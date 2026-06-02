Mathis Valin: Erster Grand-Prix-Sieg in der MX2 für Kawasaki seit 10 Jahren

Motocross-WM MXGP • Neu
Motocross-Ass Tim Gajser (Yamaha): Saison der Leiden geht weiter
Mathis Valin bescherte Kawasaki beim MX2-Grand-Prix von Deutschland den ersten GP-Sieg in dieser Klasse seit Dylan Ferrandis 2016. In der Geschichte des Talkessels gab es schon einige Premierensiege.
Für das KRT-Werksteam und für Kawasaki war der Grand-Prix-Sieg von Mathis Valin beim Deutschland-Grand-Prix ein ganz besonderer Moment. 2025 startete das Kawasaki-Werksteam unter Team-Manager Antti Pyrhönen mit dem MX2-Projekt. Zuvor gab es seitens Kawasaki in der MX2-Klasse kein direktes Factory-Engagement. Von 2018 bis 2023 war das Team F&H Kawasaki in der MX2 aktiv, unter anderem mit Ruben Fernandez, Mikkel Haarup, Henry Jacobi, Adam Sterry und Roan van de Moosdijk. Das Team erhielt Factory-Support, agierte aber nicht als offizielles Werksteam.
Während der F&H-Periode gab es einige Laufsiege, zum Beispiel den von Roan van de Moosdijk 2020 in Belgien oder von Kevin Horgmo in der Türkei im Jahre 2023. Im Jahre 2016 startete der Franzose Dylan Ferrandis für CLS Kawasaki, das damals noch als offizielles MX2-Werksteam in der MX2-Klasse in Erscheinung trat.
Der letzte MX2-Sieg für Kawasaki in der MX2-WM liegt nun also beinahe 10 Jahre zurück. Dylan Ferrandis gewann am 24. Juli 2016 den Grand-Prix of Czech Republic in Loket mit einem Doppelsieg. Mit seinem Sieg im Talkessel beendete Mathis Valin am 31. Mai 2026 diese Durststrecke.
Im MX2-Qualifikationsrennen von Lacapelle Marival gelang Mathis Valin bereits ein Laufsieg. Sein Sieg im zweiten Wertungslauf zum Deutschland-Grand-Prix markierte er nicht nur seinen ersten Sieg in einem WM-Wertungslauf, sondern zugleich auch den ersten WM-Grand-Prix-Sieg seiner Karriere.
Im Talkessel feierten schon mehrere Fahrer ihre ersten Grand-Prix-Siege: In guter Erinnerung ist der Premierensieg von Joel Smets im jahre 1993. Kenneth Gunderson und Evgeny Bobryshev holten 2002 und 2011 im Talkessel ihre ersten und einzigen Grand-Prix-Triumphe ihrer Karriere. Ken de Dycker holte 2010 seinen einzigen Grand-Prix-Sieg der Saison auf der Ricci-Yamaha und Liam Everts feierte seinen ersten Grand-Prix-Sieg 2023 an diesem Ort. Nun kommt also Mathis Valin zu dieser Liste hinzu. Herzlichen Glückwunsch!
Newsletter
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.