MX2-Quali-Race Riola Sardo: Sacha Coenen (KTM) setzt Siegesserie fort

Motocross-WM MXGP • Neu
Riola Sardo: Jeffrey Herlings (HRC) siegt knapp vor Febvre und Gajser
Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen gewann das MX2-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Sardegna in Riola Sardo auf Sardinien vor Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM) und Janis Reisulis.
MX2-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Sardegna in Riola Sardo: Der lettische Yamaha-Werksfahrer Janis Martins Reisulis war im Zeittraining der Schnellste und startete von der Pole-Position.
Den Holeshot zog aber Sacha Coenen, der das Rennen von der Spitze kontrollierte. Simon Längenfelder startete im Bereich der Top-5 und hielt sich in den ersten Runden zunächst zurück. In der 5. Runde setzte er sich mit einem cleveren Manöver gegen Liam Everts (Husqvarna) durch und in den folgenden beiden Runden gegen beide Reisulis-Brüder. Nach der Hälfte des Rennens rangierte der Titelverteidiger aus Deutschland auf dem 2. Platz. Sein Rückstand zur Spitze war zu diesem Zeitpunkt jedoch schon auf 10 Sekunden angewachsen. Seine Strategie bestand darin, die 9 Punkte für Platz 2 mit kalkuliertem Risiko mitzunehmen, denn die Sandstrecke war tückisch und provozierte einige Stürze.
Karlis Reisulis touchierte das Hinterrad von Guillem Farres (Triumph) und flog ab. Kurz danach ging auch Farres in einer tiefen Bodenwelle zu Boden und fiel von Platz 6 auf 10 zurück, womit er sich zumindest noch einen WM-Punkt sicherte. Karlis Reisulis musste das Rennen aufgeben.
Sacha Coenen hat in dieser Saison sämtliche Qualifikationsrennen gewonnen. In der WM-Tabelle machte er nach seinem 4. Sieg in Folge einen Punkt auf WM-Leader Simon Längenfelder gut, verkürzte seinen Rückstand von 25 auf 24 Punkte und rückte vom Platz 3 auf Rang 2 vor.
Sacha Coenen (B), KTM
Simon Längenfelder (D), KTM
Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha
Liam Everts (B), Husqvarna
Camden Mc Lellan (ZA), Triumph
Mathis Valin (F), Kawasaki
Kay Karssemakers (NL), Kawasaki
Valerio Lata (I), Honda
Ferruccio Zanchi (I), Ducati
Guillem Farres (E), Triumph
Simon Längenfelder (D), KTM, 158
Sacha Coenen (B), KTM, 134, (-24)
Guillem Farres (E), Triumph, 128, (-30)
Liam Everts (B), Husqvarna, 128, (-30)
Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 127, (-31)
Janis Martins Reisulis (LAT), Yamaha, 113, (-45)
Mathis Valin (F), Kawasaki, 103, (-55)
Valerio Lata (I), Honda, 93, (-65)
Karlis Alberts Reisulis (LAT), Yamaha, 88, (-70)
Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, 60, (-98)
Newsletter
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.