  10. Ferruccio Zanchi (I), Ducati, +3.852

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Im Artikel erwähnt

Holeshot Längenfelder

Simon Längenfelder zog den Holeshot zum Qualifikationsrennen, verfehlte aber den Absprung zum Bergauf-Dreifachsprung und musste die Sprünge in 2+1-Kombination nehmen. Diesen Fehler nutzten Valerio Lata und Sacha Coenen natürlich direkt aus und gingen am Deutschen vorbei. Lata und Coenen konnten sich sofort einige Meter absetzen und Längenfelder hatte in diesem Rennen keine Chance, dem Spitzen-Duo näher zu kommen.

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Wilde Aktion von 'Kamikaze-Sacha'

Sacha Coenen blieb am Hinterrad von Lata, tat sich aber mit dem Überholen schwer. In der 10. Runde startete er wieder eine seiner berüchtigten Kamikaze-Aktionen, sprang über einen Table viel zu weit, konnte einen Crash bei der Landung gerade noch verhindern, ließ dabei aber den Gashahn voll geöffnet und zog an der Spitze davon. Getreu dem Motto «Alles oder Nichts» gewann Sacha Coenen das Rennen mit einem Vorsprung von 6,7 Sekunden vor Lata. Simon Längenfelder wurde mit einem Rückstand von 8,3 Sekunden zur Spitze auf Platz 3 ins Ziel.

MX2 Qualifikationsrennen Kegums:

  1. Sacha Coenen (B), KTM, 25:12.939

  2. Valerio Lata (I), Honda, +6.768

  3. Simon Längenfelder (D), KTM, +8.358

  4. Mathis Valin (F), Kawasaki, +10.151

  5. Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, +10.704

  6. Liam Everts (B), Husqvarna, +20.471

  7. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +24.278

  8. Guillem Farres (E), Triumph, +26.369

  9. Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, +45.172

  10. Jens Walvoort (NL), KTM, +46.519

Lage an der Tabellenspitze:

Mit Sacha Coenen auf Platz 1 und Simon Längenfelder auf Rang 3 vergrößerte sich der Vorsprung von Sacha Coenen an der Tabellenspitze von 3 auf 5 Punkte.

WM-Stand:

  1. Sacha Coenen (B), KTM, 330 Punkte

  2. Simon Längenfelder (D), KTM, 325 (-5)

  3. Guillem Farres (E), Triumph, 304 (-26)

  4. Liam Everts (B), Husqvarna, 286 (-44)

  5. Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 284 (-46)

  6. Mathis Valin (F), Kawasaki, 271 (-59)

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Start Nr

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Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

84

17

34:55,202

1:57,690

25

02

Lucas Coenen

Lucas Coenen

96

17

+2,542

1:58,318

22

03

Romain Febvre

Romain Febvre

3

17

+13,464

1:58,469

20

04

Jago Geerts

Jago Geerts

93

17

+49,887

1:59,867

18

05

Andrea Bonacorsi

Andrea Bonacorsi

132

17

+58,684

2:01,580

16

06

Ruben Fernandez

Ruben Fernandez

70

17

+1:01,361

2:00,024

15

07

Glenn Coldenhoff

Glenn Coldenhoff

259

17

+1:03,627

2:01,877

14

08

Maxime Renaux

Maxime Renaux

959

17

+1:13,864

2:01,819

13

09

Calvin Vlaanderen

Calvin Vlaanderen

10

17

+1:21,903

2:02,019

12

10

Ben Watson

Ben Watson

919

17

+1:35,561

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