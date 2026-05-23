Lacapelle: Mathis Valin (Kawasaki) startet von Pole, Längenfelder von P6

MX2-Qualifikatio0nsrennen zum Grand Prix of France in Lacapelle Marival: WM-Leader Simon Längenfelder war im Zeittraining der Schnellste und startete von der Polde Position, doch Lokalmatador Mathis Valin (Kawasaki) zog den Holeshot, wurde aber in der ersten Runde von dem ebenfalls gut gestarteten Spanier Guullem Farres (Triumph) abgefangen. Farres ging allerdings übers Limit, stürzte und fiel einige Positionen zurück.

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Längenfelder bestach durch Konstanz

Sowohl Simon Längenfelder als auch sein Rivale im Titelkampf, Sacha Coenen, erwischten keinen guten Start und befanden sich in den ersten Runden außerhalb der Punkteränge der Top-10. Sacha Coenen attackierte hart, überholte Längenfelder in Runde 4 und orientierte sich weiter nach vorne. Zeitweise hatte Coenen sogar die virtuelle WM-Führung, doch der Belgier musste am Ende seinem enorm hohen Anfangstempo Tribut zollen, während es Längenfelder trotz seines schlechten Starts mit Konstanz und Präzision nach vorne schaffte, denn besonders in der zweiten Rennhälfte wurde er immer stärker und schloss die Lücke zu seinen Vordermännern. Längenfelder überholte Kay Karssemakers, Ferruccio Zanchi, Francisco Garcia und am Ende auch Sacha Coenen und Valerio Lata und befand sich damit auf Platz 6 vor Sacha Coenen. Damit konnte der Deutsche seinen Vorsprung in der WM-Tabelle um einen weiteren Punkt auf 4 Punkte ausbauen.

Erster Qualifikations-Sieg für Mathis Valin

Nach dem Crash von Guillem Farres kontrollierte Lokalmatador Mathis Valin (Kawasaki) das Geschehen. Der Franzose blieb fehlerfrei und holte vor seinem Heimpublikum den ersten WM-Lauf seiner Karriere vor dem ebenfalls konstant fahrenden Liam Everts (Husqvarna) und Janis Martins Reisulis (Yamaha).

Starker WM-Auftritt von Francisco Garcia

Der Tabellenführer der EMX 250 Europameisterschaften, Francisco Garcia (Kawasaki), tauchte bei seinem Wildcardeinsatz in der Spitzengruppe auf. Am Ende fiel der Spanier von Platz 5 auf Rang 8 zurück und holte damit 3 WM-Punkte.

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Ergebnis Qualifikationsrennen Lacapelle Marival

Mathis Valin (F), Kawasaki, 23:46.460 Liam Everts (B), Husqvarna, +4.517 Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +6.002 Guillem Farres (E), Triumph, +9.815 Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, +10.663 Simon Längenfelder (D), KTM, +14.359 Sacha Coenen (B), KTM, +15.983 Francisco Garcia (E), Kawasaki, +18.256 Ferruccio Zanchi (I), Ducati, +18.910 Valerio Lata (I), Honda, +23.332

WM-Stand: