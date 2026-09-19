Qualifikation Darwin: Camden Mc Lellan gewinnt, Längenfelder nicht am Start

MX2 Qualifikationsrennen zum Grand-Prix of Australia in Darwin: Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM) trat zum Qualifikationsrennen nicht an. Bereits beim China-GP hatte der Deutsche über massive Magenprobleme geklagt. Im freien Training fuhr er auf die Strecke, musste aber nach zwei Runden abbrechen. Eine offizielle Erklärung liegt zur Zeit noch nicht vor. Ob er zu den Wertungsläufen am Sonntag antreten kann, ist derzeit noch unklar. Falls nicht, so könnte er seinen vierten Platz in der WM-Tabelle 2026 im letzten Grand-Prix der Saison noch einbüßen.

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Husqvarna-Werksfahrer Liam Everts war sowohl im freien als auch im Zeittraining der Schnellste und startete von der Pole-Position vor EM-Titelaspirant Guillem Farres (Triumph.

Zeittraining Darwin

Liam Everts (B), Husqvarna, 1:34,968 Guillem Farres (E), Triumph, -0,026 Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, -0,249 Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, -0,680 Sacha Coenen (B), KTM, -0,945 Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, -1,364

Frühstart von Coenen

Sacha Coenen (KTM) startete zu früh, fuhr gegen das Startgatter, musste zurücksetzen und musste das Rennen vom letzten Platz aus in Angriff nehmen. Janis Reisulis (Yamaha) zog den Holeshot und führte das Rennen 7 Runden lang an, bevor Camden Mc Lellan die Lücke schloss und am Letten vorbei ging. Liam Everts startete im Bereich von Platz 3. Der Belgier kam der Spitze am Ende noch etwas näher, doch er kam nicht mehr in Schlagdistanz.

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Titelentscheidung auf Sonntag verschoben

WM-Leader Guillem Farres (Triumph) startete im Bereich von Platz 5, überholte in Runde 3 Janis Reisulis (Yamaha) und beendete das Rennen auf Platz 4. Damit ist die Titelentscheidung auf Sonntag verschoben.

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Farres geht mit einem Vorsprung von 45 Punkten in die entscheidenden Wertungsläufe und dürfte den Titel bereits nach dem ersten Lauf perfekt machen. Simon Längenfelders Vorsprung auf Liam Everts ist dagegen auf 18 Punkte geschmolzen. Sollte der Deutsche nicht antreten, droht ihm noch der Verlust des vierten WM-Rangs.

MX2 Qualifikation Darwin

Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 23:43,715 Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +1,288 Liam Everts (B), Husqvarna, +2,173 Guillem Farres (E), Triumph, +30,495 Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, +32,213 Sacha Coenen (B), KTM, +40,142 Byron Dennis (AUS), KTM, +47,299 Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, +50,990 Maxime Grau (F), Honda, +56,494 Ferruccio Zanchi (I), Ducati, +1:23,529

WM-Stand

Guillem Farres (E), Triumph, 866 Punkte Camden McLellan (ZA), Triumph, 821, (-45), (-45) Sacha Coenen (B), KTM, 780, (-86), (-41) Simon Längenfelder (D), KTM, 768, (-98), (-12) Liam Everts (B), Husqvarna, 750, (-116), (-18) Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 653, (-213), (-97)

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