MX2-Quali-Race Riola Sardo: Sacha Coenen (KTM) setzt Siegesserie fort

Den Holeshot zog aber Sacha Coenen, der das Rennen von der Spitze kontrollierte. Simon Längenfelder startete im Bereich der Top-5 und hielt sich in den ersten Runden zunächst zurück. In der 5. Runde setzte er sich mit einem cleveren Manöver gegen Liam Everts (Husqvarna) durch und in den folgenden beiden Runden gegen beide Reisulis-Brüder. Nach der Hälfte des Rennens rangierte der Titelverteidiger aus Deutschland auf dem 2. Platz. Sein Rückstand zur Spitze war zu diesem Zeitpunkt jedoch schon auf 10 Sekunden angewachsen. Seine Strategie bestand darin, die 9 Punkte für Platz 2 mit kalkuliertem Risiko mitzunehmen, denn die Sandstrecke war tückisch und provozierte einige Stürze.