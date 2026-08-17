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Nach Quali-Sieg nur zweimal P5: Simon Längenfelder sucht nach Antworten

Nach starkem Start und Sieg im Qualifikationsrennen am Samstag musste sich MX2-Titelverteidiger Simon Längenfelder beim Grand Prix of Sweden mit zwei fünften Plätzen begnügen.

Motocross-WM MX2

Simon Längenfelder in Uddevalla
Simon Längenfelder in Uddevalla
Foto: Align Media
Simon Längenfelder in Uddevalla
© Align Media

Im Artikel erwähnt

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Die Szenarien gleichen sich: Simon Längenfelder startet gut in ein Grand-Prix-Wochenende, gewinnt das Qualifikationsrennen, startet von der Pole-Position in die Wertungsläufe, kann aber genau dort die Pace nicht finden, um erneut ganz vorne zu sein. So lief es in Südafrika, Großbritannien, Tschechien und am vergangenen Wochenende erneut in Schweden. Leider sind es aber die Wertungsläufe am Sonntag, welche die meisten Punkte bringen.

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Quali-Sieg gab Hoffnung

Simon startete in Schweden ausgezeichnet. In beiden Wertungsläufen rangierte er nach dem Start in der Spitzengruppe, aber es reichte nicht für ein Podium und auch nicht für eine nachhaltige Verbesserung in der Punktetabelle. Im Gegenteil: Camden Mc Lellan (Triumph), der zurzeit auf dem 3. Tabellenplatz rangiert, konnte seinen Vorsprung gegenüber dem Deutschen sogar noch ausbauen. Dass sich Längenfelders Rückstand zur Spitze um 9 Punkte, von 70 auf 61 Punkte, verringerte, hatte vor allem mit den Problemen von WM-Leader Guillem Farres (Triumph) zu tun, der am Samstag schwer stürzte und dessen Start am Sonntag infrage stand. Am Ende kam Längenfelder zweimal auf Platz 5 ins Ziel und wurde damit Sechster der Grand-Prix-Wertung.

Statement Längenfelder

«Es war wieder ein schwieriges Wochenende», meinte Längenfelder nach dem Rennen. «Im Qualifikationsrennen lief es richtig gut. Ich hatte einen starken Start und konnte gewinnen. Ich bin sehr kontrolliert gefahren und hatte eine gute Linienwahl. Am Sonntag sah es anders aus. Mir hat es an Speed gefehlt, obwohl mir die Strecke Spaß gemacht hat und ich das Gefühl hatte, gut gefahren zu sein. Die Rundenzeiten sagten allerdings etwas anderes. Mit 5-5 bin ich nicht zufrieden, das entspricht nicht meinen Ansprüchen. Wir werden weiterarbeiten und versuchen, im Sand unser Bestes zu geben.»

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Sacha Coenen

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19

18

35:19,455

1:50,687

25

02

Liam Everts

Liam Everts

26

18

+2,442

1:50,895

22

03

Camden McLellan

Camden McLellan

8

18

+9,849

1:50,746

20

04

Guillem Farres

Guillem Farres

99

18

+30,681

1:50,168

18

05

Simon Längenfelder

Simon Längenfelder

1

18

+34,913

1:52,574

16

06

Janis Reisulis

Janis Reisulis

772

18

+39,632

1:51,781

15

07

Kārlis Alberts Reišulis

Kārlis Alberts Reišulis

47

18

+44,675

1:52,341

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18

18

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1:51,610

13

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