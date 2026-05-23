Lacapelle: Mathis Valin (Kawasaki) startet von Pole, Längenfelder von P6
Der französische Lokalmatador Mathis Valin (Kawasaki) gewann das MX2-Qualifiktionsrennen zum Grand Prix of France in Lacapelle Marival vor Liam Everts. Simon Längenfelder (KTM) auf Platz 6.
MX2-Qualifikatio0nsrennen zum Grand Prix of France in Lacapelle Marival: WM-Leader Simon Längenfelder war im Zeittraining der Schnellste und startete von der Polde Position, doch Lokalmatador Mathis Valin (Kawasaki) zog den Holeshot, wurde aber in der ersten Runde von dem ebenfalls gut gestarteten Spanier Guullem Farres (Triumph) abgefangen. Farres ging allerdings übers Limit, stürzte und fiel einige Positionen zurück.
Längenfelder bestach durch Konstanz
Sowohl Simon Längenfelder als auch sein Rivale im Titelkampf, Sacha Coenen, erwischten keinen guten Start und befanden sich in den ersten Runden außerhalb der Punkteränge der Top-10. Sacha Coenen attackierte hart, überholte Längenfelder in Runde 4 und orientierte sich weiter nach vorne. Zeitweise hatte Coenen sogar die virtuelle WM-Führung, doch der Belgier musste am Ende seinem enorm hohen Anfangstempo Tribut zollen, während es Längenfelder trotz seines schlechten Starts mit Konstanz und Präzision nach vorne schaffte, denn besonders in der zweiten Rennhälfte wurde er immer stärker und schloss die Lücke zu seinen Vordermännern. Längenfelder überholte Kay Karssemakers, Ferruccio Zanchi, Francisco Garcia und am Ende auch Sacha Coenen und Valerio Lata und befand sich damit auf Platz 6 vor Sacha Coenen. Damit konnte der Deutsche seinen Vorsprung in der WM-Tabelle um einen weiteren Punkt auf 4 Punkte ausbauen.
Erster Qualifikations-Sieg für Mathis Valin
Nach dem Crash von Guillem Farres kontrollierte Lokalmatador Mathis Valin (Kawasaki) das Geschehen. Der Franzose blieb fehlerfrei und holte vor seinem Heimpublikum den ersten WM-Lauf seiner Karriere vor dem ebenfalls konstant fahrenden Liam Everts (Husqvarna) und Janis Martins Reisulis (Yamaha).
Starker WM-Auftritt von Francisco Garcia
Der Tabellenführer der EMX 250 Europameisterschaften, Francisco Garcia (Kawasaki), tauchte bei seinem Wildcardeinsatz in der Spitzengruppe auf. Am Ende fiel der Spanier von Platz 5 auf Rang 8 zurück und holte damit 3 WM-Punkte.
Ergebnis Qualifikationsrennen Lacapelle Marival
Mathis Valin (F), Kawasaki, 23:46.460
Liam Everts (B), Husqvarna, +4.517
Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +6.002
Guillem Farres (E), Triumph, +9.815
Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, +10.663
Simon Längenfelder (D), KTM, +14.359
Sacha Coenen (B), KTM, +15.983
Francisco Garcia (E), Kawasaki, +18.256
Ferruccio Zanchi (I), Ducati, +18.910
Valerio Lata (I), Honda, +23.332
WM-Stand:
Simon Längenfelder (D), KTM, 249
Sacha Coenen (B), KTM, 245, (-4)
Guillem Farres (E), Triumph, 211, (-38)
Liam Everts (B), Husqvarna, 211, (-38)
Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 191, (-58)
Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 178, (-71)
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