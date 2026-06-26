Mathis Valin verlängert seinen Vertrag als Kawasaki-Werksfahrer

Motocross-WM MXGP
Kampf gegen den Hitzetod: Wie die Teams Kraftstoff und Bikes kühlen
Der Vertrag zwischen Mathis Valin und dem Kawasaki-Werksteam wurde um mehrere Jahre verlängert. Der 19-jährige Franzose hatte im Talkessel seinen ersten Grand-Prix-Sieg gefeiert.
Am 18. August wird Valin 20 Jahre alt. Im Talkessel konnte er den ersten Grand-Prix-Sieg seiner Karriere in der MX2-Klasse feiern. Nun wurde ihm ein weiterer Mehrjahresvertrag angeboten, den er unterzeichnet hat. Wie langfristig sein Vertrag ist, wurde nicht bekanntgegeben. Hintergrund dürfte sein, dass sich das Team Ausstiegsklauseln vorbehält, falls sich seine Karriere doch anders entwickelt als geplant.
Nach 9 von 19 WM-Läufen rangiert Mathis Valin auf dem sechsten Platz der Gesamtwertung. «Nun werden wir gemeinsam weiter voranschreiten, da alle Beteiligten einen tollen Job machen», erklärte Valin. «Wir werden für den zweiten Teil der Saison und natürlich auch für das nächste Jahr weiter hart arbeiten. Hoffentlich wird es noch besser! Der Saisonanfang war mit meiner Verletzung recht hart, aber jetzt sind wir auf einem guten Weg.»
«Es waren zwei gute Jahre, mit Kawasaki in die MX2-Klasse einzusteigen», erklärte Antti Pyrhönen, Teammanager von KRT Kawasaki. Mit Mathis haben wir mit vielen Podestplätzen und unserem ersten GP-Sieg in dieser Kategorie bereits viel erreicht. Natürlich wollen wir noch mehr vorantreiben und mehr erreichen, um das ultimative Ziel für Team das Werk zu erreichen; nämlich der Weltmeistertitel. Es ist nie einfach, aber wir haben mit der Entwicklung des Teams und des Motorrads in jeder Saison große Fortschritte gemacht. Jetzt sehen wir einen weiteren Aufschwung, ein Talent wie Mathis für die Zukunft zu gewinnen. Ich möchte besonders seinem Trainer Thierry van Den Bosch danken, der hinter den Kulissen wichtige Arbeit geleistet hat, um Mathis vorzubereiten.»
«Mathis ist ein perfektes Beispiel für aufstrebende junge Fahrer, die davon träumen, ihrem MX2-Helden nachzueifern», erklärte Shigemi Tanaka, Geschäftsführerin, Kawasaki Motors Europe. «Mit der KX250 ist Mathys bereit, das nächste Level seines beeindruckenden Potenzials zu erreichen.»
«Mittlerweile ist Mathis regelmäßiger Podiumskandidat in der MX2-Klasse geworden und wir sind zuversichtlich, dass dies erst der Anfang ist», meint auch Steve Guttridge (KME Race Planning Manager).
Hinter den Kulissen wird bereits darüber spekuliert, dass Kawasaki sein MX2-Engagement künftig weiter ausbauen wird. Der spanische Bud-Kawasaki-Pilot Francisco Garcia dominiert die EMX250. Er könnte 2027 der zweiterMX2-Werksfahrer neben Valin werden.
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