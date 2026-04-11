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MX2-Quali-Race Riola Sardo: Sacha Coenen (KTM) setzt Siegesserie fort

Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen gewann das MX2-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Sardegna in Riola Sardo auf Sardinien vor Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM) und Janis Reisulis.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MX2

Sacha Coenen gewann das MX2-Qualifikationsrennen in Riola Sardo
Sacha Coenen gewann das MX2-Qualifikationsrennen in Riola Sardo
Foto: MXGP-TV
Sacha Coenen gewann das MX2-Qualifikationsrennen in Riola Sardo
© MXGP-TV

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MX2-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Sardegna in Riola Sardo: Der lettische Yamaha-Werksfahrer Janis Martins Reisulis war im Zeittraining der Schnellste und startete von der Pole-Position.

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Den Holeshot zog aber Sacha Coenen, der das Rennen von der Spitze kontrollierte. Simon Längenfelder startete im Bereich der Top-5 und hielt sich in den ersten Runden zunächst zurück. In der 5. Runde setzte er sich mit einem cleveren Manöver gegen Liam Everts (Husqvarna) durch und in den folgenden beiden Runden gegen beide Reisulis-Brüder. Nach der Hälfte des Rennens rangierte der Titelverteidiger aus Deutschland auf dem 2. Platz. Sein Rückstand zur Spitze war zu diesem Zeitpunkt jedoch schon auf 10 Sekunden angewachsen. Seine Strategie bestand darin, die 9 Punkte für Platz 2 mit kalkuliertem Risiko mitzunehmen, denn die Sandstrecke war tückisch und provozierte einige Stürze.

Stürze im Sand

Karlis Reisulis touchierte das Hinterrad von Guillem Farres (Triumph) und flog ab. Kurz danach ging auch Farres in einer tiefen Bodenwelle zu Boden und fiel von Platz 6 auf 10 zurück, womit er sich zumindest noch einen WM-Punkt sicherte. Karlis Reisulis musste das Rennen aufgeben.

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Sacha Coenen setzt Siegesserie fort

Sacha Coenen hat in dieser Saison sämtliche Qualifikationsrennen gewonnen. In der WM-Tabelle machte er nach seinem 4. Sieg in Folge einen Punkt auf WM-Leader Simon Längenfelder gut, verkürzte seinen Rückstand von 25 auf 24 Punkte und rückte vom Platz 3 auf Rang 2 vor.

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Ergebnis MX2-Qualifikationsrennen Riola Sardo:

  1. Sacha Coenen (B), KTM

  2. Simon Längenfelder (D), KTM

  3. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha

  4. Liam Everts (B), Husqvarna

  5. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph

  6. Mathis Valin (F), Kawasaki

  7. Kay Karssemakers (NL), Kawasaki

  8. Valerio Lata (I), Honda

  9. Ferruccio Zanchi (I), Ducati

  10. Guillem Farres (E), Triumph

MX2-WM-Tabelle:

  1. Simon Längenfelder (D), KTM, 158

  2. Sacha Coenen (B), KTM, 134, (-24)

  3. Guillem Farres (E), Triumph, 128, (-30)

  4. Liam Everts (B), Husqvarna, 128, (-30)

  5. Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 127, (-31)

  6. Janis Martins Reisulis (LAT), Yamaha, 113, (-45)

  7. Mathis Valin (F), Kawasaki, 103, (-55)

  8. Valerio Lata (I), Honda, 93, (-65)

  9. Karlis Alberts Reisulis (LAT), Yamaha, 88, (-70)

  10. Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, 60, (-98)

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