MX2-Qualifikation Uddevalla: Simon Längenfelder gewinnt, Ausfall Farres
Der deutsche Red-Bull-KTM-Werksfahrer Simon Längenfelder gewann das MX2-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Sweden in Uddevalla. WM-Leader Guillem Farres (Triumph) schied nach Crash aus.
MX2-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Sweden in Uddevalla: WM-Leader Guillem Farres (Triumph) legte im Zeittraining Bestzeit vor. Simon Längenfelder (KTM) hatte auf Platz 4 einen Rückstand von 0,8 Sekunden.
Zeittraining, Uddevalla:
Guillem Farres (E), Triumph, 1:49.388
Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, +0.183
Liam Everts (B), Husqvarna, +0.467
Simon Längenfelder (D), KTM, +0.779
Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +0.907
Sacha Coenen (B), KTM, +1.248
Valerio Lata (I), Honda, +1.474
Ausfall von WM-Leader Guillem Farres
Der Spanier startete gut. Simon Längenfelder, Coenen und Farres lagen in den ersten beiden Kurven gleichauf. Farres nahm den ersten Bergaufsprung etwas zu kurz und stieg per Highsider ab. Coenen übernahm die Führung, während Farres das Rennen vom Ende des Feldes wieder aufnehmen musste. Danach kam es noch schlimmer: Farres setzte zur Aufholjagd an, landete aber nach einem weiten Sprung auf dem am Boden liegenden Bike des gestürzten schwedischen Wildcardpiloten Noel Nilsson und flog erneut ab. Das Rennen war für beide Fahrer zu Ende. Schwere Verletzungen schien sich Farres zwar nicht zugezogen zu haben, aber er blutete am Kopf und wirkte in Anwesenheit des medizinischen Personals durchaus angezählt.
Sieg für Längenfelder
In der 3. Runde konnte sich Längenfelder gegen Coenen durchsetzen und übernahm die Führung, während Sacha Coenen nach einigen Fehlern bis auf Platz durchgereicht wurde. Liam Everts setzte sich gegen Sacha Coenen durch und wurde Zweiter vor Mc Lellan und Janis Reisulis, der ebenfalls einen Fehler Coenens zu seinen Gunsten nutzen konnte. Simon Längenfelder gewann das Rennen mit einem Vorsprung von 2,7 Sekunden.
Längenfelder: Änderungen am Motorrad haben funktioniert
«Wir haben einige Änderungen am Motorrad vorgenommen», erklärte Simon nach seinem Erfolg. «Ich war etwas unsicher, ob sie funktionieren würden, aber es hat sich ausgezahlt.»
Lage an der WM-Spitze
Mit seinem Quali-Sieg und dem gleichzeitigen Ausfall von Guillem Farres konnte der deutsche Titelverteidiger seinen Rückstand von 70 auf 60 Punkte verkürzen. Sacha Coenen verkürzte auf Platz 2 seinen Rückstand von 47 auf 40 Punkte und Camden Mc Lellan (Triumph) auf Platz 3 von 60 auf 52 Punkte. Die Spitze rückt also weiter zusammen.
MX2 Qualifying Race, Uddevalla:
Simon Längenfelder (D), KTM, 24:35.694
Liam Everts (B), Husqvarna, +2.669
Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, +20.149
Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +21.326
Sacha Coenen (B), KTM, +28.181
Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, +33.030
Julius Mikula (CZ), KTM, +35.169
Valerio Lata (I), Honda, +52.161
Maxime Grau (F), Honda, +54.653
Pelle Gundersen (N), Husqvarna, +58.148
WM-Stand:
Guillem Farres (E), Triumph, 668 Punkte
Sacha Coenen (B), KTM, 627, (-41)
Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 616, (-52)
Simon Längenfelder (D), KTM, 608, (-60)
Liam Everts (B), Husqvarna, 551, (-117)
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