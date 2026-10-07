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Nicolai Skovbjerg steigt in die MX2-WM ein und wird Ducati-Werksfahrer

Nach Platz 2 in der EMX250 und dem Gewinn des ADAC MX Youngster Cups in diesem Jahr erhielt der Däne Nicolai Skovbjerg einen Platz im Team Beddini Racing auf der Ducati Desmo250 MX.

Motocross-WM MX2

Nicolai Skovbjerg wird Ducati-Werksfahrer
Nicolai Skovbjerg wird Ducati-Werksfahrer
Foto: Ducati
Nicolai Skovbjerg wird Ducati-Werksfahrer
© Ducati

Im Artikel erwähnt

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Nicolai Skovbjerg ist den deutschen Fans bestens bekannt. Der Däne startete in diesem Jahr für das deutsche Team Sixtyseven Racing Husqvarna und gewann den ADAC MX Youngster Cup überlegen. Außerdem wurde Skovbjerg Zweiter der EMX250 Europameisterschaften hinter Francisco Garcia (Kawasaki).

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Ducati Werksfahrrer bei Beddini Racing

Im Jahr 2027 wird Skovbjerg mit dem Team Beddini Racing Ducati in die MX2-WM einsteigen. Sein Teamkollege wird der Italiener Ferruccio Zanchi, der schon in diesem Jahr mit der Ducati Desmo250 MX an den Start ging.

«Ich bin wirklich stolz und freue mich», erklärte der Däne. «Es ist ein großer Schritt in meiner Karriere und ein wahr gewordener Traum. Ich freue mich sehr darauf, dieses neue Kapitel zu beginnen, mit dem Team zusammenzuarbeiten und alles zu geben, was ich habe. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen.»

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