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Mathis Valin: Erster Grand-Prix-Sieg in der MX2 für Kawasaki seit 10 Jahren

Mathis Valin bescherte Kawasaki beim MX2-Grand-Prix von Deutschland den ersten GP-Sieg in dieser Klasse seit Dylan Ferrandis 2016. In der Geschichte des Talkessels gab es schon einige Premierensiege.

Motocross-WM MX2

Mathis Valin holte im Talkessel seinen ersten Grand-Prix-Sieg
Mathis Valin holte im Talkessel seinen ersten Grand-Prix-Sieg
Foto: Thoralf Abgarjan
Mathis Valin holte im Talkessel seinen ersten Grand-Prix-Sieg
© Thoralf Abgarjan

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Im Artikel erwähnt

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Mathis Valin und Karlis Reisulis während des Qualifikationsrennens
Mathis Valin und Karlis Reisulis während des Qualifikationsrennens
Foto: Thoralf Abgarjan
Mathis Valin und Karlis Reisulis während des Qualifikationsrennens
© Thoralf Abgarjan

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Für das KRT-Werksteam und für Kawasaki war der Grand-Prix-Sieg von Mathis Valin beim Deutschland-Grand-Prix ein ganz besonderer Moment. 2025 startete das Kawasaki-Werksteam unter Team-Manager Antti Pyrhönen mit dem MX2-Projekt. Zuvor gab es seitens Kawasaki in der MX2-Klasse kein direktes Factory-Engagement. Von 2018 bis 2023 war das Team F&H Kawasaki in der MX2 aktiv, unter anderem mit Ruben Fernandez, Mikkel Haarup, Henry Jacobi, Adam Sterry und Roan van de Moosdijk. Das Team erhielt Factory-Support, agierte aber nicht als offizielles Werksteam.

Mathis Valin am Samstag im Talkessel
Mathis Valin am Samstag im Talkessel
Foto: Thoralf Abgarjan
Mathis Valin am Samstag im Talkessel
© Thoralf Abgarjan

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Mathis Valin im Talkessel
Mathis Valin im Talkessel
Foto: Thoralf Abgarjan
Mathis Valin im Talkessel
© Thoralf Abgarjan

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Vereinzelte Laufsiege

Während der F&H-Periode gab es einige Laufsiege, zum Beispiel den von Roan van de Moosdijk 2020 in Belgien oder von Kevin Horgmo in der Türkei im Jahre 2023. Im Jahre 2016 startete der Franzose Dylan Ferrandis für CLS Kawasaki, das damals noch als offizielles MX2-Werksteam in der MX2-Klasse in Erscheinung trat.

Mathis Valin am Start zum ersten Wertungslauf
Mathis Valin am Start zum ersten Wertungslauf
Foto: Thoralf Abgarjan
Mathis Valin am Start zum ersten Wertungslauf
© Thoralf Abgarjan

Erster Kawasaki-MX2-Grand-Prix-Sieg seit fast 10 Jahren

Der letzte MX2-Sieg für Kawasaki in der MX2-WM liegt nun also beinahe 10 Jahre zurück. Dylan Ferrandis gewann am 24. Juli 2016 den Grand-Prix of Czech Republic in Loket mit einem Doppelsieg. Mit seinem Sieg im Talkessel beendete Mathis Valin am 31. Mai 2026 diese Durststrecke.

Premiere auch für Antti Pyrhönen

Im MX2-Qualifikationsrennen von Lacapelle Marival gelang Mathis Valin bereits ein Laufsieg. Sein Sieg im zweiten Wertungslauf zum Deutschland-Grand-Prix markierte er nicht nur seinen ersten Sieg in einem WM-Wertungslauf, sondern zugleich auch den ersten WM-Grand-Prix-Sieg seiner Karriere.

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Antti Pyrhönen zeigt Mathis Valin den Weg
Antti Pyrhönen zeigt Mathis Valin den Weg
Foto: Thoralf Abgarjan
Antti Pyrhönen zeigt Mathis Valin den Weg
© Thoralf Abgarjan
Mathis Valin im Talkessel
Mathis Valin im Talkessel
Foto: Thoralf Abgarjan
Mathis Valin im Talkessel
© Thoralf Abgarjan

Talkessel, perfekter Ort für Premierensieger

Im Talkessel feierten schon mehrere Fahrer ihre ersten Grand-Prix-Siege: In guter Erinnerung ist der Premierensieg von Joel Smets im jahre 1993. Kenneth Gunderson und Evgeny Bobryshev holten 2002 und 2011 im Talkessel ihre ersten und einzigen Grand-Prix-Triumphe ihrer Karriere. Ken de Dycker holte 2010 seinen einzigen Grand-Prix-Sieg der Saison auf der Ricci-Yamaha und Liam Everts feierte seinen ersten Grand-Prix-Sieg 2023 an diesem Ort. Nun kommt also Mathis Valin zu dieser Liste hinzu. Herzlichen Glückwunsch!

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Mathis Valin

Mathis Valin

317

17

35:09,458

1:59,109

25

02

Sacha Coenen

Sacha Coenen

19

17

+1,049

1:57,905

22

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Simon Längenfelder

Simon Längenfelder

1

17

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2:00,363

20

04

Guillem Farres

Guillem Farres

99

17

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1:59,782

18

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Janis Reisulis

Janis Reisulis

772

17

+25,711

2:01,180

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Camden McLellan

Camden McLellan

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17

+27,042

2:00,725

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Liam Everts

Liam Everts

26

17

+33,726

2:00,504

14

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Valerio Lata

Valerio Lata

18

17

+34,693

2:01,100

13

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Kay Karssemakers

Kay Karssemakers

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17

+1:07,330

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10

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