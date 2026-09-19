Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MXGP

  4. /

  5. Motocross-WM MX2

  6. /

  7. News

Werbung

Qualifikation Darwin: Camden Mc Lellan gewinnt, Längenfelder nicht am Start

Der südafrikanische Triumph-Werksfahrer Camden Mc Lellan gewann das Qualifikationsrennen zum Grand-Prix of Australia in Darwin. Simon Längenfelder (KTM) musste nach dem freien Training aufgeben.

Motocross-WM MX2

Camden Mc Lellan startet in Australien von Pole
Camden Mc Lellan startet in Australien von Pole
Foto: MXGP-TV
Camden Mc Lellan startet in Australien von Pole
© MXGP-TV

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

MX2 Qualifikationsrennen zum Grand-Prix of Australia in Darwin: Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM) trat zum Qualifikationsrennen nicht an. Bereits beim China-GP hatte der Deutsche über massive Magenprobleme geklagt. Im freien Training fuhr er auf die Strecke, musste aber nach zwei Runden abbrechen. Eine offizielle Erklärung liegt zur Zeit noch nicht vor. Ob er zu den Wertungsläufen am Sonntag antreten kann, ist derzeit noch unklar. Falls nicht, so könnte er seinen vierten Platz in der WM-Tabelle 2026 im letzten Grand-Prix der Saison noch einbüßen.

Werbung

Werbung

Husqvarna-Werksfahrer Liam Everts war sowohl im freien als auch im Zeittraining der Schnellste und startete von der Pole-Position vor EM-Titelaspirant Guillem Farres (Triumph.

Zeittraining Darwin

  1. Liam Everts (B), Husqvarna, 1:34,968

  2. Guillem Farres (E), Triumph, -0,026

  3. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, -0,249

  4. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, -0,680

  5. Sacha Coenen (B), KTM, -0,945

  6. Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, -1,364

Im Artikel erwähnt

Frühstart von Coenen

Sacha Coenen (KTM) startete zu früh, fuhr gegen das Startgatter, musste zurücksetzen und musste das Rennen vom letzten Platz aus in Angriff nehmen. Janis Reisulis (Yamaha) zog den Holeshot und führte das Rennen 7 Runden lang an, bevor Camden Mc Lellan die Lücke schloss und am Letten vorbei ging. Liam Everts startete im Bereich von Platz 3. Der Belgier kam der Spitze am Ende noch etwas näher, doch er kam nicht mehr in Schlagdistanz.

Werbung

Werbung

Titelentscheidung auf Sonntag verschoben

WM-Leader Guillem Farres (Triumph) startete im Bereich von Platz 5, überholte in Runde 3 Janis Reisulis (Yamaha) und beendete das Rennen auf Platz 4. Damit ist die Titelentscheidung auf Sonntag verschoben.

Farres geht mit einem Vorsprung von 45 Punkten in die entscheidenden Wertungsläufe und dürfte den Titel bereits nach dem ersten Lauf perfekt machen. Simon Längenfelders Vorsprung auf Liam Everts ist dagegen auf 18 Punkte geschmolzen. Sollte der Deutsche nicht antreten, droht ihm noch der Verlust des vierten WM-Rangs.

MX2 Qualifikation Darwin

  1. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 23:43,715

  2. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +1,288

  3. Liam Everts (B), Husqvarna, +2,173

  4. Guillem Farres (E), Triumph, +30,495

  5. Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, +32,213

  6. Sacha Coenen (B), KTM, +40,142

  7. Byron Dennis (AUS), KTM, +47,299

  8. Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, +50,990

  9. Maxime Grau (F), Honda, +56,494

  10. Ferruccio Zanchi (I), Ducati, +1:23,529

WM-Stand

  1. Guillem Farres (E), Triumph, 866 Punkte

  2. Camden McLellan (ZA), Triumph, 821, (-45), (-45)

  3. Sacha Coenen (B), KTM, 780, (-86), (-41)

  4. Simon Längenfelder (D), KTM, 768, (-98), (-12)

  5. Liam Everts (B), Husqvarna, 750, (-116), (-18)

  6. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 653, (-213), (-97)

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2026

Pos

Fahrer

Punkte

1

Guillem Farres

859

2

Camden McLellan

811

3

Sacha Coenen

775

4

Simon Längenfelder

768

5

Liam Everts

742

6

Janis Reisulis

644

7

Kārlis Alberts Reišulis

528

8

Valerio Lata

414

9

Julius Mikula

401

10

Kay Karssemakers

353

Events

Alle Motocross-WM MX2 Events
  • Vergangen

    MXGP of Turkey

    Afyon Motor Sports Center, Türkei
    05.–06.09.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    MXGP of China

    Shanghai International off-road circuit, China
    12.–13.09.2026
    Zum Event
  • MX2-Start

    Live

    MXGP of Australia

    Hidden Valley Raceway, Australien
    19.–20.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    MXGP of Turkey

    Afyon Motor Sports Center, Türkei
    05.–06.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    MXGP of China

    Shanghai International off-road circuit, China
    12.–13.09.2026
    Zum Event
  3. MX2-Start

    Live

    MXGP of Australia

    Hidden Valley Raceway, Australien
    19.–20.09.2026
    Zum Event

MXGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM