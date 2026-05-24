Lacapelle-Marival: Guillem Farres (Triumph) gewinnt Lauf 1, Längenfelder P4

Motocross-WM MXGP • Neu
Lacapelle-Marival: Lucas Coenen (Red Bull KTM) gewinnt mit Start-Ziel-Sieg
Der spanische Triumph-Werksfahrer Guillem Farres gewann den ersten Lauf der Klasse MX2 in Lacapelle-Marival vor Lokalmatador Mathis Valin (Kawasaki) und Camden Mc Lellan (Triumph). Längenfelder auf P4
Grand Prix of France in Lacapelle-Marival, erster Lauf der MX2-Klasse: Die Strecke wurde vor dem Rennen kräftig bewässert, sodass sie an einigen Stellen besonders rutschig war. Der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen zog den Holeshot vor Polesetter Mathis Valin (Kawasaki) und Guillem Farres (Triumph). Farres setzte sich noch in der ersten Runde gegen Valin durch und übernahm Platz 2. Sacha konnte sich in den ersten Runden deutlich vom Rest des Feldes absetzen, doch er ging wieder übers Limit und stürzte in der Schikane nach der Boxengasse, sodass Farres die Führung erbte und bis zum Schluss nicht mehr aus der Hand gab.
WM-Leader Simon Längenfelder startete im Bereich der Top-5 , doch er ließ sich von der Hektik der ersten Runden nicht irritieren, wartete ab und holte danach Schritt für Schritt auf. Nach dem ersten Crash von Coenen befand sich der Deutsche direkt am Hinterrad des Belgiers, der sich nach Kräften gegen Längenfelders Attacken zur Wehr setzte. Coenen kreuzte in Kamikaze-Manier die Linien, sodass Längenfelder zaubern musste und neben der Strecke landete, um eine Kollision zu vermeiden. Nachdem Längenfelder am wilden Belgier vorbei war, kassierte er Reisulis auf Platz 3. Sacha versuchte zu folgen, doch er stürzte erneut und fiel wieder einige Positionen zurück. Coenen beendete das Rennen nur auf Platz 8.
An der Spitze kämpften Guillem Farren und Lokalmatador Mathis Valin um die Spitze. Längenfelder befand sich in Schlagdistanz, doch er fand keine Linie zum Überholen und steckte zunächst zurück. Damit ergab sich die Chance für Camden Mc Lellan (Triumph), der den Deutschen in der vorletzten Runde noch überholen konnte. Damit wurde Längenfelder etwas unglücklich Vierter.
Mit Längenfelder auf Platz 4 und Sacha Coenen auf Rang 8 konnte Längenfelder seinen Vorsprung an der Tabellenspitze von 4 auf 9 Punkte ausbauen.
Guillem Farres (E), Triumph, 34:00.275
Mathis Valin (F), Kawasaki, +3.461
Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, +5.721
Simon Längenfelder (D), KTM, +12.347
Liam Everts (B), Husqvarna, +18.966
Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +24.731
Julius Mikula (CZ), KTM, +26.920
Sacha Coenen (B), KTM, +30.737
Maxime Grau (F), Honda, +36.714
Francisco Garcia (E), Kawasaki, +39.187
Simon Längenfelder (D), KTM, 267
Sacha Coenen (B), KTM, 258, (-9)
Guillem Farres (E), Triumph, 236, (-31)
Liam Everts (B), Husqvarna, 227, (-40)
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