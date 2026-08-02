Lommel: Camden Mc Lellan (Triumph) gewinnt Lauf 1 vor Simon Längenfelder
Trotz eines schwachen Starts gewann Polesetter Camden Mc Lellan (Triumph) den ersten Lauf der MX2-Klasse im Tiefsand von Lommel vor dem clever fahrenden Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM).
Erster Lauf der Klasse MX2 in Lommel, Grand Prix of Flanders: Lokalmatador Liam Everts (Husqvarna) zog den Holeshot vor Maxime Grau (Honda) und Simon Längenfelder (KTM). Polesetter Camden Mc Lellan (Triumph) erwischte keinen guten Start. Der Südafrikaner musste sich aus dem Bereich der Top-10 nach vorne kämpfen.
Crash von Sacha Coenen in der ersten Runde
Sacha Coenen (KTM) kollidierte in der ersten Runde mit dem deutschen Kosak-KTM-Pilot Valentin Kees und fiel ans Ende des Feldes zurück. Der Belgier konnte das Rennen zum Glück fortsetzen, musste aber eine beschwerliche Aufholjagd durchs Feld starten. Kees musste das Rennen aufgeben.
Längenfelder mit cleverer Rennstrategie
Titelverteidiger Simon Längenfelder startete gut, wurde aber bis zur Hälfte des Rennens von Platz 2 auf Rang 5 durchgereicht. Guillem Farres (Triumph), Janis Reisulis (Yamaha) und Camden Mc Lellan zogen zunächst am Deutschen vorbei. Nach 20 Minuten startete Längenfelder einen Zwischenspurt und überholte Everts und Mc Lellan in einem Zuge.
Holeshot und Ausfall von Liam Everts
Nach 25 Minuten blieb Everts vermutlich mit technischem Defekt frustriert am Streckenrand stehen. Auch Kay Karssemakers (Kawasaki) musste das Rennen schon in der Anfangsphase aufgeben.
Beinahe-Kollision der beiden Triumph-Werksfahrer
Nach 25 Minuten hatte Camden Mc Lellan seinen führenden Teamkollegen Guillem Farres erreicht. Dreimal konnte der Spanier einen Crash gerade noch verhindern. Es kam zur Beinahe-Kollision der beiden Teamkollegen. Längenfelder war der Profiteur des teaminternen Duells, er kam dem Triumph-Duo näher und konnte an Farres, der kurzzeitig die Konzentration verlor, vorbeigehen und erreichte Platz 2 hinter Mc Lellan.
3. Laufsieg für Mc Lellan
Camden Mc Lellan holte in Lommel seinen dritten Laufsieg in der Saison. Er gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von knapp 6 Sekunden vor Simon Längenfelder. Guillem Farres hatte auf Platz 3 einen Rückstand von 10 Sekunden. Sacha Coenen arbeitete sich nach seinem Crash in der ersten Runde noch bis auf Platz 6 nach vorne. Der tschechische Osicka-KTM-Pilot Julius Mikula fuhr auf Rang 7 ein weiteres gutes Ergebnis ein.
WM-Punkt für Lotte van Drunen
Die zweifache WMX-Weltmeisterin Lotte van Drunen aus den Niederlanden holte auf Platz 20 einen weiteren WM-Punkt.
MX2-Lauf 1, Lommel:
Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 36:08.902
Simon Längenfelder (D), KTM, +5.898
Guillem Farres (E), Triumph, +10.765
Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, +12.043
Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +32.445
Sacha Coenen (B), KTM, +1:23.092
Julius Mikula (CZ), KTM, +1:33.889
Alve Callemo (S), Husqvarna, +1:55.155
Valerio Lata (I), Honda, +2:00.388
Scott Smulders (NL), Husqvarna, +2:10.032
Noel Zanocz (H), KTM, +2:14.362
Ollie Colmer (GB), KTM, 1 Runde zurück
Maxime Grau (F), Honda, 1 Runde zurück
Alessandro Gaspari (I), KTM, 1 Runde zurück
Hugo Forsgren (S), Honda, 1 Runde zurück
Luca Ruffini (I), Husqvarna, 1 Runde zurück
Sandro Sools (S), KTM, 1 Runde zurück
Ben Almagor (ISR), KTM, 1 Runde zurück
Jaka Peklaj (SLO), Husqvarna, 1 Runde zurück
Lotte van Drunen (NL), Yamaha, 1 Runde zurück
WM-Stand:
Guillem Farres (E), Triumph, 646 Punkte
Sacha Coenen (B), KTM, 607 Punkte, (-39)
Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 583 Punkte, (-63)
Simon Längenfelder (D), KTM, 578 Punkte, (-68)
Liam Everts (B), Husqvarna, 526 Punkte, (-120)
Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 497 Punkte, (-149)
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