Mathis Valin (Kawasaki) startet von Pole, Crash von Längenfelder

Motocross-WM MXGP • Neu
Slowenischer Doppelsieg beim MXGP Quali-Race in Montevarchi: Gajser siegt
Nach einem Startcrash mussten einige Fahrer im MX2 Quali-Race von Montevarchi eine Aufholjagd starten. Der französische Kawasaki-Werksfahrer Mathis Valin gewann, Längenfelder verfehlte die Top-10.
MX2 Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Italy in Montevarchi, 9. Etappe der Motocross-WM: Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM) beendete das Zeittraining auf der Oldschool-Strecke in der Toskana mit einem Rückstand von 1,3 Sekunden auf Pole-Setter und WM-Leader Sacha Coenen (KTM).
Sacha Coenen (B), KTM, 1:47.029
Liam Everts (B), Husqvarna, +0.202
Guillem Farres (E), Triumph, +0.439
Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +0.966
Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, +1.095
Simon Längenfelder (D), KTM, +1.228
Die Strecke wurde vor dem Start gewässert und besonders in der ersten Kurve wurde es gefährlich glatt. Längenfelder bremste spät, ging über das Vorderrad zu Boden und wurde von einem nachfolgenden Fahrer überrollt. Zum Glück blieb er von schweren Verletzungen verschont. In den Crash wurden mehrere Top-Piloten verwickelt: Sacha Coenen, Guillem Farres, Liam Everts und Janis Reisulis gingen zu Boden. Längenfelder musste das Rennen als Letzter in Angriff nehmen.
Ausgerechnet bei ihrem Heimrennen und unmittelbar nach der offiziellen Markteinführung der Desmo250 blieb der italienische Ducati-Werksfahrer Ferruccio Zanchi nach Platz 7 im Zeittraining mit seinem Bike am Startgatter stehen. Die Ducati verweigerte komplett ihren Dienst und musste ins Fahrerlager geschoben werden - Höchststrafe für die Ducatisti.
Die frühe Führung übernahm zunächst TM-Pilot Andrea Uccellini, doch der Italiener wurde schnell von Mathis Valin (Kawasaki) und Jens Walvoort abgefangen. Valin konnte sich in den ersten Runden etwas vom Feld absetzen und gewann am Ende mit einem Vorsprung von 2,8 Sekunden vor Guillem Farres, der nach seinem Crash in der ersten Kurve von Platz 15 aus eine beeindruckende Aufholjagd starten konnte.
Simon Längenfelder kämpfte hart und erreichte kurz vor Schluss die Punkteränge der Top-10, doch die Zeit reichte nicht. Auf Platz 11 ging der Deutsche leer aus und fiel damit in der WM-Tabelle auf Platz 3 zurück.
Aich Sacha Coenen musste nach dem Startcrash ebenfalls durchs Feld pflügen und dabei stürzte er sogar erneut, doch der Belgier legte wieder einen Husarenritt hin und wurde Vierter.
Durch die Nullrunde von Sim on Längenfelder und Sacha Coenen auf Platz 4 konnte sich der Belgier an der Tabellenspitze sogar um einen weiteren Punkt absetzen und führt letzt die Tabelle mit 38 Punkten vor Guillem Farres an. Längenfelder fiel auf Platz 3 zurück und sein Rückstand stieg von 37 auf 44 Punkte an.
Mathis Valin (F), Kawasaki
Guillem Farres (E), Triumph, +2.887
Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, +4.002
Sacha Coenen (B), KTM, +16.035
Noel Zanocz (H), KTM, +20.380
Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +21.235
Jens Walvoort (NL), KTM, +23.273
Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, +30.071
Liam Everts (B), Husqvarna, +32.516
Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, +37.917
Simon Längenfelder (D), KTM, +39.486
Julius Mikula (CZ), KTM, +45.783
Sacha Coenen (B), KTM, 387
Guillem Farres (E), Triumph, 349 (-38)
Simon Längenfelder (D), KTM, 343 (-44)
Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 334 (-53)
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