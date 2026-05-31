Mathis Valin (Kawasaki) gewinnt Deutschland-Grand-Prix

Motocross-WM MXGP
Deutschland-Grand-Prix: Lucas Coenen (KTM) souverän im ersten Lauf
Der französische Kawasaki-Werksfahrer Mathis Valin gewann den GP of Germany mit einem 2-1-Ergebnis vor Sacha Coenen (KTM) und Camden Mc Lellan (Triumph). Coenen übernahm das Red Plate des WM-Leaders.
Nicht nur, dass Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM) am Ende des ersten Laufs von Liam Everts überfahren wurde, er haderte das ganze Wochenende über mit einer Erkältung, was seine Ergebnisse im Qualifikationsrennen und im ersten Lauf erklärt. Doch Längenfelder spielte auch unter diesen Umständen seine Stärken aus und setzte auf Konstanz, denn bekanntlich gewinnt man eine Meisterschaft nicht an den guten Tagen, sondern an den schlechten. Nach besserem Start in den zweiten Lauf kämpfte er über das gesamte Rennen über in der Spitzengruppe der Top-3.
Sacha Coenen zog den Holeshot und führte das Rennen 3 Runden lang an, doch auf der schwierigen und tiefen Strecke beging er einen Fehler und musste die Führung an Mathis Valin abgeben. Bis zum Schluss kämpfte der Belgier um den Sieg, doch der Franzose rettete seine Führungsposition mit einem Vorsprung von einer Sekunde über die Ziellinie. Damit waren Coenen und Valin punktgleich. Tiebreaker zugunsten des Franzosen war das bessere Ergebnis im zweiten Lauf. Mathis Valin feierte im Talkessel den ersten Grand-Prix-Sieg seiner Karriere! Triumph-Werksfahrer und Polesetter Camden McLellan wurde mit einem 3-6-Ergebnis Dritter der Gesamtwertung.
Nach einem Crash von Julius Mikula wurden die gelbe Fahnen geschwenkt. Sacha übersah die Situation und sprang, was einen Punktabzug von 5 Punkten zur Folge hatte. Aus diesem Grund ist Sachas Vorsprung in der Tabelle nach Lauf 2 auf um 5 Zähler reduziert.
Rang 3 in Lauf 2 war für Simon Längenfelder mehr als reine Schadensbegrenzung. Simon kam nur 2,5 Sekunden hinter Sieger Mathis Valin ins Ziel.
Valentin Kees (KTM) holte mit einem 18-14-Ergebnis in beiden Läufen WM-Punkte. Jan Krug (Triumph) wurde im zweiten Lauf 17. und holte 4 WM-Punkte.
Sacha Coenen übernahm im Talkessel das Red Plate des WM-Leaders. Schon in einer Woche geht es in Kegums mit dem 8. Lauf der Motocross-WM 2026 weiter.
Mathis Valin (F), Kawasaki, 2-1, 47 Punkte
Sacha Coenen (B), KTM, 1-2, 47
Camden McLellan (RSA), Triumph, 3-6, 35
Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 4-5, 34
Simon Längenfelder (D), KTM, 8-3, 33
Guillem Farres (E), Triumph, 6-4, 33
Valerio Lata (I), Honda, 5-8, 29
Liam Everts (B), Husqvarna, 7-7, 28
Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, 11-9, 22
Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, 10-12, 20
Maxime Grau (F), Honda, 12-11, 19
Noel Zanocz (H), KTM, 14-10, 18
Ferruccio Zanchi (I), Ducati, 15-13, 14
Julius Mikula (CZ), KTM, 9-DNF, 12
Valentin Kees (D), KTM, 18-14, 10
Pelle Gundersen (N), Husqvarna, 16-16, 10
Jens Walvoort (NL), KTM, 13-DNF, 8
Ben Mustoe (GB), GASGAS, 17-18, 7
Andrea Rossi (I), KTM, DNF-15, 6
Jan Krug (D), Triumph, 24-17, 4
Sacha Coenen (B), KTM, 320
Simon Längenfelder (D), KTM, 317, (-3)
Guillem Farres (E), Triumph, 301, (-19)
Liam Everts (B), Husqvarna, 281, (-39)
Camden McLellan (RSA), Triumph, 278, (-42)
Mathis Valin (F), Kawasaki, 264, (-56)
Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 252, (-68)
Valerio Lata (I), Honda, 189, (-131)
Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, 188, (-132)
Julius Mikula (CZ), KTM, 144, (-176)
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