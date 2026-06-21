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Montevarchi: Guillem Farres (Triumph) gewinnt Lauf 1, Längenfelder Platz 3

Der spanische Triumph-Werksfahrer Guillem Farres gewann den ersten Lauf in Montevarchi (Toskana) und verkürzte damit seinen Rückstand zu WM-Leader Sacha Coenen auf 35 Punkte.

Motocross-WM MX2

Guillem Farres gewann den ersten Lauf in Montevarchi
Guillem Farres gewann den ersten Lauf in Montevarchi
Foto: Thoralf Abgarjan
Guillem Farres gewann den ersten Lauf in Montevarchi
© Thoralf Abgarjan

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Erster MX2-Lauf: Grand Prix of Italy in Montevarchi: Titelverteidiger Simon Längenfeder hatte zwar auf Startplatz 11 nicht die beste Ausgangsposition, aber es gelang ihm, den Holeshot zu ziehen und die Führung zu übernehmen.

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Holeshot für Simon Längenfelder

Der deutsche MX2-Weltmeister führte das Rennen 5 Runden lang vor Julius Mikula (KTM) und Valerio Lata (Honda) an. Der spanische Triumph-Werksfahrer Guillem Farres startete im Bereich der Top-6, stürmte aber mit enormer Intensität nach vorne und nutzte die erste sich bietende Gelegenheit, um Längenfelder in Runde 7 zu überholen und die Führung zu übernehmen.

WM-Leader Sacha Coenen mit Fehlern

WM-Leader Sacha Coenen startete im Bereich der Top-3, doch in der Anfangsphase unterliefen ihm einige Fehler, so dass er zunächst auf Platz 6 zurückfiel. Nachdem er seinen Rhythmus gefunden hatte, fuhr er mit gewohnt hoher Intensität nach vorne. Als Sacha am Hinterrad von Längenfelder auf Platz 2 angelangt war, kamen die Überrundeten ins Spiel. Längenfelder nutzte die Außenlinien, wo er aber aufgehalten wurde, so dass Sacha auf der Innenlinie leichtes Spiel hatte und Platz 2 übernahm. Position 3 konnte Längenfelder bis zum Schluss halten.

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Farres gewinnt und holt auf

Sacha Coenen versuchte in den letzten Runden, die Lücke zum führenden Spanier zu schließen, aber Farres beging keine Fehler und gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 2,8 Sekunden vor Coenen und Längenfelder. Coenen büßte damit an der Tabellenspitze drei Punkte gegenüber Farres auf Platz 2 ein. Vor dem zweiten Lauf hat Sacha Coenen einen Vorsprung von 35 Punkten vor Guillem Farres. Simon Längenfelder hat auf Platz 3 einen Rückstand von 46 Punkten.

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MX2 Lauf 1, Montevarchi

  1. Guillem Farres (E), Triumph, 34:45.276

  2. Sacha Coenen (B), KTM, +2.860

  3. Simon Längenfelder (D), KTM, +5.485

  4. Liam Everts (B), Husqvarna, +7.077

  5. Mathis Valin (F), Kawasaki, +19.954

  6. Julius Mikula (CZ), KTM, +21.997

  7. Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, +24.723

  8. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +30.710

  9. Maxime Grau (F), Honda, +32.717

  10. Ferruccio Zanchi (I), Ducati, +35.969

  11. Valerio Lata (I), Honda, +50.201

  12. Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, +54.827

  13. Noel Zanocz (H), KTM, +1:04.409

  14. Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, +1:09.018

  15. Andrea Rossi (I), KTM, +1:18.407

  16. Remo Schudel (CH), KTM, +1:21.099

  17. Alessandro Gaspari (I), KTM, +1:28.008

  18. Morgan Bennati (I), Triumph, +1:32.516

  19. Jens Walvoort (NL), KTM, +1:35.588

  20. Nike Korsbeck (S), Triumph, +1 Runde

WM-Stand

  1. Sacha Coenen (B), KTM, 409

  2. Guillem Farres (E), Triumph, 374 (-35)

  3. Simon Längenfelder (D), KTM, 363 (-46)

  4. Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 348 (-61)

  5. Mathis Valin (F), Kawasaki, 334 (-75)

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Start Nr

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Zeit

Bestzeit

01

Guillem Farres

Guillem Farres

99

18

34:45,276

1:52,330

02

Sacha Coenen

Sacha Coenen

19

18

+2,860

1:50,463

03

Simon Längenfelder

Simon Längenfelder

1

18

+5,485

1:52,779

04

Liam Everts

Liam Everts

26

18

+7,077

1:52,332

05

Mathis Valin

Mathis Valin

317

18

+19,954

1:52,447

06

Julius Mikula

Julius Mikula

20

18

+21,997

1:53,632

07

Camden McLellan

Camden McLellan

8

18

+24,723

1:52,676

08

Janis Reisulis

Janis Reisulis

772

18

+30,710

1:53,299

09

Maxime Grau

Maxime Grau

83

18

+32,717

1:52,507

10

Ferruccio Zanchi

Ferruccio Zanchi

73

18

+35,969

1:53,478

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