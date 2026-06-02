Mathis Valin: Erster Grand-Prix-Sieg in der MX2 für Kawasaki seit 10 Jahren

Mathis Valin und Karlis Reisulis während des Qualifikationsrennens Foto: Thoralf Abgarjan Mathis Valin und Karlis Reisulis während des Qualifikationsrennens © Thoralf Abgarjan

Werbung

Werbung

Für das KRT-Werksteam und für Kawasaki war der Grand-Prix-Sieg von Mathis Valin beim Deutschland-Grand-Prix ein ganz besonderer Moment. 2025 startete das Kawasaki-Werksteam unter Team-Manager Antti Pyrhönen mit dem MX2-Projekt. Zuvor gab es seitens Kawasaki in der MX2-Klasse kein direktes Factory-Engagement. Von 2018 bis 2023 war das Team F&H Kawasaki in der MX2 aktiv, unter anderem mit Ruben Fernandez, Mikkel Haarup, Henry Jacobi, Adam Sterry und Roan van de Moosdijk. Das Team erhielt Factory-Support, agierte aber nicht als offizielles Werksteam.

Mathis Valin am Samstag im Talkessel Foto: Thoralf Abgarjan Mathis Valin am Samstag im Talkessel © Thoralf Abgarjan

Mathis Valin im Talkessel Foto: Thoralf Abgarjan Mathis Valin im Talkessel © Thoralf Abgarjan

Werbung

Werbung

Vereinzelte Laufsiege

Während der F&H-Periode gab es einige Laufsiege, zum Beispiel den von Roan van de Moosdijk 2020 in Belgien oder von Kevin Horgmo in der Türkei im Jahre 2023. Im Jahre 2016 startete der Franzose Dylan Ferrandis für CLS Kawasaki, das damals noch als offizielles MX2-Werksteam in der MX2-Klasse in Erscheinung trat.

Thema der Woche Thema der Woche: Mugello-Festival brachte MotoGP-Glücksgefühle zurück Am vergangenen Wochenende fuhr die MotoGP aus dem Schatten zurück ins helle Licht. Der Große Preis von Italien in Mugello war reine Werbung für den Rennsport, der 14 Tage zuvor hart zu Boden ging. Weiterlesen

Mathis Valin am Start zum ersten Wertungslauf Foto: Thoralf Abgarjan Mathis Valin am Start zum ersten Wertungslauf © Thoralf Abgarjan

Erster Kawasaki-MX2-Grand-Prix-Sieg seit fast 10 Jahren

Der letzte MX2-Sieg für Kawasaki in der MX2-WM liegt nun also beinahe 10 Jahre zurück. Dylan Ferrandis gewann am 24. Juli 2016 den Grand-Prix of Czech Republic in Loket mit einem Doppelsieg. Mit seinem Sieg im Talkessel beendete Mathis Valin am 31. Mai 2026 diese Durststrecke.

Premiere auch für Antti Pyrhönen

Im MX2-Qualifikationsrennen von Lacapelle Marival gelang Mathis Valin bereits ein Laufsieg. Sein Sieg im zweiten Wertungslauf zum Deutschland-Grand-Prix markierte er nicht nur seinen ersten Sieg in einem WM-Wertungslauf, sondern zugleich auch den ersten WM-Grand-Prix-Sieg seiner Karriere.

Werbung

Werbung

Antti Pyrhönen zeigt Mathis Valin den Weg Foto: Thoralf Abgarjan Antti Pyrhönen zeigt Mathis Valin den Weg © Thoralf Abgarjan

Mathis Valin im Talkessel Foto: Thoralf Abgarjan Mathis Valin im Talkessel © Thoralf Abgarjan

Talkessel, perfekter Ort für Premierensieger

Im Talkessel feierten schon mehrere Fahrer ihre ersten Grand-Prix-Siege: In guter Erinnerung ist der Premierensieg von Joel Smets im jahre 1993. Kenneth Gunderson und Evgeny Bobryshev holten 2002 und 2011 im Talkessel ihre ersten und einzigen Grand-Prix-Triumphe ihrer Karriere. Ken de Dycker holte 2010 seinen einzigen Grand-Prix-Sieg der Saison auf der Ricci-Yamaha und Liam Everts feierte seinen ersten Grand-Prix-Sieg 2023 an diesem Ort. Nun kommt also Mathis Valin zu dieser Liste hinzu. Herzlichen Glückwunsch!